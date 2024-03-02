Експорт зерна з України: ЄС посилить перевірки, щоб зменшити побоювання протестуючих фермерів

ЄС посилить перевірку дотримання перевізниками угод, коли вони вивозять зерно з України, намагаючись вирішити проблеми протестуючих фермерів і сприяти вільній торгівлі, яка допомагає всьому блоку. Про це заявила єврокомісар з транспорту Адіна Валеан в інтерв'ю Reuters.

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Фермери протестують по всій Європі через низку скарг, включно з тим, що вони називають недобросовісною конкуренцією з боку України.

Багато хто, особливо в сусідніх країнах з Україною, кажуть, що вони постраждали від кроків ЄС відкрити «коридорів солідарності», відмовитися від митних зборів і запровадити інші заходи, щоб допомогти Києву доставити своє зерно на ринок, спрямованих на допомогу Києву у виведенні зерна на ринок на тлі російського вторгнення.

«Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує зв’язку. Поки угоди виконуються належним чином, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням контролю за цим виконанням», — заявила єврокомісар з питань транспорту.

«Іншими словами, ми повинні переконатися, що перевізники не порушують угоди, що вони можуть виконувати лише двосторонні операції, що… вони мають право на транзит», — додала Валеан.

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Вона також зазначила, що країни ЄС також можуть отримати вигоду від цієї торгівлі. Експорт автомобільним транспортом до України з Польщі, Румунії та Словаччини збільшився на двозначні цифри, перевищивши зростання товарів, що надходять з України до цих країн.

Україна експортувала понад 64 млн тонн зерна, олійних культур і супутніх продуктів через «коридори солідарності», з моменту їх створення в травні 2022 року, сказала Валеан.

За її словами, тільки в січні пройшло транзитом три мільйони тонн зерна, з яких приблизно 2,04 мільйона тонн пройшли через Румунію.

Зерно надходить до Румунії автотранспортом, залізницею та баржами через річку Дунай. У той час як транзит через чорноморський порт Румунії Констанца сповільнився в січні, експорт автомобільним і залізничним транспортом до країн Південної Європи набирав швидкість в результаті фінансованих ЄС інвестицій у залізничний транспорт.

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Але найбільш актуальним залишався транзит через річку Дунай, щомісяця транзитом через річку перевозилося не менше 1,2−1,5 млн тонн зерна і ще 0,5−0,7 млн тонн іншої продукції, наприклад палива, яке йшло в Україну.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в п’ятницю, 1 березня, з 13:00 польські фермери повністю заблокували КПП «Шегині».

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.

Головні вимоги протестувальників — заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.