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29 февраля 2024, 19:17 Читати українською

Биткоин обогнал российский рубль по капитализации

Общее количество всех биткоинов в обращении составляет 19,6 млн единиц, что эквивалентно $1,2 трлн. Таким образом, первая криптовалюта опередила российский рубль, капитализация которого оценивается в 17 млн BTC или $1,1 трлн. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Общее количество всех биткоинов в обращении составляет 19,6 млн единиц, что эквивалентно $1,2 трлн.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В рейтинге валют мира биткоин следует за швейцарским франком (20,5 млн BTC или $1,29 трлн). Первое место занимает китайский юань с капитализацией 658,5 млн BTC, за ним следуют доллар (634,3 млн BTC) и евро (257,5 млн BTC).

Рост капитализации биткоина связан с увеличением его цены на рынке. Вчера, 28 февраля, вечером цена биткоина в моменте подскочила до $63 734, затем актив откатился назад. В настоящее время первая криптовалюта торгуется на уровне $62 000.

Напомним

«Минфин» писал, что после прорыва уровня $57 000 теханалитик и глава Factor LLC Питер Брандт изменил свой прогноз по курсу первой криптовалюты в 2025 году со $120 000 до $200 000.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
29 февраля 2024, 19:40
#
Рубль в утиль!
+
0
bonv
bonv
29 февраля 2024, 19:44
#
Росіяни вірять в міцний рубль, але, тим не менше, купують слабкий долар.
Вчені марно намагаються визначити природу подібного загадкового явища. Парадокс:))
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/
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