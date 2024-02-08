Как увеличить пенсию: 4 варианта, которые реально работают

В Украине планируют ввести новую формулу для расчета пенсий . Чиновники говорят, что новация позволит повысить размер выплат для более половины пенсионеров в среднем на 15−20%. Впрочем, уже сейчас есть возможность увеличить сумму. В каких случаях это целесообразно делать и что для этого нужно, выяснял «Минфин».

Как докупить страховой стаж и когда это следует делать

Главной составляющей при начислении пенсии и сейчас, и при введении новых правил, будет оставаться страховой стаж. От его размера зависит и право выхода на пенсию, и размер пенсионных выплат.

В Украине на сегодняшний день установлены одинаковые правила для выхода на пенсию для женщин и мужчин. Согласно им, в 2024 году на пенсию могут выйти граждане:

в 60 лет — со страховым стажем не менее 31 года;

в 63 года — со страховым стажем от 21 до 31 года;

в 65 лет — со страховым стажем от 15 до 21 года.

Необходимый для выхода на пенсию страховой стаж будет ежегодно увеличиваться на 1 год до 2028 года. И с 2028-го страховой стаж, который будет необходим для выхода на пенсию в 60 лет, составит не менее 35 лет.

Впрочем, есть возможность выйти на пенсию и раньше. Например, если человек потерял работу, а новую найти не может, или есть варианты только с низкой зарплатой, а для выхода на пенсию не хватает нескольких месяцев или лет стажа, можно просто докупить страховой стаж.

По словам адвоката АО «Юридическая компания «АРЕС» Владислава Зайцева, существует три варианта покупки страхового стажа:

Купить стаж наперед. В таком случае человек будет платить единый взнос на будущее, то есть месяц в месяц, тем самым постепенно приобретая страховой стаж. Выкупить за предыдущие годы. Настоящий договор позволяет единоразово уплатить единый взнос за прошлые периоды, в которых человек не работал (как наемный работник или частный предприниматель), а следовательно, и не платил соцвзносы. Доплатить за прошлые периоды, где были уплачены взносы в меньшем размере, чем минимальный страховой взнос. Благодаря такой доплате можно зачесть соответствующие месяцы в страховой стаж как полные, тем самым приобрести полный страховой стаж.

В первых двух случаях следует обратиться в налоговую службу и заключить договор добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования. В третьем — заявление о доплате единого взноса за прошлые периоды следует подать в Пенсионный фонд.

«В целом, для заключения договоров или подачи заявления гражданам нужно подать заявление установленной формы, копию трудовой книжки, выписку из системы персонифицированного учета (ОК-5) и копию документа, удостоверяющего личность», — отмечает Владислав Зайцев.

Важные моменты:

если стаж приобретается заранее, то договор заключается сроком не менее 1 года;

если человек хочет приобрести стаж или доплатить взносы за прошлые периоды, законодательство не устанавливает ограничений по минимальному и максимальному промежутку времени.

От типа договора о покупке страхового стажа зависит его стоимость. Если покупать стаж заранее, то сумма добровольного взноса за один месяц должна быть равна или быть больше размера минимального страхового взноса. Минимальный размер такого взноса на 01 января 2024 года составляет 1 562 грн (7 100 грн (минимальная заработная плата) х 22% (ставка ЕСВ)).

«С 01 апреля такая сумма будет составлять 1 760 грн (исходя из минимальной заработной платы в 8 000 грн)», — обращает внимание Владислав Зайцев.

Что же касается приобретения стажа за прошлые периоды, то он обойдется дороже, поскольку размер взноса составляет двойную сумму, то есть 3 124 грн (1 562 грн * 2) за один месяц.

Насколько выгодно докупать страховой стаж, зависит от того, сколько стажа не хватает для выхода на пенсию. К примеру, сейчас один месяц страхового стажа «стоит» 3 124 грн (два минимальных ЕСВ). Это если уплатить всю сумму до 1 апреля 2024 года, до повышения соцстандартов, чтобы начать получать пенсию сразу после уплаты. Год стажа обойдется в 37 488 грн.

