Госбюджет-2025: Правительство предлагает выделить 43 миллиарда на Дорожный фонд

В проекте государственного бюджета на 2025 год закладывают расходы в Государственный дорожный фонд, в размере 43,2 млрд грн. Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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В презентации бюджета отмечается, что общая сумма включает расходы, связанные с содержанием автомобильных путей и долговых обязательств Агентства восстановления и расходы на фонд внутренних водных путей.

В то же время глава бюджетного комитета В Р Роксолана Подласа заявила, что не поддерживает возобновление дорожного фонда в 2025 году.

«Все акцизы нужно направлять на нужды обороны», — отметила она.

Напомним

«Минфин» писал, что в пятницу, 13 сентября, Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год.