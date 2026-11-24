Черная пятница — хороший случай оформить нужное страхование и сэкономить. До 30 ноября включительно на Finance.ua действуют специальные предложения по страхованию.
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Источник: Минфин
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