Целый ряд проблем, с которыми сталкивается рынок электромобилей, может спровоцировать обвал этой индустрии и возврат к авто с двигателями внутреннего сгорания. Почему это происходит и благодаря чему рынок еще держится, рассказал экс-директор по экономической политике в Белом доме при Президенте Джордже Буше-младшем Тодд Бухгольц. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Рынок держится на дотациях

В начале 1990-х годов почтенные американские яппи и вышедшие на пенсию жители пригородов покупали электрические хлебопечки — их продажи достигли 4 млн штук. Тем не менее, эта мода быстро пошла на спад.

Новоявленные пекари-любители обнаружили, что для наполнения металлической формы точным количеством муки, яиц, дрожжей и соли нужно гораздо больше денег и времени, чем для прогулки в ближайший магазин. Не являются ли электромобили такими же хлебопечками нашего времени?

Несмотря на предпринимательский дар основателя Tesla Илона Маска, а также миллиарды долларов государственного субсидирования электромобилей, потребители предпочитают ездить на бензоколонки и заправляться там за пять минут, чем перерабатывать гаражи и отчаянно искать станции подзарядки на парковках торговых центров.

По данным компании JD.Power, 21% публичных станций зарядки автомобилей не работают. Потребители начинают избегать электромобилей, и этот выбор окажет влияние не только на автомобильную промышленность, но и на американо-китайские отношения, бюджеты штатов и цены на сырьевые товары.

Свидетельств этого смещения становится больше. Компания Hertz, которая в 2021 году с помпой купила 100 тыс. машин Tesla, развернулась на 180 градусов и списала треть электромобилей, что привело к уменьшению доходов на $245 млн. Обещание Hertz купить 175 тыс. электромобилей GM, вероятнее всего, не будет выполнено.

За пределами богатых районов, жители которых следят за модными тенденциями, потребители проходят мимо электромобилей, покупая гибриды и бензиновые авто.

В четвертом квартале 2023 года продажи электромобилей увеличились всего на 1,3%. По данным компании Edmunds, электромобили простаивают на стендах дилеров на три недели дольше бензиновых машин. Электромобили Mercedes Benz EQS стоят на стендах по четыре месяца, поэтому финансовый директор компании недавно признался, что этот рынок «достаточно брутальный».

Потребители избегают электромобилей, даже несмотря на ценовую войну, во время которой Ford, Tesla и GM снизили цены на эти машины в среднем на 20%. Это привело к убыткам Ford в размере $36 тыс. с каждой проданной машины.

Тем не менее, правительства штатов поддерживают продажи электромобилей огромными субсидиями, хотя их бюджеты крайне дефицитные.

Калифорния дает $7 тыс. за каждый новый электромобиль (кроме максимально возможной федеральной налоговой льготы $7,5 тыс.), хотя и отчитывалась о рекордном размере дефицита бюджета — $68 млрд. Нью-Джерси направляет чек на $4 тыс. покупателям электромобилей, хотя доходы штата снижаются.

Ненадежность питания растет

Компании, которые сомневались в перспективах электромобилей и сделали ставку на гибриды (например, Toyota), выглядят крайне проницательными. В 2023 году котировки акций Toyota на 40% опередили котировки акций GM. Глава Toyota Акио Тойода, подвергавшийся острой критике энтузиастов электромобилей и аналитиков Уолл-стрит, заявил, что люди, наконец, «начали видеть реальность».

Профсоюзы работников автопрома вздохнули с облегчением, ведь для выпуска электромобилей нужно на 90% меньше запчастей и на 30% — человеко-часов.

Все это, конечно, не умаляет изобретательности инженеров и дизайнеров электромобилей. Глядя на гонки смарткаров или совершая параллельную парковку электромобилем, трудно поверить, что когда-то эти машины пренебрежительно называли гольф-карами под модным брендом.

Маску дают разные характеристики (иногда нецензурные), и его машины обгоняют Porsche, его ракеты летают лучше ракет НАСА, а в истории с инсайдерской торговлей он заставил глотать пыль юристов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Однако, это не значит, что Маск всегда выигрывает. Кроме физики и инерции потребителей, у электромобилей есть и другие препятствия, прежде всего, — сбои в энергосети.

Количество американцев, внезапно оказавшихся без света, растет, а время отключений увеличивается. По данным Управления энергетической информации США, в 2013—2021 годах средняя продолжительность блекаутов удвоилась до более чем 7 часов. При этом частота блекаутов увеличилась почти на 20%.

Неудивительно, что люди не хотят привязывать свою мобильность к розетке в стене. Особенно если вспомнить о сомнениях в надежности возобновляемых источников энергии (солнце, ветер), которым будут всегда угрожать тучи и безветренная погода.

Ставка Китая

Америка, конечно, не в одиночестве. Китайский автопроизводитель BYD (Build Your Dreams) за 2023 год продал 3 млн электромобилей, тогда как Tesla — 1,8 млн. Но на шаткой китайской экономике негативно сказывается снижение продаж в США.

Китайские власти и частный сектор сделали большую ставку на производство аккумуляторов, и на такие страны, как Зимбабве, Демократическая Республика Конго, Куба и россия, где добываются литий, кобальт, кадмий и другие важнейшие полезные ископаемые. Однако, будет ли Китай дальше подкупать политических лидеров Африки, если цены на это сырье упадут?

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Моду на хлебопечки в 1990-е годы не поддерживали государственные субсидии, правительственные решения или огромные скидки, которые компании предоставляют для увеличения доли рынка. Если бы все это было, тогда, пожалуй, мода на хлебопечки длилась бы еще несколько лет.