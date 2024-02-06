Ценные кадры: сколько зарабатывают топы Нацбанка, Привата, Ощада и Сенс Банка

В начале каждого года финучреждения и их руководители подводят итоги работы, личные в том числе. Публичные отчеты по зарплатам и вознаграждениям подают руководители госбанков и члены их наблюдательных советов. «Минфин» собрал их и проанализировал эту информацию.

Зарплаты главы НБУ и его замов

Первым в правлении Нацбанка годовую декларацию в НАПК (Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции) за прошлый год подал его председатель Андрей Пышный. Из нее видно, что главе НБУ в 2023 году было выплачено 7,5 млн грн, или в среднем 628,9 тыс. грн в месяц. Это без дополнительных выплат в виде взносов в негосударственный пенсионный фонд регулятора (200,8 тыс. грн) и дополнительного блага (11,96 тыс. грн). К началу 2024 года у Пышного накопилось на счету в Корпоративном негосударственном пенсионном фонде Нацбанка 257,4 тыс. грн.

Напомним, что Андрей Пышный пришел в Национальный банк 7 октября 2022 года, во время военного положения, на смену Кириллу Шевченко, покинувшему пост по состоянию здоровья. С этой ротацией связывают замену многих директоров департаментов, члена правления, членов Совета НБУ.

Зарплатные выплаты председателя не менялись с 2022 года, когда Пышный задекларировал нацбанковской зарплаты только на 1,5 млн грн. Но нужно помнить, что его официально назначили в НБУ только 7 октября, и он проработал там меньше трех месяцев.

В ответ на официальный запрос «Минфина» в Национальном банке сообщили, что после полномасштабного вторжения не меняли зарплатную сетку не только для Андрея Пышного, но и для всей верхушки регулятора. В 2024 году в том числе.

«За последние 5 лет со дня запроса издания „Минфин“ размер вознаграждения членов Совета НБУ и заработной платы председателя Нацбанка, и его заместителей пересматривался 2 раза в сторону увеличения. С начала действия военного положения размер заработной платы председателя Национального банка, его заместителей и, соответственно, членов Совета НБУ не пересматривался. Пока не принималось решение о пересмотре размера заработной платы председателя Национального банка и его заместителей, соответственно, и вознаграждения членов Совета Нацбанка в 2024 году», — говорится в ответе «Минфину».

Заместители председателя НБУ декларации за 2023 год на НАПК не публиковали, однако, можно изучить предыдущие отчеты (ведь регулятор не менял их оклады во время большой войны):

первый зампред Катерина Рожкова — 6,06 млн грн за 2022 год, 504,8 тыс. грн в среднем в месяц; зампред Юрий Гелетий — 5,9 млн грн за 2022 год, 492,1 тыс. грн/мес.; зампред Ярослав Матузка — 5,8 млн грн за 2022 год, 482,9 тыс. грн/мес.; зампред Сергей Николайчук — 5,8 млн грн за 2022 год, 482,6 тыс. грн/мес.; зампред Дмитрий Олейник — 1,1 млн грн за 2 месяца и 4 рабочих дня 2022 года, 500,6 тыс. грн/мес.; зампред Алексей Шабан — 5,95 млн грн за 2022 год, 496,1 тыс. грн/мес.

Дмитрий Олейник был назначен в Нацбанк 25 октября 2022 года, после того, как его возглавил Андрей Пышный.

Все данные взяты из отчетов чиновников на НАПК и поданы в той же последовательности, что и на сайте НБУ.

В Национальном банке объяснили, что зарплата его правления — это только оклады. Выходит, что нет надбавок за научные звания, опыт и пр.

Размер оклада главы НБУ привязан к средней зарплате председателей госбанков, которых в Украине было пять на конец 2023 года. К четверке Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк летом добавился Сенс Банк.

