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2 апреля 2024, 14:41 Читати українською

В «Дии» появился новый сервис: Можно добавить уничтоженную недвижимость в международный Реестр убытков

В «Дии» появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. Пока можно подать заявление только об уничтоженной или поврежденной недвижимости. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В «Дии» появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков.

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Как воспользоваться сервисом

«Запускаем новый важный сервис. Данные из международного Реестра будут основой для будущих репараций. „Дия“ становится важной частью передачи и отражения масштабов ущерба от российской агрессии», — заявил он.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить приложение.

На первом этапе через приложение можно подать заявления только об уничтоженной или поврежденной недвижимости: частном доме, квартире, дачном или садовом доме, или другом жилом помещении.

Для подачи заявления нужно быть владельцем имущества и иметь Акт об обследовании от местных властей.

Далее появится возможность подавать заявления в реестр о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровье, пытках и сексуальном насилии. Затем жалобы сможет подавать бизнес и государство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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