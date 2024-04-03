В Украине новая волна автобума: продавцы уже переписывают ценники

Несмотря на войну и проблемы в экономике, продажи авто в Украине выходят на новые рекорды. «Минфин» разбирался, что происходит на авторынке, и какие машины сейчас можно выгодно купить.

С начала года в отечественных автосалонах прибавилось клиентов. И в январе, и в феврале продажи новых машин оказались рекордными. По данным Autoconsulting, в январе дилеры реализовали около 4,9 тысяч новых автомобилей, что на 37% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. В феврале продано более 6 тысяч машин, это почти на 60% больше, чем в феврале 2023 года. По итогам марта удалось реализовать 6,6 тысяч авто, что на 28% превышает прошлогодние мартовские показатели.

По словам главы компании Autoconsulting Олега Омельницкого, к примеру, сегмент новых автомобилей растет с начала года, и, по итогам первого квартала, дилеры сумели продать на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как говорит руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий, рынок поддержанных авто растет еще активнее, чем новый. Но на нем заметно изменились тенденции: импорт б/у машин с каждым месяцем снижается, а вот внутренние перепродажи, наоборот, набирают обороты. Плюс — продавцы все чаще готовы торговаться. Ценники на некоторые авто просто рухнули.

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Что стоит за рекордами продаж

О росте говорили все автодилеры, с которыми общался «Минфин».

«Рынок растет. В прошлом году был преодолен дефицит авто, вызванный последствиями пандемии и кризисом на рынке полупроводников. Отрасль вернулась к привычным процессам: реклама, тест-драйвы, презентации новинок. Вернулась и ценовая конкуренция», — отмечает руководитель департамента продаж, развития дилерской сети и качества обслуживания клиентов компании «Ниссан Украина» Дмитрий Кондраков.

Олег Омельницкий из Autoconsulting говорит, что у многих дилеров продажи растут даже быстрее рынка. К примеру, в январе продавцы Renault отрапортовали о плюс 141% к объемам реализации. В феврале более чем на 100% выросли продажи Peugeot, почти на 98% — BMW, на 140% —KIA. В марте — рекордная динамика у Geely (плюс 147,8%), Hyundai (больше 65%), KIA (плюс 52%) и т. д.

По данным «Укравтопрома», за два месяца украинцы потратили на покупку новых авто около 15,8 млрд гривен. Причем почти половина этих денег пошла на приобретение авто из списка топ-5. Продавцы Toyota получили 2,7 млрд, Volkswagen — 1,4 млрд, BMW — 1,3 млрд, Mercedes — более миллиарда, Renault — 973 млн гривен.

Рынок новых авто устанавливал рекорды и в отдельные месяцы прошлого года. И этому феномену эксперты еще тогда нашли объяснение.

«Многие украинцы, которые откладывали обновление авто до лучших времен, в итоге, из-за войны начинают жить здесь и сейчас. И поэтому решаются потратить деньги на машину своей мечты, которую в мирное время, возможно, и не купили бы», — говорит Олег Омельницкий.

Дмитрий Кондраков из «Ниссан Украина» к важным факторам относит также возвращение на рынок юрлиц, со стороны которых уже есть стабильный спрос на приобретение машин.

Одной из причин автобума является и тот факт, что многие украинцы потеряли ориентиры для инвестирования. Если ранее было выгодно вложить в покупку квартиры и затем сдавать ее в аренду, то сейчас рынок недвижимости стал весьма рисковым. А альтернативу ему потенциальные инвесторы только ищут. И некоторые «между делом» решаются потратить часть «свободных» денег и на покупку авто.

Еще один фактор взрывного роста спроса на новые автомобили — появление денег у «новых» автовладельцев.

«К примеру, значительная часть наших клиентов — военные. Зарплаты у них хорошие, некоторые получают компенсации после ранения, и решают потратить их на машину. Еще одна многочисленная категория покупателей — чиновники и предприниматели, которые «поднялись на войне», — рассказал «Минфину» менеджер по продажам одного из киевских автосалонов премиальных машин.

Высокий спрос на дорогие авто — еще один необычный тренд в воюющей стране. Весь прошлый год дорогие машины входили в топ-5 самых продаваемых.

