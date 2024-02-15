Как изменятся ставки по депозитам в гривне и валюте: где искать лучшие предложения

До очередного заседания НБУ, на котором регулятор может снова снизить свою «учетку», осталось меньше месяца. А это значит, что финансисты уже прикидывают, как будут менять депозитные предложения для частных клиентов. Чего же ждать от своих банков вкладчикам?

НБУ снова придется решать: резать или нет

В Украине продолжает снижаться официальный уровень инфляции. По данным Госстата, в январе в годовом исчислении она составила 4,7%. Если тренд сохранится, это заострит вопрос о снижении учетной ставки НБУ, которая уже сейчас больше чем в 3 раза превышает уровень инфляции (15% годовых). Очередное заседание Правления Нацбанка по монетарной политике запланировано на 14 марта. Также регулятору придется реагировать и по другим инструментам денежно-кредитной политики.

В первую очередь, по плате по депозитным сертификатам НБУ «овернайт» и на 3 месяца. Сейчас по «овернайтам» она находится на уровне действующей учетной ставки, то есть 15% годовых. А по депсертификатам на 3 месяца НБУ пока платит банкам 19% годовых.

Во многом снижение показателей официальной инфляции сейчас является следствием проседания цен на некоторые продукты питания из-за невозможности их полноценного вывоза за границу аграриями. Сдерживает рост цен и формальный мораторий на повышение ряда тарифов на услуги ЖКХ. Но не факт, что наши чиновники не изменят своего решения по данному вопросу после окончания начавшихся на днях переговоров с миссией МВФ.

Внутренняя кухня банков

В этих условиях банки активно «пылесосят» деньги населения, размещая их под 15% и 19% годовых в депозитные сертификаты НБУ, на чем прилично зарабатывают. По данным НБУ, чистая прибыль украинских банков после налогообложения, по итогам 2023 года, составила 86,5 млрд гривен. Это почти в 4 раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения.

Вложения в депсертификаты остаются для банков одним из важных источников доходов, а объемы данных операций впечатляют.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Поэтому возможное снижение ставок по депозитным сертификатам спровоцирует очередной виток снижения доходности гривневых вкладов для населения. Собственно, этот процесс уже запущен давно.

Но, в силу разнородности базы фондирования, среди банков сейчас сложилась очень интересная ситуация.

У госбанков и большинства «дочек» иностранцев в настоящее время очень много средств предприятий и организаций, «завязанных» на военных заказах, а также ресурсов, которые получают на карты сами военнослужащие, как денежное довольствие. Снижение платы по депсертификатам просто уменьшит их маржу по операциям «привлечение вкладов — размещение в депсертификаты», то есть уменьшит прибыль от этих операций, но не будет критично для самих финучреждений.

Абсолютно другая ситуация у банков с украинским частным капиталом, особенно у «малышей». Разбрасываться клиентами, агрессивно снижая свои депозитные ставки в гривне, они не могут, так как в их пассивах львиную долю занимают как раз средства населения. Уход таких клиентов из-за низких ставок по вкладам равносилен для них лишению перспектив дальнейшего развития.

По данным Минфина, за период с 26.11.2023 до 12.02.2024 ставки по гривневым вкладам банков для населения выглядят так:

График изменений депозитных ставок по всем банкам

Посчитаем, какую прибыль получает банк с портфеля в 1 млрд гривен. Маржа между ставкой привлечения ресурсов у граждан по гривневым трехмесячным вкладам (14,15% годовых на 12.02.2024) и размером платы по депсертификатам на 3 месяца (19% годовых) составляет 4,85% годовых. Соответственно, на данной операции банк зарабатывает примерно 3,975 млн гривен в месяц.

Но надо учесть: чтобы привлечь такой объем средств у граждан, банку надо иметь достаточно развитую сеть отделений, банкоматов, или, как минимум, достойное и не дешевое в обслуживании мобильное приложение. А это съедает значительную часть от полученного финансового результата.