«Согласно методике, размер должностного оклада председателя Национального банка устанавливается в размере не больше среднемесячного размера основной заработной платы председателей государственных банков Украины, который определен по данным информации о размере заработной платы руководства госбанков за IV квартал года, предшествующего периоду, с которого пересматривается размер должностного оклада председатели НБУ. Другие составляющие заработной платы, кроме должностного оклада, председателю Нацбанка и его заместителям не предусмотрены», — говорится в ответе Национального банка для «Минфина».

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Сколько получают члены Совета Нацбанка

Согласно действующему законодательству, надзирательный орган регулятора — Совет Национального банка — должен состоять из 9-ти человек: по 4 назначает Верховная Рада и Президент, председатель НБУ туда автоматически входит.

Однако, по факту, на текущий момент в Совете работают только шестеро, и там нет председателя, которым до 14 ноября 2022 года был Богдан Данилишин. У членов Совета в разные периоды истекали сроки полномочий, однако, их контракты не продлевались на новые сроки и не назначались специалисты на замену.

Многие члены Совета успели подать в НАПК декларацию за 2023 год, хотя и не все. Выплаты от Нацбанка для них называются не «зарплатой», а «вознаграждением». «Минфин» собрал все актуальные данные:

Анатолий Барсуков (вступил в должность 1 декабря 2022 года) — 3,3 млн грн за 2023 год, 274,9 тыс. грн в среднем в месяц; Игорь Веремий (21 июня 2022 года) — 1,7 млн грн за 6 месяцев 2022 года с небольшим, 275 тыс. грн/мес.; Василий Горбаль (16 сентября 2020 года) — 3,3 млн грн за 2022 год, 274,9 тыс. грн/мес.; Андрей Пышный (7 октября 2022 года) — 7,5 млн грн за 2023 год, 628,9 тыс. грн/мес.; Василий Фурман (16 ноября 2022 года) — 3,3 млн грн за 2023 год, 273,8 тыс. грн/мес.; Елена Щербакова (1 декабря 2022 года) — 3,3 млн грн за 2023 год, 274,9 тыс. грн/мес.

У всех членов Совета есть другие доходы, кроме выплат Нацбанка: у кого-то за предоставление имущества в аренду, кто-то получает проценты от ОВГЗ, кто-то — пенсию, как Анатолий Барсуков (289 тыс. грн).

Если не учитывать Андрея Пышного, который также возглавляет правление, можно считать средний размер вознаграждения в Совете приблизительное равным. А с оглядкой на выплаты Андрею Пышному (7,5 млн грн в год/628,9 тыс. грн/мес.), расходы на Совет могут подниматься.

В НБУ объяснили, что размер ежемесячного вознаграждения члену Совета Национального банка может достигать 50% оклада члена правления/главы правления.

«Размер вознаграждения членов Совета НБУ определен законом „О Национальном банке Украины“. Согласно его статье 10, ежемесячное вознаграждение члена Совета НБУ составляет 50 процентов максимального размера должностного оклада члена правления Национального банка (председателя НБУ). Соответственно, размер вознаграждения членов Совета НБУ меняется в случае изменения размера должностного оклада председателя Национального банка. Других составляющих вознаграждения для членов Совета Нацбанка не предусмотрено. Выплата вознаграждения членам Совета производится ежемесячно, в соответствии с установленным Национальным банком порядком», — говорится в официальном ответе Нацбанка для «Минфина».

Зарплаты руководства Ощадбанка

Государственные банки размеры зарплат/вознаграждений своего правления и наблюдательного совета обязаны публиковать в своей отчетности на сайтах, и делают это ежемесячно. Грифа секретности нет, это все публичная информация.

Например, из отчета Ощадбанка за декабрь 2023 года видно, что 8-ми членам правления, включая председателя, выплачены зарплаты на общую сумму 5,1 млн грн до налогообложения. Годового отчета за 2023-й пока нет, но уже ясно, что общие расходы превысят 60 млн грн.

