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20 сентября 2024, 14:41 Читати українською

Госбюджет-2025: Правительство предлагает выделить 43 миллиарда на Дорожный фонд

В проекте государственного бюджета на 2025 год закладывают расходы в Государственный дорожный фонд, в размере 43,2 млрд грн. Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

В проекте государственного бюджета на 2025 год закладывают расходы в Государственный дорожный фонд, в размере 43,2 млрд грн.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В презентации бюджета отмечается, что общая сумма включает расходы, связанные с содержанием автомобильных путей и долговых обязательств Агентства восстановления и расходы на фонд внутренних водных путей.

В то же время глава бюджетного комитета В Р Роксолана Подласа заявила, что не поддерживает возобновление дорожного фонда в 2025 году.

«Все акцизы нужно направлять на нужды обороны», — отметила она.

Напомним

«Минфин» писал, что в пятницу, 13 сентября, Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
20 сентября 2024, 14:46
#
Потужно! Велично! Незламно! гроші є для дорожнього фонду, для квіткових клумб, для телемарафону.
+
+30
Anatoll France
Anatoll France
20 сентября 2024, 14:49
#
А для військових — волонтери, у суміші з шахраями, най збирають. Пора проводити вибори, ця влада всралася і погрязла в корупціі!
+
0
Mini Mi
Mini Mi
20 сентября 2024, 15:13
#
А не будет больше выборов, удобно да? Можно вводить сплошную диктатуру, творить любую дичь до которой не то что Янукович, а даже Порошенко не додумался бы и не будет ни новых выборов ни майданов, ничего. Прям как абсолютная монархия, но с телемарафоном.
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
20 сентября 2024, 16:56
#
Це ще не вся перемога вибору 2019р? За всі гроші, що надав захід, можна було в Україні Европу збудувати, але маємо Держборг 200 мільярдів долларів, а тепер ще борг 2025р Бюджету 600 мільярдів гривень, який недолугі збираються податками зідрати з Українців, таки вдалий вибір Українців відбувся в 2019р, всі щасливі.
+
+14
Strain
Strain
20 сентября 2024, 15:02
#
Все привыкли красть на дорогах. Схемы проверены. Связи налажены. Осталось наполнить фонд.

А вот с военными расходами всё сложнее. У кормушки только вояки.
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
20 сентября 2024, 15:34
#
Думаете они на своих мерседесах по ямам будут ездить?
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