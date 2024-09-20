НБУ оставил ставку 13%, а ФРС впервые за четыре года ее снизила, закон о повышении налогов: главное за неделю

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%.

Это решение будет способствовать постепенному возвращению инфляции в 5% в последующие годы и поддержит устойчивость валютного рынка.

ФРС впервые с 2020 года снизила учетную ставку и сразу на 50 базисных пунктов

Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение впервые с марта 2020 года снизить базовую ставку и сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) до 4,75−5%.

Банки будут раскрывать тайну и данные клиентов. Совет готовится принять законопроект

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект № 11043 по усовершенствованию функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

Бизнес заложил в бюджет доллар по 44 грн на следующий год