Польські фермери повністю заблокували пункт пропуску «Шегині» на кордоні з Україною

Сьогодні, 1 березня, з 13:00 польські фермери повністю заблокували КПП «Шегині». Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час телемарафону, передає Укрінформ.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Ситуація за останні дні фактично не змінювалася. Але сьогодні маємо певну зміну по напрямку пункту пропуску „Шегині“. Бо о 13:00, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі. Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався такий критичний мінімум перетину кордону вантажівками», — розповів він.

За словами речника, за минулу добу вказаний напрямок перетнули тільки 47 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, «а після 13:00 й тепер українська сторона фіксує по нашому пункту пропуску безпосередньо, що вантажівки не рухаються ні з Польщі, ні в Польщу. Польська сторона не приймає вантажні транспортні засоби до себе з України».

Читайте також: Польща погрожує розширити ембарго на українські товари

Також суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками залишається і по напрямку пункту пропуску «Ягодин».

«За минулу добу тут перетнуло кордон 111 вантажівок, які слідували з Польщі в Україну. Як і раніше, польські фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу. За останні дні це «нульові» показники перетину кордону в бік Польщі на цьому напрямку», — додав Демченко.

Він повідомив, що у чергах на шести пунктах пропуску стоять 2 350 вантажівок.

Дивіться також: Блокування кордону: Чому протестують польські фермери та що робити українцям (відео)

Нагадаємо

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.

Головні вимоги протестувальників — заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.