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20 сентября 2024, 19:43 Читати українською

Raiffeisen продал белорусский бизнес компании из ОАЭ

Raiffeisen продал белорусский бизнес компании из ОАЭ. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Raiffeisen продал белорусский бизнес компании из ОАЭ.

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Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) подписала соглашение с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов о продаже и выходе из состава владельцев белорусского Приорбанка.

Согласно сообщению, Raiffeisen Bank International продает Soven 1 Holding Limited 87,74% доли в белорусском Приорбанке и его дочерних компаниях.

«Завершение этого соглашения позволит RBI успешно уйти с белорусского рынка и тем самым снизить сложность своей операционной деятельности в соответствии со своей стратегией снижения рисков в Восточной Европе», — сообщили в австрийском банке.

Закрытие соглашения, которое еще предстоит одобрить регулирующим органам, ожидается в четвертом квартале 2024 года.

RBI считает, что сделка может нанести ущерб для группы на 300 млн евро вследствие разницы между ценой продаж и балансовой стоимостью Приорбанка.

К закрытию сделки ожидается негативное влияние на уровне 500 млн евро на консолидированную прибыль группы.

Однако это не отразится на нормативном капитале и коэффициентах достаточности капитала группы RBI, говорится в сообщении.

Приорбанк работает в Беларуси с конца 1989 года, с 2003 года — в составе группы RBI. Относится к крупнейшим белорусским банкам по размеру активов.

Источник: Минфин
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