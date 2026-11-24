В Украине стартовало специальное предложение JETOUR BLACK FRIDAY , в рамках которого покупатели могут приобрести новый автомобиль JETOUR со скидкой от 40 000 до 60 000 грн. Предложение продлится с 20 по 30 ноября 2026 года включительно.

Специальные условия распространяются на семь моделей бренда, в том числе компактные городские кроссоверы, семиместные семейные SUV, полноприводные автомобили и плагин-гибрид.

Какую выгоду предлагает JETOUR в Черной пятнице?

60 000 грн — на JETOUR T1, T1 i-DM, T2, X70PLUS и X90PLUS;

50 000 грн — на JETOUR DASHING;

40 000 грн — на JETOUR X50.

Размер скидки зависит от модели, комплектации и года выпуска автомобиля.

Широкий модельный ряд JETOUR позволяет выбрать автомобиль в соответствии с индивидуальными потребностями и бюджетом. Компактный X50 и стильный DASHING ориентированы на ежедневные городские поездки, семиместные X70PLUS и X90PLUS — на семейные путешествия, а T1 и T2 — на активный образ жизни. Отдельное место в модельной линейке занимает гибридный плагин JETOUR T1 i-DM, который сочетает возможности электромобиля и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Помимо скидки при покупке автомобиля, покупатели получают официальную гарантию, которая в зависимости от модели составляет от 5 лет или 150 000 км пробега до 6 лет или 200 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Специальное предложение действует в официальной дилерской сети JETOUR в Украине до 30 ноября 2026 включительно. Подробнее об условиях — на официальном сайте JETOUR Украина .