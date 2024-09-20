Компания Nike уволила CEO за слабые продажи

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike решил сменить генерального директора Джона Донахью. Об этом сообщает пресс-служба Nike.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новым гендиректором станет Элиотт Гилл, работавший в компании 32 года и занимавший пост президента по вопросам потребителей и рынка, но в 2020 году ушедший на пенсию.

С 14 октября Гилл заменит Джона Донахью, который остается консультантом Nike, чтобы обеспечить плавный переход к 31 января 2025 года.

Донахью возглавил Nike в начале 2020 года, под его руководством в компании произошли значительные изменения, не всегда удачные. В частности, Nike стал меньше полагаться на партнерство с крупными розничными сетями, что привело к сокращению ее доли рынка.

В июне компания отчиталась о падении квартальных продаж на 2% до 12,6 млрд дол.