В проекте государственного бюджета на 2025 год закладывают расходы в Государственный дорожный фонд, в размере 43,2 млрд грн. Об этом заявил первый заместитель руководителя
Госбюджет-2025: Правительство предлагает выделить 43 миллиарда на Дорожный фонд
В проекте государственного бюджета на 2025 год закладывают расходы в Государственный дорожный фонд, в размере 43,2 млрд грн. Об этом заявил первый заместитель руководителя
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В презентации бюджета отмечается, что общая сумма включает расходы, связанные с содержанием автомобильных путей и долговых обязательств Агентства восстановления и расходы на фонд внутренних водных путей.
В то же время глава бюджетного комитета
«Все акцизы нужно направлять на нужды обороны», — отметила она.
Напомним
«Минфин» писал, что в пятницу, 13 сентября, Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год.
Комментарии - 6
А вот с военными расходами всё сложнее. У кормушки только вояки.