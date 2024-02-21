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21 февраля 2024, 12:00 Читати українською

Послы ЕС одобрили 13-й пакет санкций против рф

Постоянные представители ЕС дали согласие на одобрение 13-го пакета санкций против россии, который должен быть окончательно утвержден ко второй годовщине российского вторжения в Украину. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

Постоянные представители ЕС дали согласие на одобрение 13-го пакета санкций против россии, который должен быть окончательно утвержден ко второй годовщине российского вторжения в Украину.

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«Послы Е С только дали зеленый свет 13-му пакету санкций ЕС. Должен быть опубликован в канун годовщины 24 февраля», — написал он.

Читайте: ЕС анонсировал 13-й пакет антироссийских санкций до 24 февраля

Что известно о 13-м пакете

Европейский Союз готовится наложить санкции на военные и технологические фирмы из Китая, Казахстана, Сербии и других стран, которые помогают россии в военных действиях, поскольку блок усиливает усилия по ограничению уклонения от уплаты налогов.

россии удалось преодолеть широкие технологические санкции ЕС и США, направленные на подавление ее военно-промышленного комплекса, перенаправляя важные товары, такие как микропроцессоры, через дружественные третьи страны, такие как Китай.

До сих пор Запад осторожно относился к компаниям в третьих странах из-за беспокойства по отчуждению лидеров, выбирая вместо этого дипломатию. Но поскольку россия наращивает производство ракет и другого оружия с помощью чипов западного производства, растет давление на Брюссель и Вашингтон, чтобы они приняли меры.

Теперь, накануне второй годовщины вторжения россии в Украину 24 февраля, ожидается, что ЕС объявит 13-й пакет связанных с россией санкций, направленных против организаций в шести иностранных странах.

Цели включают четыре фирмы из Китая и одной из Казахстана, Сербии, Индии, Сингапура, Шри-Ланки, Таиланда и Турции, которая является членом НАТО. В списке 21 организация, остальные из них находятся в России.

Организации, включенные в список, не являются окончательными, и дополнительные компании и лица могут быть добавлены или удалены для принятия окончательной версии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
21 февраля 2024, 12:17
#
П — тут явно лишняя…
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
21 февраля 2024, 12:25
#
Текст большой, суть, одна обманули дурочка на четыре кулачка… P.s Путин… 2024 год… Надо больше рабов…
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
21 февраля 2024, 12:31
#
С какой стороны? С обеих?
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