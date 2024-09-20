В следующем году Кабинет министров предлагает больше тратить на зарплаты украинских чиновников. Об этом сообщила Нина Южанина, член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.
Госбюджет-2025: Кабмин предлагает увеличить расходы на зарплаты украинских чиновников
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В законопроекте о государственном бюджете на 2025 год предлагается увеличить фонд зарплат:
- ВРУ (аппарат) — на 26,2%,
- Офис Президента — на 11,2%,
- КМУ — на 19,7%,
- НАБУ — на 28,2%,
- Прокуратура — на 25,8%,
- Специализированная антикоррупционная прокуратура — на 71,2%,
- БЕБ — на 75%,
- Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — на 49,6%,
- Счетная палата — на 38,2%,
- НПК — на 7,4%,
- суды — на 9,3%,
- налоговая — на 39,3%,
- таможня — на 15,4%,
- Госфинмониторинг — на 7,7%,
- СНБО — на 6,3%,
- Министерство финансов — на 4,3%.
«Уверена, что они не ощутят увеличение военного сбора с 1,5% до 5%», — написала Южанина.
Напомним
В проекте государственного бюджета на 2025 год закладывают расходы в Государственный дорожный фонд, в размере 43,2 млрд грн.
«Минфин» писал, что в пятницу, 13 сентября, Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
на 2025 год предлагается увеличить фонд зарплат:»
Надо же активно осваивать всю международную финансовую помощь,
чтобы ни одна гривна не прошла мимо карманов госчиновников…