Когда, скажем, не хватает года или двух, то есть смысл докупать стаж и выйти на пенсию в 60 лет, а не в 63 года. Даже при минимальной пенсионной выплате в 2 361 грн за три года неработающий пенсионер получит более 80 тыс. грн пенсии. А если не хватает больше лет, 3−5 и т. д. , то покупка стажа становится нецелесообразной, поскольку отбить расходы не удастся. В этом случае лучше выйти на пенсию позже.

Рассчитать приблизительный размер пенсии, принадлежащий человеку, можно на пенсионном калькуляторе в личном кабинете на сайте ПФУ на основании данных его страхового стажа.

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Работать — не значит зарабатывать пенсию: как проверить работодателя

Докупить страховой стаж можно не за все прошлые периоды, а только начиная с 01.01.2004 года — с тех пор, как вступил в силу Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым, собственно, и введено понятие «страховой стаж». До этой даты считается трудовой стаж, как количество отработанных лет. Он подтверждается записями в трудовой книжке и соответствующими документами, и учитывается при определении права на пенсию и расчете ее размера.

При этом докупить стаж можно только в том случае, если при этом официально человек не работал, не вел предпринимательскую деятельность, а также не относился к категории застрахованных лиц. Поэтому к стажу, приобретенному после 2004-го, нужно быть внимательными. Частные предприниматели платят социальные взносы за себя самостоятельно и точно знают, сколько делали отчислений и делали ли это постоянно. За наемного работника взносы платит работодатель. Если вы работали, но получали зарплату исключительно в «конверте», с точки зрения государства, вы бездельничали, и страховой стаж вам не начислялся.

Даже при официальном трудоустройстве стоит поинтересоваться, уплачивается ли со всей суммы вашей зарплаты взнос. Ведь когда придет время выходить на пенсию, расчет суммы выплаты может неприятно удивить.

«Увидеть уплату страховых взносов можно с помощью справки ОК-5. Получить ее можно через приложение „Дія“ или обратившись в пенсионный фонд — как лично, так и через веб-портал ПФУ. В справке можно увидеть суммы заработка для начисления пенсии, количество страхового стажа и факт уплаты страховых взносов», — говорит Владислав Зайцев из ЮК «АРЕС».

Коэффициент страхового стажа, вместе с коэффициентом заработной платы и средней заработной платы по стране за три предыдущих года, предшествующих году назначения пенсии, является основным показателем для расчета размера пенсии.

Пенсия = размер средней заработной платы х индивидуальный коэффициент заработной платы х коэффициент страхового стажа.

«Чем больше сумма страховых взносов, тем выше будет индивидуальный коэффициент заработной платы, а значит, и размер пенсии», — отмечает эксперт.

Чтобы узнать размер пенсии, необходимо умножить три указанных выше показателя с помощью формулы, определенной законом.

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Когда можно увеличить свою пенсию: 4 классических случая

В АО «Юридическая компания «АРЕС», опираясь на обращения, в частности, и через собственный интернет-проект «Пенсионный центр», выделяют четыре классических способа, как граждане могут добиться повышения размера пенсионных выплат.

1. Предоставить справки о заработной плате за 5 лет подряд по 30 июня 2000 года.

Заработная плата для расчета пенсии учитывается за весь период страхового стажа, начиная с 01 июля 2000 года, на основании данных, которые содержатся в системе персонифицированного учета и ведутся Пенсионным фондом Украины.

Заработная плата за период 60 месяцев до 01 июля 2000 года учитывается по желанию лица, при наличии подтверждающих документов (личных счетов, платежных ведомостей и других документов о начисленной и уплаченной заработной плате предприятием, учреждением или организацией, где работал человек, который обращается за пенсией). По словам адвоката, собирать необходимые данные целесообразно тем людям, которые в советский период получали большую, по тем временам, заработную плату.