При размещениях средств с текущих карточных счетов граждан в депозитные сертификаты «овернайт» экономика для банков более привлекательная, маржа там для них может достигать и все 15% годовых. Ведь по текущим счетам банк, обычно, ничего не платит своим частным клиентам, а от НБУ получает свои 15% годовых.

И это при условии ежедневного размещения того же 1 млрд гривен дает прибыль порядка 12,295 млн гривен в месяц.

Но, во-первых, это «горячие» деньги, и граждане, обычно, их быстро тратят и не держат месяц на неоплачиваемом для них текущем счете. А, во-вторых, подобные объемы текущих остатков на счетах требуют значительной банкоматной сети, регулярного ее пополнения, обслуживающего персонала, большого числа зарплатных проектов и т. д.

То есть доход для банка от этих операций несомненно есть, но вот конечные показатели прибыльности могут быть не такими уж огромными, как кажется на первый взгляд.

Вот почему для первых 20−25 банков по размеру активов снижение Нацбанком платы по депсертификатам не представляет особых проблем, в отличие от их коллег поменьше.

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Как изменятся депозитные ставки

Поэтому, по гривневым вкладам в ближайшее время вкладчикам стоит учитывать следующие тенденции.

В госбанках и «дочках» иностранцев ставки по вкладам будут ниже (на 0,5−3,5 % годовых, в зависимости от сроков), чем в украинских банках-середнячках или «малышах» с отечественным капиталом.

При снижении учетной ставки НБУ госы и иностранцы будут резать свои ставки в гривне более агрессивно и оперативно, нежели финучреждения калибром поменьше.

Средние и мелкие банки с украинским капиталом также вынуждены будут снижать свои ставки, но постараются остаться конкурентными за счет повышения уровня сервиса. Перекрестные продажи банковских продуктов для крупных вкладчиков (обычно, от 100 тысяч гривен и более) в средних и небольших банках снова войдут «в моду». Таким образом банкиры постараются удержать клиентов после снижения ставок по вкладам, и «отбить» сохранение ставок по «дорогим» вкладам за счет комплексного обслуживания такой клиентуры.

По моим прогнозам, уже в марте, после заседания Правления НБУ по монетарной политике, госбанки и «дочки» иностранцев снова активизируют пересмотр депозитных предложений для населения. Ставки будут снижены на 0,5−1,5% годовых по гривневым вкладам на 1 год, на 0,5−1 % годовых — по вкладам на 9 и 6 месяцев, на 0,25%-0,75% годовых по вкладам на 3 месяца, и на 0,5%-1% годовых по вкладам на 1 месяц и по продуктам, привязанным к текущим счетам в гривне населения.

Банки с украинским частным капиталом (особенно мелкие и средние) будут менее агрессивны в своих понижениях: ставки в гривне на 1 год снизятся у них еще на 0,5%-1,25% годовых, по вкладам на 9 и 6 месяцев — на 0,25%-1%, по вкладам на 3 месяца — 0,25%-0,5%, и на 0,25−0,5% годовых по вкладам на 1 месяц и по продуктам, «привязанным» к текущим счетам в гривне населения.

Индекс ставок по депозитам физических лиц устремится к цели 13,5% годовых по 3-месячным вкладам, к 13,75% — по 6-месячным продуктам, к 13,15% — по 9-месячным вкладам, и до 13,8%-14% — по депозитам физлиц на 1 год.

Для тех, кто хочет положить средства на гривневый депозит во второй половине февраля-начале марта, я бы советовал использовать те банковские вклады, где есть возможность дальнейшего пополнения по ранее зафиксированной ставке. В этом случае будет возможность пополнять свои ранее открытые вклады по более привлекательным ставкам, зафиксированным сейчас, и не потерять доходность в случае снижения учетной ставки НБУ.

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Прогноз по валютным вкладам

На процентные ставки банков по вкладам в долларе и в евро влияют два фактора.

