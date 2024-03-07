Главное за четверг: Рейтинг устойчивости банков, ставка ЕЦБ и детали пенсионной реформы

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости украинских банков за четвертый квартал прошлого года. Редакция выяснила, какие банки наиболее надежны, по показателям работы, и совпадают ли эти результаты с оценками экспертов и клиентов.

ЕЦБ сохранил ставку на рекордно высоком уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 7 марта сохранил процентные ставки без изменений. ЕЦБ сохранил три ключевых ставки на прежнем уровне на четвертом заседании подряд.

Moody's улучшило прогноз для рейтингов крупнейших украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка, Таскомбанка, банка Восток и банка Пивденный в гривне и иностранной валюте на уровне «Caa3/NP».

Доллар: Альтернатив нет и не будет — так ли это? Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о том: что происходит с долларом в мире, почему доллар укрепляется и это надолго, что влияет на крепкий доллар, риски сильного доллара, влияющего на ослабление доллара, прогноз курса доллара и евро на период с 7 по 13 марта.

Минсоц раскрыл детали пенсионной реформы: какую страну последовали примеру

Что происходит с пенсиями и как необходимо реформировать пенсионную систему, в интервью Обозревателю рассказала заместитель министра соцполитики Дарья Марчак. «Минфин» публикует ключевые тезисы.