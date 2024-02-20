За дверьми Нацбанка: как работает персонал НБУ, сколько получает и почему не думает о прибыли

В 2024 году Нацбанк может увеличить расходы на персонал на 10%, а в дальнейшем собирается учитывать изменение зарплат на рынке и инфляцию. Чиновники пока ориентируются на положительные прогнозы, но все понимают, что те могут меняться в военное время. «Минфин» узнал, как НБУ набирает персонал, в каких его подразделениях работает больше всего специалистов, сколько трудится на «удаленке» и на каких работников регулятор тратит больше всего денег.

Зачем НБУ расширял штат во время войны

Чтобы выяснить планы по штату работников, «Минфин» направил в Национальный банк официальный запрос.

«Расходы на содержание персонала за 2024 год могут увеличиться в среднем на 10%, по сравнению с 2023 годом. На 2025 год расходы будут зависеть, в частности, от показателей заработных плат на рынке труда и уровня инфляции», — говорится в ответе Нацбанка для «Минфина».

В первую очередь, НБУ ориентируется на зарплатные расходы уже имеющихся специалистов. О расширении штата в ближайшей перспективе чиновники пока не говорят, хотя не исключают его вовсе.

«Пока нет насущной потребности в увеличении/уменьшении численности работников Национального банка. В случае смены функций, выполняемых НБУ, и/или объемов работ, численность работников может, соответственно, подлежать пересмотру», — объяснили в НБУ.

Регулятор сообщил, что в 2023 году общая штатная численность его работников выросла на 94 специалиста и к началу 2024-го превысила 5 тыс. человек. Динамика, в сравнении с периодом до введения военного положения, такая:

31 декабря 2021 года — 5 112,5 штатных единиц;

31 декабря 2022 года — 4 931,75 штатных единиц;

31 декабря 2023 года — 5 025,75 штатных единиц.

Неровные числа (сотые единиц) наверняка вызваны наймом людей на неполную ставку. А расширение штата в 2023 году власти объясняют усилением надзора за платежами в Украине.

«Увеличение плановой численности работников НБУ в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, обусловлено, среди прочего, расширением полномочий Национального банка, в частности, в части надзора за структурами, которые предоставляют платежные услуги», — уточняется в ответе Нацбанка для «Минфина».

Многие помнят, как регулятор развернул кампанию против незаконного гейминга (игорная деятельность без получения соответствующих лицензий и уплаты налогов), чтобы помочь правительству нарастить сборы в госбюджет. Анализировали платежи для этой отрасли, накладывали ограничения, запреты, выписывали огромные штрафы банкам, а некоторые — даже закрывали (самый показательный пример — Айбокс Банк).

Также большой резонанс получили ограничения Нацбанка по анонимным платежам через терминалы самообслуживания, в том числе принадлежащие банкам. А совсем недавно руководство НБУ сообщило, что прорабатывает новые требования для таких операций.

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Какие направления были усилены после вторжения рф

Самым многочисленным в Национальном банке является именно блок платежных систем и денежного оборота, в котором работает 2,3 тыс. человек. Но не стоит забывать, что, кроме профильных департаментов, в него также входят Банкнотно-монетный двор, который физически производит гривневую наличность, Государственная сокровищница и Центральное хранилище.

На втором месте по численности персонала — общий блок с 955 штатными единицами. В него входят департаменты внутреннего аудита, безопасности, риск-менеджмента, защиты прав потребителей, стратегии, персонала, коммуникаций и юридический, а также два отдела (режимно-секретной работы, выявления/предотвращения коррупции) и Офис правления НБУ.

На третьем — финансово-административный и операционный блок, где трудятся 733 работника: сюда входят департаменты закупок, финансового контролинга, бухучета, операционный, обеспечения деятельности НБУ, по управлению деятельностью негосударственного пенсионного фонда Нацбанка, а также управление по работе с проблемными активами и отдел охраны труда.

Уже в надзоре 586 штатных единиц, и этот блок на четвертом месте по численности.

Для наглядности «Минфин» изложил предоставленные НБУ данные о численности персонала (штатным единицам) в рейтинговой последовательности:

Платежные системы и денежный оборот — 2 336;

Общий блок — 955,5;

Финансово-административный и операционный блок — 733,25;

Пруденциальный надзор — 586;

Монетарная стабильность — 198;

Финансовая стабильность — 110;

Рыночные операции — 100.

«Экономия проходила за счет незаполненных вакантных должностей и временно отсутствующих работников: мобилизация, отпуска по уходу за ребенком, отпуска без сохранения заработной платы на время действия военного положения», — прокомментировали в НБУ вопрос об экономии на персонале.

Ранее у Нацбанка была также разветвленная по областям сеть территориальных управлений, однако в 2015 году они были исключены из структуры регулятора. Остались только отдельные представители на местах, которые не всегда работают на полную ставку, — 352.

«В отдельных регионах расположены рабочие места сотрудников центрального аппарата Национального банка. Численность таких работников к концу 2023 года составляет 352 FTE: full time equivalent — количество фактически работающих работников с учетом процента полной занятости», — сообщили в Нацбанке.

Там также назвали направления, которые регулятор усилил после полномасштабного вторжения рф:

Создал в Департаменте финансового мониторинга Управление санкционной политики, отвечающее за вопросы применения и реализации санкций, а также обеспечение внедрения функции санкционного комплаенса. Учитывая расширение функций защиты критической инфраструктуры в финансовом секторе сформировано Управление защиты критической инфраструктуры НБУ. Для усиления направления международного сотрудничества и европейской интеграции, вместо Управления европейской интеграции и международных программ, в структуре регулятора создан Департамент международного сотрудничества.

