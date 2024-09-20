НБУ оставил ставку 13%, а ФРС впервые за четыре года ее снизила, закон о повышении налогов: главное за неделю
Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%.
Это решение будет способствовать постепенному возвращению инфляции в 5% в последующие годы и поддержит устойчивость валютного рынка.
ФРС впервые с 2020 года снизила учетную ставку и сразу на 50 базисных пунктов
Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение впервые с марта 2020 года снизить базовую ставку и сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) до 4,75−5%.
Банки будут раскрывать тайну и данные клиентов. Совет готовится принять законопроект
Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект № 11043 по усовершенствованию функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг.
Бизнес заложил в бюджет доллар по 44 грн на следующий год
Руководители компаний в бюджетах на 2025 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 44 грн/$.
Об этом свидетельствует традиционный опрос, проведенный Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).
Налоговый комитет принял обновленную версию законопроекта о повышении налогов
Налоговый
В налоговый законопроект вернули 50%-ный налог на прибыль банков
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 16 сентября рассмотрит повторное первое чтение очередной версии правительственного законопроекта о повышении налогов № 11416-д.
Рада приняла закон об упрощении приватизации государственных банков
Данный законопроект расширяет круг потенциальных инвесторов, продажи которым готовы рассмотреть государство, а также разрешают продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе).
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