В предыдущие годы общие зарплатные расходы (до налогообложения) на правление менялись так:

2021 год — 67,3 млн грн;

2022 год — 54,8 млн грн.

Самая большая зарплата у председателя правления Сергея Наумова — 1,17 млн грн. Если отсюда убрать налоговые отчисления (229,5 тыс. грн), то «на руки» выйдет 941,6 тыс. грн/мес.

Зарплаты руководства в Ощаде постоянно меняются. Например, председателю Наумову больше всего начислили в июле 2023-го — 1,4 млн грн (до налогов) и меньше всего в августе — 680,2 тыс. грн, но это, скорее всего, связано с выплатой отпускных. Среднемесячное же начисление ему составляет порядка 1,05 млн грн.

Максимальная зарплата члена правления/зампреда Ощада по 2023 году составляла 740−750 тыс. грн/мес., а минимальная — 300−450 тыс. грн/мес.

Из отчета видно, что у заместителей председателя и членов правления зарплаты отличаются в разы. Этот факт в открытых данных не объясняется. Также не указывается, кто какие суммы получает, — это стандартная практика, хотя состав правления можно легко установить на сайте госбанка:

Евгений Драчко-Ермоленко; Антон Тютюн; Олег Стринжа; Арсен Милютин; Юрий Кацион; Дарья Онищенко; Наталия Бутко-Витвицка.

Наблюдательный совет Ощадбанка в 2023 году функционировал неровно, даже можно сказать, что больше не работал, чем работал. Это вытекает из его платежной ведомости.

Из официального отчета видно, что полные начисления всем 9-ти членам набсовета были произведены только в январе и апреле — каждый раз совокупно на 14 млн грн/мес…, или по 1,55 млн грн/мес. каждому. В мае и июне выплаты произведены сначала 5-ти, а потом 3-м членам НС, соответственно, — каждому по 341,6 тыс. грн. А в феврале-марте, июле-октябре и в декабре вознаграждения не начислены никому.

На сайте банка указан полный состав его НС:

Хуан Энрике Перес Калот;

Юлия Пашко;

Роза Топанова;

Александр Роднянский;

Владимир Лавренчук;

Филипп Хизли;

Михаил Крупинский;

Элизабет Нельсон.

Понятно, что за 2023 год набсовет выйдет на совокупный объем выплат немногим более 30 млн грн, то есть меньше, чем в предыдущие годы:

2022 год — 47,2 млн грн;

2021 год — 35,9 млн грн.

В комментарии «Минфину» пресс-служба Ощадбанка объяснила, что размер вознаграждения набсовету не зависит от результатов текущей деятельности структуры. А решение о выплатах членам НС принимает Кабмин — высший орган управления госбанка.

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Этот принцип (утверждение зарплат правительством) применяется ко всем госбанкам. Но выплаты, например, правлению и набсовету Приватбанка превышают платежи ощадбанковцам, что подтверждается их текущей отчетностью.

Председателю правления Приватбанка Герхарду Бёшу в декабре 2023 года начислили зарплаты на 1,9 млн грн до налогообложения. Двум его заместителям — по 1,6 млн грн, еще трем — по 1,2−1,3 млн грн каждому, и двум — по 1,1 млн грн. Меньше миллиона не выписали никому.

Больше руководству Привата платили только в январе-2023, когда оплачивали отпуска, и председателю выписали зарплату на 3,2 млн грн (до налогообложения). Обычно же, последний месяц года самый «хлебный» по части выплат.

Но если смотреть в целом по 2023 году, то видно, что председатель правления ни разу не получил меньше миллиона гривен, а средняя зарплата зампреда варьировалась в рамках 600−900 тыс. грн/мес., члена правления — 400−600 тыс. грн/мес.

В состав правления Приватбанка входят:

Герхард Бёш, председатель;

Лариса Чернышова (управление рисками);

Марюс Качмарек (операционные вопросы);

Дмитрий Мусиенко (розничный бизнес);

Евгений Заиграев (малый и средний бизнес);

Антон Разумный (комплаенс);

Солвита Деглава (реорганизация и проблемные активы).