Омельницкий говорит, что одним из объяснений этого «феномена» являются поставки на наш рынок авто 2022 года выпуска, которые изначально планировались для других стран, но после повышения требований по экологическому стандарту до Евро-6, так туда и не попали. Они дешевле, чем аналогичные модели 2023 или 2024 годов, на 10−15%, поэтому украинцы охотно их покупают. «Понятно, что сейчас выбор таких авто уже заметно сократился, их почти все раскупили. Но те салоны, где они еще остались, по-прежнему, много продают», — рассказывает Омельницкий.

Отметим, что, по итогам февраля, к примеру, продажи BMW выросли, по сравнению с январем, почти в два раза, но в штуках продажи небольшие — всего 255 авто. В марте по этой марке — еще плюс 40,4% (реализовано 358 новых авто).

Продажи Mercedes в феврале упали — минус 7% — до 118 штук. Правда, уже в марте эта марка снова вышла в плюс — продажи выросли на 48,3%. Хотя в штуках и тут продажи небольшие — 175 авто.

Продавцы дорогих авто рассчитывают, что «охлаждение» на рынке временное. И прогнозируют, что интерес к премиальным машинам еще больше вырастет, как только на наш рынок начнут поступать новинки (премьеры многих новых моделей запланированы на весну-2024).

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Вместо премиальных авто — «электрички» из Китая

Пока ажиотаж в сегменте премиальных марок сменил настоящий бум на рынке электромобилей.

В прошлом месяце на их продажи пришлось уже порядка 20% от общих объемов реализации авто. И желающих приобрести «электрички» становится все больше. Главная причина — к нам продолжают массово заезжать электрокары из Китая.

«Это фактически новые авто (может быть пробег всего в несколько километров. Таким образом граждане Поднебесной «легализируют» компенсации от государства за покупку электрокаров и затем сразу же продают их посредникам — ред). Представлена очень широкая линейка брендов и моделей. Могут быть самые разные автомарки, к примеру, Volkswagen или Toyota, но машины произведены в Китае и по китайским технологиям.

Скажем, тот же Volkswagen работает в КНР совместно с китайским производителем FAW. Их отличие — в очень приятных ценах. За 25 тысяч долларов можно купить, к примеру, Volkswagen ID 4 в хорошей комплектации. Ценники на такие авто в Европе — порядка 40 тысяч евро, а в США за 30−35 тысяч долларов продают б/у модели", —рассказывает Станислав Бучацкий из Института исследований авторынка.

Растет круг почитателей и китайских марок электрокаров. К примеру, продажи «электричек» BYD в Украине за последний год выросли в шесть раз. В январе этому бренду даже удалось попасть в топ-10 самых продаваемых авто.

В то же время, интерес покупателей к различным малоизвестным маркам электрокаров из Поднебесной, по словам Омельницкого, заметно упал.

Почему упал импорт подержанных авто

Растут и продажи подержанных авто. Причем на рынке б/у машин происходят большие изменения. Если ранее «главным» в этом сегменте был импорт авто, то теперь на первый план выходят внутренние перепродажи.

«Импорт авто тормозится из-за блокировки польской границы. В январе в Украину завезли порядка 17 тысяч подержанных авто, а в феврале — около 20 тысяч, в марте — 21,4 тысячи, тогда как ранее ежемесячные поставки достигали 25−30 тысяч авто. Кроме того, между растаможкой и первой регистрацией авто может пройти немало времени. Скажем, если машину везут побитой, и ее нужно ремонтировать. Достаточным ли будет предложение „свежепригнанных“ авто на рынке — вопрос открытый», — говорит Бучацкий.

По его данным, в марте больше всего в Украину завезли подержанных Volkswagen — более 3 тысяч штук (самые популярные модели — Golf (1019 штук) и Passat (636 штук)), Audi (1,8 тысяч), Nissan (1,7 тысяч) и Renault (1,6 тысячи).

Сохраняется бум импорта б/у электрокаров.

В марте, к примеру, завезли 530 Nissan Leaf, 460 Tesla Model 3 (в феврале — 400 штук) и еще 356 Tesla Model Y (в феврале — около 300 шт). Поставки электрокаров растут по нескольким причинам.

Во-первых, на них увеличивается спрос, во-вторых, есть налоговые льготы при растаможке (плата с одного авто не превышает 100−300 евро акцизного сбора). Но при этом наши посредники делают ставку всего на несколько раскрученных моделей — от Nissan и Tesla. Другие завозятся буквально «поштучно». К примеру, Ford Focus на электротяге в прошлом месяце импортировали всего 11 штук на всю страну.

