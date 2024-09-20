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20 сентября 2024, 16:37 Читати українською

Госбюджет-2025: Кабмин предлагает увеличить расходы на зарплаты украинских чиновников

В следующем году Кабинет министров предлагает больше тратить на зарплаты украинских чиновников. Об этом сообщила Нина Южанина, член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

В следующем году Кабинет министров предлагает больше тратить на зарплаты украинских чиновников.
Фото: НБУ

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В законопроекте о государственном бюджете на 2025 год предлагается увеличить фонд зарплат:

  • ВРУ (аппарат) — на 26,2%,
  • Офис Президента — на 11,2%,
  • КМУ — на 19,7%,
  • НАБУ — на 28,2%,
  • Прокуратура — на 25,8%,
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура — на 71,2%,
  • БЕБ — на 75%,
  • Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — на 49,6%,
  • Счетная палата — на 38,2%,
  • НПК — на 7,4%,
  • суды — на 9,3%,
  • налоговая — на 39,3%,
  • таможня — на 15,4%,
  • Госфинмониторинг — на 7,7%,
  • СНБО — на 6,3%,
  • Министерство финансов — на 4,3%.

«Уверена, что они не ощутят увеличение военного сбора с 1,5% до 5%», — написала Южанина.

Напомним

В проекте государственного бюджета на 2025 год закладывают расходы в Государственный дорожный фонд, в размере 43,2 млрд грн.

«Минфин» писал, что в пятницу, 13 сентября, Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+27
AllexL
AllexL
20 сентября 2024, 17:04
#
А на сколько же выросла экономика, неужели на соответствующее количество процентов?
+
0
Riojas
Riojas
20 сентября 2024, 17:13
#
Как раз 35 лярдов от Еврокомиссии будут освоены
+
0
bonv
bonv
20 сентября 2024, 17:14
#
Що там з посадками весною всіх олігархів? Квартал95 то вже олігархи?
+
0
bonv
bonv
20 сентября 2024, 17:14
#
Народ обдерти як липку — слоган слуг типу народу.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 сентября 2024, 18:01
#
«В законопроекте о государственном бюджете
на 2025 год предлагается увеличить фонд зарплат:»

Надо же активно осваивать всю международную финансовую помощь,
чтобы ни одна гривна не прошла мимо карманов госчиновников…
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