Еще со времен карантина во время эпидемии COVID-19 нацбанковцы работали в удаленном формате. Теперь же в Нацбанке говорят, что их персонал часто комбинирует дистанционную работу и труд в офисе. Из предоставленных регулятором данных понятно, что активнее всего работники уходили на «удаленку» сразу после начала полномасштабного вторжения — до 55% рабочего времени персонал центрального аппарата работал онлайн. Но уже в 2023 году наблюдался более активный возврат в офис (61% рабочего времени).

При этом в НБУ заверили, что в 2021—2023 годах регулятор справлялся самостоятельно, не заключал договоры подряда — подрядные организации не привлекал.

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На топов тратят больше, чем на весь хозблок

В правлении Национального банка 7-ро членов, включая председателя Андрея Пышного. Совет НБУ до конца не укомплектован и состоит из 6-х человек, вместо 9-ти положенных по действующему законодательству. О размерах их зарплат «Минфин» уже рассказывал.

НБУ предоставил «Минфину» такую структуру расходов на персонал:

Младший персонал — 51,8% общего объема;

Средний менеджмент — 36%;

Руководящий состав — 6,2%;

Хозяйственный и вспомогательный персонал — 6%.

Но показательно соотношение 6,2% и 6% по двум последним позициям с учетом многочисленности штата хозблока и вспомогательных служб и малочисленности топ-менеджеров.

Средний возраст работника Нацбанка — 46 лет для центрального аппарата, и 47 — для Банкнотно-монетного двора. А средний стаж работы в штате НБУ составляет 13 лет. Это все данные из официального отчета регулятора за 2022 год, но вряд ли они сильно изменились в 2023-м, ведь там же говорится о небольшой текучке кадров в главном банке страны — от 3,48% (центральный аппарат) до 1,14% (Банкнотно-монетный двор).

В центральном аппарате НБУ женщин работает больше, чем мужчин, — 54% против 46%, но на руководящих должностях их меньше, обратная пропорция — 46%/54%.

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Почему НБУ никогда не обанкротится

В ответах «Минфину» Нацбанк не предоставил данные по прибыли регулятора за 2023 год, а также по видам доходов/расходов. Они будут в консолидированной отчетности, после подтверждения внешним аудитом (в 2022-м его проводило ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги») и утверждения Советом НБУ. Она, по информации регулятора, ожидается в апреле 2024 года.

Согласно закону о бюджете-2024, казна должна получить от прибыли Национального банка 17,7 млрд грн. Значит, регулятор должен заработать где-то на 20% больше (свыше 21 млрд грн), чтобы еще и резервы пополнить.

Ожидаемая за 2023 год прибыль в четыре раза меньше предыдущего показателя. В 2022 году НБУ отчитался о прибыли до распределения в размере 91 млрд грн, а в госбюджет перечислил 71,87 млрд грн, и на 19,2 млрд грн увеличил общие резервы (по нормативам должны составлять 10% от среднего объема денежно-кредитных обязательств НБУ). Тогда основными составляющими заработка финансового регулятора стали:

процентная прибыль в размере 63,2 млрд грн — в 2,2 раза больше, чем в 2021 году, за счет увеличения дохода от ОВГЗ, в том числе благодаря тому, что Нацбанк смог добиться привязки доходности выкупленных им военных облигаций (400 млрд грн) к текущей учетной ставке, которая тогда была на уровне 25%;

позитивная переоценка финансовых инструментов в размере 175,6 млрд грн, которая стала следствием девальвации официального курса гривна/доллар после нападения рф.

Административные расходы, траты на персонал и расходы, связанные с производством банкнот, монет и другой продукции Нацбанка, в 2022 году выросли с 5,8 млрд грн до 6,7 млрд грн.

До большой войны НБУ регулярно отмечал важность своего вклада в госбюджет — часто подчеркивал значимость солидной прибыли регулятора. Но когда она начала сокращаться и возникли опасения о снижении его прибыли, нацбанковцы сменили риторику.

«Центральный банк, в отличие от коммерческого банка, не может обанкротиться, ведь деньги у него не кончаются — он их создает. Однако, считается, что убыток негативно отражается на финансовой независимости центробанка.

Поэтому каждый год ЦБ формируют определенный резерв по части доходов, за счет которого могут финансировать свою деятельность в убыточные годы. Соответствующий резерв есть и у НБУ. Более того, центробанки могут эффективно работать даже при отрицательном капитале, учитывая то, что на них не распространяются требования по его достаточности.

Именно в таких условиях Ц Б Чили , Чехии, Израиля и Мексики функционировали в течение нескольких лет", — разъяснял в своей колонке «Экономическим известиям» директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Владимир Лепушинский.

В ответе на запрос «Минфина» НБУ также почеркнул, что получение прибыли не является целью Национального банка.

«Основной функцией НБУ является обеспечение стабильности денежной единицы Украины. Национальный банк также способствует финансовой стабильности, соблюдению устойчивых темпов экономического роста и поддерживает экономическую политику правительства, если это не препятствует реализации его основной функции.

Снижение прибыли не влияет на способность центральных банков эффективно работать и обеспечивать свой мандат. Центральные банки (в частности, Национальный банк Украины) следует оценивать по тому, выполняют ли они свой мандат, а не по их доходности", — отметил НБУ «Минфину».