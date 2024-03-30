FinAwards 2024: Приватбанк получил награду «Лучший банк для клиентов ФОП»

Приватбанк получил награду «Лучший банк для клиентов ФОП» по версии FinAwards 2024. Об этом сообщили во время церемонии награждения ежегодной премии 29 марта.

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Второе и третье места в этой номинации заняли monobank и Укрсиббанк.

Голосование проходило на сайте премии FinAwards 2024, где клиенты банков имели возможность проголосовать за свой вариант.

К определению победителя также присоединилось жюри, состоявшее из экспертов, в том числе представители Minfin.com.ua и Finance.ua, сайтов-основателей премии.

Ранее сообщалось, что премию FinAwards 2024 в номинации самый устойчивый банк получил УкрСиббанк, а А-Банк получил награду «Народный банк»

О FinAwards 2024

FinAwards 2024 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.