Наблюдательный совет Привата в декабре 2023 года также получил больше обычного. Два члена по 583,8 тыс. грн/мес., остальные семеро — по 1,2 млн грн до налогообложения.

«Приватбанк руководствуется утвержденными акционером (государством Украина) Положениями о набсовете банка и Положением о вознаграждении членов НС, по которым банк заключает с каждым членом наблюдательного совета гражданско-правовой договор на условиях, утвержденных высшим органом. В нем определяются, в частности, права, обязанности, условия работы и размер вознаграждения члена набсовета, в том числе поощрительные и компенсационные выплаты», — прокомментировала «Минфину» ситуацию пресс-служба Приватбанка.

В состав наблюдательного совета Приватбанка входят:

Нильс Мелнгайлис, глава; Артем Шевалёв; Збигнев Ягейло; Надир Шейх; Михай Ионеску; Федерико Руссо; Владимир Литвин; Юлия Мецгер; Сергей Олексеенко.

Набсовет Привата работал не весь 2023-й, в начале года с его членами не были заключены договоры, поэтому в январе-феврале вознаграждения не начислялись, а в марте их получили только трое из 9-ки членов в размере 74,8 тыс. В среднем по году им платили (до налогов) 580−600 тыс. грн/мес.

Председателю правления Укрэксимбанка Сергею Ермакову в декабре 2023 года начислили зарплату в размере 1,2 млн грн до уплаты налогов. На текущий момент в правлении банка три человека: двое получают 713,5−798 тыс. грн, еще один — 1,3 млн грн (больше, чем председатель).

Такой порядок зарплат действовал с сентября по декабрь прошлого года. Только в апреле и августе начисления председателю были меньше миллиона (812 тыс. грн и 928 тыс. грн соответственно).

В январе-августе 2023 года в правлении Эксима было на одного человека больше, а феврале даже на двух — работали шестеро. Тогда члены правления получали в среднем от 600 тыс. грн до 1 млн грн, с отдельными исключениями в летние месяцы, что, скорее всего, было связано с отпусками.

Сейчас в правлении Сергея Ермакова три человека:

Дмитрий Каплюк;

Михаил Медко;

Александр Щур.

Динамика зарплат правлению Укрэксимбанка такая:

2021 год (октябрь — декабрь) — 9,3 млн грн;

2022 год — 49,3 млн грн;

2023 год — 53,9 млн грн.

Если переложить три месяца 2021-го на год, то можно выйти на общий объем 32,7 млн грн.

Наблюдательный совет Укрэксимбанка не работал полгода — с июля по декабрь 2023-го. В связи с окончанием полномочий 6 независимых членов НС и отсутствием назначений, заседания не проводились и, соответственно, вознаграждения не выплачивались.

До этого, в январе-мае 2023 года все 9-ро членов набсовета получали одинаковое вознаграждение — 518,1 тыс. грн/мес., а в июне 484,6−518,1 тыс. грн/мес.

Сейчас на сайте Укрэксимбанка указано восемь членов НС:

Виктория Страхова;

Александр Бевз;

Юрий Буца;

Доминик Меню;

Разван Мунтеану;

Роберт С. Коссманн;

Ростислав Футало;

Сильвия Юми Ганссер-Поттс.

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Исполняющему обязанности председателя правления Укргазбанка Родиону Морозову в декабре-2023 начислили зарплату в размере 870 тыс. грн (до налогообложения). Эту сумму руководитель получал почти весь год, кроме первых месяцев: в январе вознаграждение составило «скромные» 479,1 тыс. грн, в феврале — уже 1,7 млн грн, а в марте — 761,3 тыс. грн.

Разбег месячных зарплат членов правления Укргазбанка широкий — от 550 тыс. грн до 1,1 млн грн. Иногда члены правления получали больше своего председателя — в 2023-м это было в марте и декабре.

