Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны — Reuters

Украина отказалась окончательно исключить австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны, поскольку Киев сомневается в том, что банк действительно планирует покинуть рф. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что в письме, направленном Raiffeisen в начале февраля, украинские чиновники поставили под сомнение, что делает банк, чтобы покинуть россию, заявив, что большинство его планов были расплывчатыми и неполными.

Кроме того, в письме украинская сторона указывает, что до сих пор остается ряд слепых мест, мешающих изъятию банка из списка.

«График продажи отсутствует… остается непонятным, когда, если вообще, сценарий разделения может заработать», — говорится в письме украинских официальных лиц.

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«Райффайзен намеревался выделить свой российский бизнес в прошлом году, но этого еще не произошло. Представитель Raiffeisen сказал, что банк не может назвать временные рамки выхода из россии, поскольку это зависит от одобрения регуляторов», — говорится в сообщении.

Также чиновники также выразили обеспокоенность схемами предоставления кредитов Raiffeisen российским солдатам, поддержка которых, по словам банка, обязательна в россии.

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Напомним

23 марта 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.