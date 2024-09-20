Госбюджет-2025: Кабмин предлагает увеличить расходы на зарплаты украинских чиновников

В следующем году Кабинет министров предлагает больше тратить на зарплаты украинских чиновников. Об этом сообщила Нина Южанина, член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

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В законопроекте о государственном бюджете на 2025 год предлагается увеличить фонд зарплат:

ВРУ (аппарат) — на 26,2%,

Офис Президента — на 11,2%,

КМУ — на 19,7%,

НАБУ — на 28,2%,

Прокуратура — на 25,8%,

Специализированная антикоррупционная прокуратура — на 71,2%,

БЕБ — на 75%,

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — на 49,6%,

Счетная палата — на 38,2%,

НПК — на 7,4%,

суды — на 9,3%,

налоговая — на 39,3%,

таможня — на 15,4%,

Госфинмониторинг — на 7,7%,

СНБО — на 6,3%,

Министерство финансов — на 4,3%.

«Уверена, что они не ощутят увеличение военного сбора с 1,5% до 5%», — написала Южанина.

Напомним

В проекте государственного бюджета на 2025 год закладывают расходы в Государственный дорожный фонд, в размере 43,2 млрд грн.

«Минфин» писал, что в пятницу, 13 сентября, Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год.