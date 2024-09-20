Национальный банк применил к четырем банкам в августе наказание в виде штрафов — общая сумма превышает 30 млн грн. Учреждения нарушили правила финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк оштрафовал четыре банка более чем на 30 млн за нарушение финмониторинга
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Какие банки заплатили штрафы
- ОТП Банк — 10 451 000 грн
- Укргазбанк — 10 051 000 грн и 400 000 грн
- ОКСИ Банк — 10 051 000 грн
- Агропросперис Банк — 200 000 грн
ПУМБ получил только письменное предупреждение.
Кроме этого, регулятор наложил штрафы на небанковские организации:
- ООО «ФК «АРТЕМ» — 800 000 грн
- ООО «ФК МАГНАТ» — 500 000 грн
- ООО «ФК ПАРТНЕР» — 255 000 грн
- ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» — 255 000 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Питання експерту: що для банка важливіше — штраф на 10 міліонів від НБУ чи позив клієнта на суму 5000₴ який до того ж не підкріплений нічим крім тупості та емоцій?