Такой крен в сторону отдельных моделей ранее уже привел к тому, что, к примеру, на автомобили Tesla начали падать цены.

В этом году данная тенденция усилилась.

«В начале прошлого года Tesla Model 3 можно было купить за 30 тысяч долларов. Сейчас средняя цена — 20 тысяч, но можно найти предложения и по 18−19 тысяч. И цены продолжают падать. Вполне может быть еще минус 3−4 тысячи долларов», — считает Бучацкий.

Одна из главных причин — большой поток авто «от Илона Маска», который хлынул в Украину еще год назад и до сих пор держится на высоких отметках. Так, сегодня в продаже, минимум, в четыре раза больше авто, чем желающих их купить.

При этом продавцы жалуются, что маржа стремительно сокращается, а некоторым уже приходится продавать машины в минус. Но, как объяснил «Минфину» киевлянин Ярослав, который занимается заказом б/у авто в Европе и США, машины выкупаются наперед, с отсрочкой поставок и отказаться от них сейчас уже нельзя. «Поэтому продолжаем завозить, даже если понимаем, что заработать на них уже вряд ли удастся», — говорит Ярослав.

Дешевеют не только Tesla. Тот же Nissan Leaf 2010 года, который в прошлом году стоил в среднем 10 тысяч долларов, сейчас реально найти за 8 тысяч, а есть предложение и по 6 тысяч. Правда, в случае с дешевыми электрокарами есть важный нюанс.

«К нам массово везут авто с изношенными батареями. По мере износа сокращается запас хода электрокара (то есть километраж, который можно проехать между подзарядками машины). В продаже сейчас встречаются модели, у которых запас хода — всего до 100 километров. Но за счет того, что низкая цена, люди берут, считая, что по городу такого километража достаточно.

При этом стоит учитывать, что изношенные батареи в обозримом будущем придется менять. Ставить новую батарею может оказаться дороже, чем стоит сам автомобиль. Кроме того, непонятно, как утилизировать пришедший в негодность аккумулятор. У нас уже появились умельцы, которые обещают «реанимировать» старую батарею, но гарантий никто не дает", — отметил Бучацкий.

Что будет с ценами на б/у авто

По мере «торможения» импорта, реализация б/у авто все больше смещается на рынок внутренних перепродаж. Всего, в феврале внутри страны продали почти 100 тысяч авто, а в марте — 86,4 тысячи.

По данным Института исследований авторынка, в марте больше всего сделок было по автомобилям Volkswagen — почти 11 тысяч. Это при том, что за этот же период импортных Volkswagen в Украину завезли лишь немногим более 3 тысяч штук. Люди продолжают покупать также ВАЗы (5,4 тыс. штук). В топ-5 вошли Renault, Skoda и BMW.

Самый ходовой бюджет, который среднестатистический украинец готов тратить на покупку авто, по словам Бучацкого, колеблется от 2 до 10 тысяч долларов. При этом, если ранее многие водители отдавали предпочтение «именитым», хоть и более старым авто, которые можно было купить за эти деньги (скажем, BMW, выпущенным несколько десятилетий назад), то сейчас ориентируются, в основном, на технические параметры — год выпуска, пробег, состояние и др.

Поэтому эксперты не исключают, что старые авто премиальных брендов могут подешеветь, минимум, на 7−10%. Особенно те, которые укомплектованы «прожорливыми» бензиновыми двигателями, потребляющими до 15 литров на 100 километров пробега и даже больше.

Но, в целом, тенденцию увеличения рынка внутренних перепродаж и снижения импорта б/у авто (которые впоследствии этот рынок и насыщают) эксперты называют достаточно опасной. Ведь, во-первых, может снизиться качество подержанных авто (многие водители предпочитают покупать свежепригнанные машины, так как за границей их эксплуатировали более бережно), во-вторых, есть риски падения уровня предложения в целом, что может спровоцировать рост цен на б/у машины.

Впрочем, пока о дефиците б/у машин говорить рано, все будет зависеть от того, какими будут поставки авто в Украину в ближайшие месяцы. Как видно, уже в марте поток импорта, по сравнению с февральским, немного вырос. И тут же просели перепродажи на внутреннем рынке. Но ситуация на границе остается нестабильной. Поэтому, что будет с поставками б/у авто в апреле — вопрос открытый.