В правление Родиона Морозова входят:

Наталия Василец;

Владимир Пономарев;

Тамара Савощенко;

Андрей Самохвалов;

Максим Ващук;

Наталия Ильницкая.

Денис Чернышов был отстранен в связи с уголовным расследованием.

В Укргазбанке есть профсоюз «Работников AБ «Укргазбанк», в который регулярно собираются взносы, но также из него часто выплачивается материальная помощь. Ее размер может исчисляться несколькими тысячами гривен, а может достигать и 3,3−3,7 млн грн, как было с председателем и членом правления в феврале 2023-го.

Также в начале прошлого года члены правления Укргаза получали компенсации расходов на период военного положения в связи с временным перемещением (расходы на оплату жилья, суточные и пр.), размер которых исчислялся 100−250 тыс. грн, а за год достиг 400−600 тыс. грн.

Наблюдательный совет Укргазбанка в прошлом году не простаивал ни месяца, и его членам в три раза подняли размер ежемесячного вознаграждения. В январе-апреле члены получали по 125,6 тыс. грн/мес., а председатель — 148,4 тыс. грн (до налогообложения). В мае лицам, входящим в НС, заплатили 367−377 тыс. грн, а в июне ежемесячную выплату подняли до 402,3 тыс. грн.

С августа по ноябрь 2023 года зафиксировалось два стандарта вознаграждения: председателю НС — 475,4 тыс. грн/мес., остальным членам — по 402,3 тыс. грн/мес.

Продолжительное время в платежной ведомости набсовета указывалось 5-ро членов, но в декабре к ним присоединился шестой. Хотя на сайте Укргазбанк в НС указано 7 имен:

Саннела Пашич (председатель); Яна Бугримова; Марина Лазебная; Ираклий Елашвили; Энрика Римолди; Андерс Пер Фаст; Юрий Блащук.

Кстати, новому, 6-му члену набсовета в декабре назначили вознаграждение в размере ниже остальных членов — 243,8 тыс. грн.

Почти весь декабрь 2023 года у Сенс Банка еще не было постоянного председателя правления, только 30 декабря, по результатам конкурса, утвердили Алексея Ступака, а теперь его должны согласовать в Нацбанке. По сути, Ступак начал работу уже с 2024-го. Но до этого складывалась непростая кадровая ситуация. Сенс национализировали 21 июля 2023 года и почти сразу назначили председателем правления Дмитрия Кузьмина, однако уже через три недели тот уволился, и временным и.о. стала зампред Елена Зубченко.

В декабре Зубченко начислили зарплату в размере 950 тыс. грн (до налогообложения), и в отчете уточнили, что зампреду насчитывается доплата за исполнение обязанностей председателя. Остальным дали зарплаты по 750 тыс. грн/мес. и поддерживали их после национализации.

В правление Алексея Ступака входят:

Елена Зубченко; Андрей Соколов; Инна Тютюн; Алексей Шклярук.

Наблюдательный совет Сенс Банк смогли сформировать не сразу после национализации, поэтому в июле 2023 года начислений НС не проводилось. Первые выплаты были проведены в августе — от 139,2 тыс. до 177,4 тыс. грн. Но позже средний размер подняли до 460−600 тыс. грн, а в декабре зафиксировались стандартные суммы — 524 тыс. грн и 623 тыс. грн.

Набсовет Сенс Банк возглавил Шевки Аджунер, а его членами стали:

Андрей Свистун; Ростислав Дюк; Андрей Пронченко; Владислав Власюк.

«Согласно закону об акционерных обществах, уставу банка, утвержденному акционером, определение размера вознаграждения членов наблюдательного совета относится к исключительной компетенции акционера. Члены наблюдательного совета получают исключительно фиксированное вознаграждение. Переменного вознаграждения для них не предусмотрено, а значит, и не выплачивается», — рассказали «Минфину» в пресс-службе Сенс Банка.