Внутренний. В настоящее время кредиты в валюте в силу ограничений и нормативной базы Нацбанка практически невостребованные. Не дает значительной доходности в долларе и в евровалюте и Минфин на своих аукционах по размещению валютных ОВГЗ — максимум 4,8% годовых в долларе и до 3,25% в евро. При этом чиновники еще и ставят ограничение по сумме таких размещений валютных облигаций:

Поэтому у банков очень ограниченные возможности эффективно размещать привлеченную у граждан валюту. В основном, банки вкладывают ее в валютные ОВГЗ, частично «крутят» эту валюту через обменники и по валютной позиции, частично используют для СВОПов («обмен» на время валюты на другую валюту или на гривну на межбанке).

Кроме того, нужно учитывать, что по валютным вкладам установлены высокие нормативы резервирования, банкам нужно еще и завозить валюту из-за границы при возврате конверсионных валютных 3-месячных депозитов.

Внешний. Американский и европейский рынки капиталов сейчас переживают период пиковых процентных ставок Федрезерва и ЕЦБ. Напомню, что на последних своих заседаниях ФРС сохранила свои процентные ставки на уровне 5,25−5,5% годовых, ЕЦБ — 4−4,75%. Но, учитывая прогресс в борьбе с инфляцией в Европе и Штатах, сезон снижения ключевых ставок не за горами.

Поэтому уровень платы по остаткам на корсчетах наших банков в зарубежных финучреждениях (обычно, «привязана» в определенной пропорции к действующим ставкам Федрезерва по доллару и к ставке ЕЦБ по евро) расти не будет. А значит, и доходность этого варианта вложения украинскими банками своей излишней валютной ликвидности будет постепенно снижаться.

Поэтому в настоящее время валютным вкладчикам в Украине не стоит рассчитывать на повышение доходности по валютным депозитам. По моему прогнозу, в феврале-марте доходность по валютным вкладам в долларе буде находиться в пределах 0,01- 2,5% годовых, в зависимости от сроков размещения, а в евро — в пределах 0,01−2% годовых.

При этом ставки в пределах 0,01−0,1% годовых банки будут давать, обычно, по коротким депозитам до 1 месяца или трехмесячным валютным конверсионным депозитам, а рабочими ставками по обычным валютным вкладам будут: в долларе от 1,2% до 2,5% годовых, а в евро — от 1% до 1,5 %годовых.

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Лучшая стратегия для вкладчика

Война продолжается, и в этой ситуации любые риски только усиливаются. В том числе, и по сбережениям. Поэтому советую использовать в консервативном варианте, в основном, 3-месячные вклады в гривне, которые позволяют относительно быстро при правильно сформированном платежном календаре выходить из гривны в валюту в случае девальвационных скачков курса гривны относительно доллара.

Людям с большим аппетитом к риску и большим заработкам рекомендую из депозитных продуктов вклады в гривне с возможностью пополнения по первоначальной ставке на сроки до 9−12 месяцев с надеждой на стабильность гривны в такой достаточно долгой по военным меркам перспективе. Тогда можно выиграть как за счет довложений вклада на более выгодных «старых» условиях (если доходность вкладов начнет снижаться), так и за счет получения неплохой доходности в гривне при относительно стабильном курсе.

Вне зависимости от выбранной стратегии, советую не забывать о правилах диверсификации своих сбережений. По состоянию на середину февраля 2024 года я бы рекомендовал следующую пропорцию:

до 55−60% — в гривневых инструментах (вклады или ОВГЗ), 40−45% — в валюте.

Причем, учитывая повышение волатильности пары евро/доллар — в пропорции 50/50 в долларе и в евро, чтобы минимизировать эти риски. И держать их также не под «матрацем», а на депозитах или в валютных ОВГЗ. В итоге, получите средний уровень доходности сбережений, но со значительно меньшими рисками, что немаловажно в условиях войны.