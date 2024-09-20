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20 сентября 2024, 20:00 Читати українською

НБУ оставил ставку 13%, а ФРС впервые за четыре года ее снизила, закон о повышении налогов: главное за неделю

НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%.

Это решение будет способствовать постепенному возвращению инфляции в 5% в последующие годы и поддержит устойчивость валютного рынка.

ФРС впервые с 2020 года снизила учетную ставку и сразу на 50 базисных пунктов

Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение впервые с марта 2020 года снизить базовую ставку и сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) до 4,75−5%.

Банки будут раскрывать тайну и данные клиентов. Совет готовится принять законопроект

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект № 11043 по усовершенствованию функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

Бизнес заложил в бюджет доллар по 44 грн на следующий год

Руководители компаний в бюджетах на 2025 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 44 грн/$.

Об этом свидетельствует традиционный опрос, проведенный Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

Налоговый комитет принял обновленную версию законопроекта о повышении налогов

Налоговый Комитет В Р принял к повторному рассмотрению обновленную версию правительственного законопроекта о повышении налогов № 11416-д.

В налоговый законопроект вернули 50%-ный налог на прибыль банков

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 16 сентября рассмотрит повторное первое чтение очередной версии правительственного законопроекта о повышении налогов № 11416-д.

Рада приняла закон об упрощении приватизации государственных банков

Данный законопроект расширяет круг потенциальных инвесторов, продажи которым готовы рассмотреть государство, а также разрешают продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе).

Источник: Минфин
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