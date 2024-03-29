Основателя криптобиржи FTX Бенкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы за мошенничество

Окружной суд США приговорил основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида к 25 годам заключения за незаконное присвоение средств клиентов на $8 млрд. Об этом сообщает Reuters.

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Окружной судья США Льюис Каплан вынес приговор на заседании суда Манхэттена после того, как отклонил утверждение Бенкмана-Фрида о том, что клиенты FTX действительно не потеряли деньги, и обвинил его во лжи во время судебных показаний.

Присяжные признали 32-летнего Бенкмана-Фрида виновным 2 ноября по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре, ставших следствием крушения FTX в 2022 году. При этом крушение криптобиржи FTX прокуроры назвали одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.

Судья Каплан заявил, что Бенкман-Фрид не проявил раскаяния.

«Я сделал много ошибок», — заявил Бенкман-Фрид в суде, но продолжал настаивать на том, что у биржи FTX была возможность расплатиться с клиентами, когда она обвалилась.

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Основатель FTX во время 20-минутного выступления перед судьей признал, что клиенты FTX пострадали, и попросил прощения у своих бывших коллег по бирже.

Потери клиентов, инвесторов и кредиторов

Каплан заявил, что суд установил то, что клиенты FTX потеряли $8 млрд, инвесторы FTX потеряли $1,7 млрд, а кредиторы хедж-фонда Alameda Research, основанного Бенкманом-Фридом, потеряли $1,3 млрд.

«Утверждение ответчика о том, что клиентам и кредиторам FTX будет выплачено в полном объеме, вводит в заблуждение, является логически ложным и спекулятивным», — заявил Каплан.

«Вор, берущий свою добычу в Лас-Вегас и успешно делающий ставки на украденные деньги, не имеет права на уменьшение приговора, используя свой выигрыш в Лас-Вегасе, чтобы вернуть украденное», — добавил он.

Судья также заявил, что Бенкман-Фрид соврал во время судебных показаний, когда сказал, что не знал, что его хедж-фонд потратил депозиты клиентов, взятые из FTX.

Федеральные прокуроры требовали для него тюремного заключения на срок от 40 до 50 лет. Адвокат Бенкмана-Фрида Марк Мукасей утверждал, что приговор не должен превышать 5−5,5 лет тюрьмы.

Напомним

FTX подала заявление о банкротстве, а Сэм Бенкман-Фрид покинул пост гендиректора криптобиржи 11 ноября 2022 года, когда его компании не удалось обеспечить спасение после значительного недельного дефицита ликвидности. FTX в тот же день перечислила миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, также принадлежавшей основателю биржи.

13 декабря Сэм Бенкман-Фрид был арестован на Багамах. Американские регуляторы обвинили его в реализации многолетней схемы обмана инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что Бенкман-Фрид обманул инвесторов более чем на $1,8 млрд. Учредителя FTX экстрадировали в США.

«Минфин» писал, что криптовалютная биржа FTX отказалась от перезапуска платформы и пройдет процесс ликвидации, благодаря которому планирует выплатить клиентам деньги. Об этом заявил в суде адвокат компании Энди Дитдерих.