С 1 марта пересчитают пенсии не всем: как отстоять свое право на повышение

С 1 марта в Украине проиндексируют пенсии. Но далеко не у всех пенсионеров выплаты вырастут на заявленные 7,9%. У одних размер повышения упрется в «потолок», определенный правительством на уровне 1,5 тыс. грн. Другим повезет еще меньше — им «светит» надбавка максимум в 100 грн. Кому и как пересчитают выплаты, и можно ли сделать их больше, расскажет «Минфин».

Кто и сколько получит

Несмотря на неопределенность с международной помощью, правительство не отказалось от проведения перерасчета пенсий. Но вместо обещанного ранее 13-процентного повышения, пенсии увеличат всего на 7,9%. В Минсоцполитики объяснили, что процентное соотношение вычисляли, учитывая официальные показатели развития экономики в 2023 году. Инфляция составила 5,1%, а средняя заработная плата, с которой уплачены страховые взносы, выросла на 7% (14 308 грн 46 копеек — в 2023 году, и 13 376 гривен 21 копейка — в 2022 году).

«Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации — 322 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5 395 грн до 5 717 грн. Следовательно, рост пенсий перекроет рост цен за 2023 год», — говорится в сообщении ведомства.

Индексация коснется более 10 млн наших граждан:

9,5 млн гражданских пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

почти 600 тыс. пенсионеров силовых ведомств,

около 100 тыс. чернобыльцев.

Также с 1 марта будут проиндексированы на 7,9% пенсии 20,8 тыс. ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

А с 1 апреля традиционно состоится автоматический пересчет пенсий для 654 тыс. работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

Кроме того, в 2024 году во второй раз пересчитают самые низкие пенсии.

«Пересчет будет осуществляться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и учитывается для расчета пенсии, в размере 1,079. Если в результате перерасчета пенсия повысится менее чем на 100 грн, то будет доплата до этой суммы», — сообщил адвокат ЮК «Арес» Владислав Зайцев.

Управляемый режим индексации

Согласно законодательству, индексации подлежат пенсии, назначенные по обращениям, поступившим до 31 декабря включительно года, предшествующего году, в котором производится перерасчет. То есть индексироваться в этом году будут пенсии, обращения по которым поступили до 31 декабря 2023 года.

Сумма индексации определяется для каждого пенсионера отдельно и зависит от того, когда назначена пенсия, проведенных перерасчетов, размеров повышения пенсий и других обстоятельств. Если очень обобщено, то: чем больше человек получал — тем больше будет его индексация. Ведь +7,9% к пенсии в размере, скажем, 3,7 тыс. грн, будет значительно меньше, чем к пенсии в 9 тыс. грн.

Но из этого правила есть несколько исключений. Во-первых, индексация не распространится на лиц, вышедших на пенсию менее трех лет назад. По мнению чиновников, такие пенсии еще не успели «устареть». Таким образом, людям, получившим выплаты в прошлом, и даже в 2022 и 2021 годах, выплаты на 7,9% не повысят. Им «светит» максимум 100 грн, которые правительство пообещало каждому гарантированно.

Вторая категория, для которых мартовская индексация состоится не на общих основаниях, — это граждане, получающие сверхвысокие пенсии — более 19 тыс. грн. Дело в том, что правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Доплата не должна выходить за пределы 1 577 тыс. грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории.

«Такое ограничение позволит более справедливо распределить имеющийся финансовый ресурс на осуществление индексации и обеспечить повышение пенсий для граждан, получающих самые маленькие выплаты», — объясняют в министерстве.

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Увеличить размер индексации можно, но только через суд

Какими бы благородными намерениями ни прикрывалось правительство, юристы выступают против ручного управления индексацией, и уверяют, что такой подход — не что иное, как дискриминация прав человека.

«Индексация — это такой механизм, который, согласно закону, проводится ежегодно и в результате которого должны увеличиваться социальные выплаты населению, в том числе пенсии. Действия же Кабмина, по которым индексаций лишают отдельные категории или проводят ее в неполном объеме, несправедливы и противоречат закону Украины 1058, который регулирует вопросы индексации», — подчеркивает Иван Хомич, адвокат и основатель одноименного адвокатского бюро.

По его словам, украинцы, которые выходили на пенсию в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, могут отстоять свое право и повысить размер пенсии. Правда, такая возможность есть только через суд. Впрочем, как показывает практика, в данном вопросе суд в основном становится на сторону истца и принимает решение в его пользу.

Если обратиться в суд за гражданской индексацией, размер увеличения пенсии может быть существенным. По расчетам Ивана Хомича, в зависимости от года выхода на заслуженный отдых, пенсия может быть увеличена с 19,7% до 51%.

«На 51% можно увеличить пенсию пенсионерам, которые вышли на пенсию в 2020 году. Потому что ваша пенсия не индексировалась дольше всего — 3 года. Вышедшим на пенсию в 2021 году можно увеличить выплаты на индексацию более чем на 40% (14% — увеличение 2022 года, 19,7% — то, что закладывалось в 2023, 7,9% текущий показатель). Тем, кто выходил на пенсию в 2022 году, пенсия может быть увеличена на 19,7%. И это без учета 7,9%, на которые увеличится пенсия в 2024 году», — проинформировал адвокат и основатель Адвокатского бюро Ивана Хомич.

Также можно добиться снятия максимального размера индексаций. Это позволяет решение Конституционного суда. Более того, юрист отмечает, что можно отсудить себе задолженность за предыдущие периоды, когда индексация не была проведена.

«Уже есть десятки решений, когда пенсионеры добиваются выплат. По моим ощущениям, в 2024 году таких дел станет гораздо больше», — резюмировал Иван Хомич.

Как отстаивать свое право

Адвокат Юридической компании «Арес» Владислав Зайцев соглашается, что случаи, когда органы пенсионного фонда по тем или иным причинам не прводят индексацию пенсии, не единичные. Для решения проблемы эксперт советует, в первую очередь, обратиться с заявлением в ПФУ об осуществлении перерасчета в результате индексации.

«Иногда это помогает, ПФУ признает свою ошибку и проводит перерасчет. Если нет, то выход один — обращаться в суд», — говорит Владислав Зайцев.

Чтобы обратиться в суд, нужно написать исковое заявление, к которому добавить:

паспорт,

РНУКПН,

протоколы о расчете пенсии,

ответ из ПФУ по перерасчету пенсии.

При этом необходимо уплатить судебный сбор, который по состоянию на 2024 год составляет 1 211,2 грн за одно исковое требование. Однако, если у истца есть основания для освобождения от уплаты сбора (ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе»), это следует указать в исковом заявлении, и, как следствие, судебный сбор не требуется.

Однако, адвокат отмечает, что перед любым обращением в суд нужно провести анализ документов. Это нужно для того, чтобы оценить перспективы судебного процесса, возможно ли получить положительный результат.

«Если же действительно будет установлено, что ПФУ противоправно не проводит индексацию, обращаться в суд стоит. В любом случае, индексация — это повышение пенсии. Следовательно, результатом судебного процесса может быть получение пенсии в большем размере», — резюмировал эксперт.