OpenAI на последнем раунде финансирования. Инвесторы надеются, что стартап будет оцениваться в $1 трлн

OpenAI завершает сбор средств. Инвесторы, желающие принять участие в финансировании, надеются, что компания будет оцениваться в $1 трлн. Об этом пишет Financial Times, передает Forbes.

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В настоящее время OpenAI оценивается в $150 млрд. Инвесторы полагают, что компания станет лидером в области ИИ.

OpenAI намерена привлечь дополнительно $5 млрд или больше. Apple, Nvidia и Microsoft — три самых дорогих технологических компании в мире — ведут переговоры о присоединении к раунду финансирования.

Среди других инвесторов — Tiger Global и фонд MGX. Ожидается, что раунд будет закрыт в ближайшее время.

По словам осведомленных источников, другие ведущие технологические инвесторы, включая Andreessen Horowitz и Sequoia Capital — ведущие венчурные капиталисты Кремниевой долины и действующие спонсоры OpenAI — пока остаются вне раунда.