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20 сентября 2024, 18:02 Читати українською

В Литве разбирают ТЭЦ, чтобы передать Украине — фон дер Ляйен

В Литве разбирают целую тепловую электростанцию (ТЭЦ) с целью перевозки ее частями в Украину и последующее восстановление. Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНИАН.

В Литве разбирают целую тепловую электростанцию (ТЭЦ) с целью перевозки ее частями в Украину и последующее восстановление.
Фото: president.gov.ua

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Президент ЕК подчеркнула, что по состоянию на данный момент в поддержку энергетической безопасности Украины уже предоставлено по меньшей мере 2 млрд евро. Эти средства предоставлялись посредством финансовой поддержки и оборудования от стран-членов.

«Например, это — 10 тысяч трансформаторов и генераторов или целая литовская тепловая электростанция, которая демонтируется в Литве и перевозится в Украину, чтобы отстроить ее. И больше поступит», — подчеркнула фон дер Ляйен.

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Три приоритета

Также президент ЕК рассказала о приоритетах по поддержке энергетической инфраструктуры Украины.

По ее словам, Еврокомиссия разработала план на зиму для Украины. Этот план опирается на три приоритета.

Во-первых, речь идет о ремонте поврежденной российскими ударами инфраструктуры.

«Мы будем стремиться этой зимой восстановить способности в объеме 2,5 гигаватта. Это составляет примерно 15% потребностей вашей страны этой зимой», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Во-вторых, речь идет о продолжении соединения украинской электросети с европейской, что должно позволить экспортировать 2 гигаватта электроэнергии в Украину.

«Это покроет около 12% потребностей страны на зиму», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что благодаря воплощению двух приоритетов Евросоюз может помочь удовлетворить около 25% потребностей Украины на зиму.

«И это вдобавок к собственному производству Украины», — сказала она.

В-третьих, речь идет о стабилизации, добавила фон дер Ляйен.

«Мы работаем над обеспечением устойчивой поставки энергии в пределах Украины, несмотря на российские атаки на крупные инфраструктурные объекты», — сказала она.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BatonUA
BatonUA
20 сентября 2024, 20:23
#
Ще одна хороша новина
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