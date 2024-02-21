Послы ЕС одобрили 13-й пакет санкций против рф

Постоянные представители ЕС дали согласие на одобрение 13-го пакета санкций против россии, который должен быть окончательно утвержден ко второй годовщине российского вторжения в Украину. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

« Послы Е С только дали зеленый свет 13-му пакету санкций ЕС. Должен быть опубликован в канун годовщины 24 февраля», — написал он.

EU ambassadors имеет только желание наслаждаться зеленым светом в EU 13th 🇷🇺 package sanctions. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 февраля 2024

Читайте: ЕС анонсировал 13-й пакет антироссийских санкций до 24 февраля

Что известно о 13-м пакете

Европейский Союз готовится наложить санкции на военные и технологические фирмы из Китая, Казахстана, Сербии и других стран, которые помогают россии в военных действиях, поскольку блок усиливает усилия по ограничению уклонения от уплаты налогов.

россии удалось преодолеть широкие технологические санкции ЕС и США, направленные на подавление ее военно-промышленного комплекса, перенаправляя важные товары, такие как микропроцессоры, через дружественные третьи страны, такие как Китай.

До сих пор Запад осторожно относился к компаниям в третьих странах из-за беспокойства по отчуждению лидеров, выбирая вместо этого дипломатию. Но поскольку россия наращивает производство ракет и другого оружия с помощью чипов западного производства, растет давление на Брюссель и Вашингтон, чтобы они приняли меры.

Теперь, накануне второй годовщины вторжения россии в Украину 24 февраля, ожидается, что ЕС объявит 13-й пакет связанных с россией санкций, направленных против организаций в шести иностранных странах.

Цели включают четыре фирмы из Китая и одной из Казахстана, Сербии, Индии, Сингапура, Шри-Ланки, Таиланда и Турции, которая является членом НАТО. В списке 21 организация, остальные из них находятся в России.

Организации, включенные в список, не являются окончательными, и дополнительные компании и лица могут быть добавлены или удалены для принятия окончательной версии.