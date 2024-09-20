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20 сентября 2024, 18:36 Читати українською

Нацбанк оштрафовал четыре банка более чем на 30 млн за нарушение финмониторинга

Национальный банк применил к четырем банкам в августе наказание в виде штрафов — общая сумма превышает 30 млн грн. Учреждения нарушили правила финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк применил к четырем банкам в августе наказание в виде штрафов — общая сумма превышает 30 млн грн.

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Какие банки заплатили штрафы

ПУМБ получил только письменное предупреждение.

Кроме этого, регулятор наложил штрафы на небанковские организации:

  • ООО «ФК «АРТЕМ» — 800 000 грн
  • ООО «ФК МАГНАТ» — 500 000 грн
  • ООО «ФК ПАРТНЕР» — 255 000 грн
  • ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» — 255 000 грн.

Читайте также: В банках уже выстраиваются очереди из держателей заблокированных карт: что с этим делать

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Три літри
Три літри
20 сентября 2024, 18:41
#
В тему викликається Валерчік, великий експерт з теми скарг на фінмониторинг банків до НБУ.

Питання експерту: що для банка важливіше — штраф на 10 міліонів від НБУ чи позив клієнта на суму 5000₴ який до того ж не підкріплений нічим крім тупості та емоцій?
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Mini Mi
Mini Mi
20 сентября 2024, 19:56
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Именно для того чтобы вас не заблокировали по велению левой пятки по принципу «лучше перебдеть» с нашими банками лучше не связывать в вопросах крупных сумм. Кеш, крипта, иностранные банки офшорных стран.
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Criptor82
Criptor82
20 сентября 2024, 20:26
#
Мінітмен почитай що я тобі написав в статті про 23% з депозиту)) як ти все встигаєш і на Мінфіні прокоментувати і 1000грн в офшор відправити, щей в обмінник зганяти кріпту обналити, прям Бетмен😀 Без обід. Я не можу щодня на Мінфіні заліпати, але як не зайду то ти усюди, ну прям «експерт з тіньової економіки»!! У мене доречі дисертація пов’язана з розслідуванням легалізації доходів, є трохи літератури на цю тему, дати почитати?))
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