«Благодаря такой заработной плате может увеличиться общий показатель коэффициента заработной платы лица, а значит, и увеличиться пенсия», — обращает внимание Владислав Зайцев.

2. Зачисление периодов работы в стаж

Случаи, когда Пенсионный фонд не относит к стажу периоды работы в результате ненадлежаще заполненных записей в трудовой книжке, встречаются довольно часто. Поскольку количество страхового стажа, как уже отмечалось, влияет на размер пенсии, этот вопрос можно решить двумя путями.

«Первый — предоставить уточняющую справку с предприятия, где человек работал. Второй — обратиться в суд с требованием обязать Пенсионный фонд зачесть соответствующие периоды работы в стаж», — отмечает эксперт.

На сегодняшний день, по его словам, судебная практика в таких спорах сложилась в пользу пенсионеров.

Конечно, самое выгодное (в плане затрат и времени) — это получение справки и подача ее в ПФУ. С этого следует и начинать. Однако, случается, что такую справку невозможно получить по объективным причинам, скажем, предприятие ликвидировано, но документы не передали в архив, или документы передали, но не все; или предприятие или архив на неподконтрольной территории. Поэтому здесь уже единственным вариантом будет суд, где достаточно высокие шансы получить положительное решение.

Правда, судебный процесс сопровождается определенными издержками. Сумма зависит от того, сам человек будет заниматься делом или с адвокатом. Если сам, то ему нужно будет оплатить только судебный сбор — 1 211,2 грн. Если с адвокатом — еще и гонорар адвокату.

Дела рассматриваются в административных судах. Если это не Киевский окружной административный суд, который из-за чрезмерной загруженности может затягивать слушания даже на 2 года, то в среднем суд 1 инстанции продлится до 3 месяцев. Если будет апелляция, тогда еще плюс 3 месяца.

3. Переход с одного вида пенсии на другой

У человека есть право перейти на другой вид пенсии, например, с пенсии за выслугу лет по Закону Украины «О пенсионном обеспечении» на пенсию по возрасту по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Обычно, это происходит тогда, когда другой вид пенсии позволяет получить большие выплаты.

Владислав Зайцев обращает внимание, что если происходит переход с одного вида пенсии на другой, то должен применяться новый показатель средней заработной платы за три предыдущих года. Это тоже очень сильно может повлиять на повышение пенсии, особенно для тех пенсионеров, которые давно выходили на пенсию.

Однако, в большинстве случаев пенсионные органы не применяют новый показатель. Решить этот вопрос непросто. Как правило, для защиты своих прав приходится обращаться в суд.

4. Судебные споры с органами Пенсионного фонда

К начислению Пенсионным фондом пенсий у многих возникают претензии и часто они не безосновательны. В большинстве случаев, речь идет о некорректном расчете суммы выплаты. Также можно обжаловать неправомерные действия ПФ, такие, как, например, не проведение перерасчета пенсии по новым справкам о денежном довольствии (касается военных пенсионеров), не проведение индексации и т. п.

«К сожалению, в большинстве случаев разрешить такие споры можно только в судебном порядке. Однако, делать это однозначно нужно, ведь все это влияет на пенсию, которую человек будет получать», — подчеркивает эксперт.

Оспаривать удается даже закрепленные нормативно-правовыми актами нормы. Скажем, в постановлениях Кабмина, которые принимаются перед индексацией пенсий и регламентируют порядок ее проведения, определено, что не индексируются в полном размере пенсии, назначенные за три календарных года перед такой индексацией. Мол, они еще не успели устареть. Такое ограничение можно оспорить и отстоять свое право на индексацию, правда, только через суд — положительная практика уже есть. Как именно это можно сделать, «Минфин» расскажет в следующих статьях.