Экспорт зерна из Украины: ЕС усилит проверки, чтобы уменьшить опасения протестующих фермеров

ЕС усилит проверку соблюдения перевозчиками соглашений, когда они вывозят зерно из Украины, пытаясь решить проблемы протестующих фермеров и содействовать свободной торговле, помогающей всему блоку. Об этом заявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан в интервью Reuters.

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Фермеры протестуют по всей Европе из-за ряда жалоб, включая, что они называют недобросовестной конкуренцией со стороны Украины.

Многие, особенно в соседних странах с Украиной, говорят, что они пострадали от шагов ЕС открыть «коридоров солидарности», отказаться от таможенных пошлин и ввести другие меры, чтобы помочь Киеву доставить свое зерно на рынок, направленных на помощь Киеву в выведении зерна на рынок на фоне российского вторжения.

«Закрытие границ никогда не является хорошей идеей, тем более границ с соседом, который так нуждается в связи. Пока соглашения выполняются должным образом, проблем быть не должно, и мы работаем над усилением контроля над этим исполнением», — заявила еврокомиссар по транспорту.

«Другими словами, мы должны убедиться, что перевозчики не нарушают соглашения, что они могут выполнять только двусторонние операции, которые имеют право на транзит», — добавила Валеан.

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Она также отметила, что страны ЕС также могут извлечь выгоду от этой торговли. Экспорт автомобильным транспортом в Украину из Польши, Румынии и Словакии увеличился на двузначные цифры, превысив рост товаров, поступающих из Украины в эти страны.

Украина экспортировала более 64 млн. тонн зерна, масличных культур и сопутствующих продуктов через «коридоры солидарности», с момента их создания в мае 2022 года, сказала Валеан.

По ее словам, только в январе прошло транзитом три миллиона тонн зерна, из которых около 2,04 миллиона тонн прошли через Румынию.

Зерно поступает в Румынию автотранспортом, железной дорогой и баржами через реку Дунай. В то время как транзит через черноморский порт Румынии Констанца замедлился в январе, экспорт автомобильным и железнодорожным транспортом в страны Южной Европы набирал скорость в результате финансируемых ЕС инвестиций в железнодорожный транспорт.

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Но наиболее актуальным оставался транзит через реку Дунай, ежемесячно транзитом через реку перевозилось не менее 1,2−1,5 млн тонн зерна и еще 0,5−0,7 млн тонн другой продукции, например топлива, которое шло в Украину.

Напомним

«Минфин» писал, что в пятницу, 1 марта, с 13:00 польские фермеры полностью заблокировали КПП «Шегини».

С 9 февраля 2024 года на территории Польши у границы с Украиной проходят акции протеста фермеров на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.

Главные требования протестующих — запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от Европейского зеленого курса.

За это время произошло пять случаев высыпания украинских агрокультур из грузовых вагонов на пути или из грузовиков на дороги.