Официальный курс доллара снизится за выходные. В понедельник, 23 сентября, иностранная валюта подешевеет на 10 копеек. Евро подешевеет на 9 копеек. Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.
Нацбанк немного укрепил гривну: официальный курс на понедельник
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Официальные курсы на понедельник установлены на следующем уровне:
- 1 доллар США — 41,34 грн (41,44 грн по состоянию на 20 сентября);
- 1 евро — 46,14 грн (46,23 грн по состоянию на 20 сентября).
Источник: Минфин
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