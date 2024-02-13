25 тыс. грн с авто: с каких машин придется уплатить «налог на роскошь» в этом году

Владельцы дорогих автомобилей в этом году получат налоговые уведомления о необходимости уплаты транспортного налога. Телеграмм-канал «Налоги физлиц и ФОП» рассказал , за какие именно модели придется платить этот налог и какова его сумма.

Что такое транспортный налог?

Транспортный налог — это разновидность местного налога на имущество.

Плательщиками налога являются, в частности, физические лица, у которых есть в собственности легковые автомобили, которые, в соответствии с действующим налоговым законодательством, определены объектами налогообложения.

Объектом налогообложения являются легковые авто, которые отвечают следующим критериям:

с их года выпуска прошло не более 5 лет (включительно);

среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Поэтому в 2024 году это авто после 2019 года выпуска и стоимостью более 2 662 500 грн.

Но определяющим признаком отнесения транспортного средства к объекту налогообложения транспортным налогом является его наличие в Перечне, который ежегодно до 1 февраля публикует Минэкономики.

На сайте Минэкономики уже опубликован список легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.

Включает он 184 модели, среди которых: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Как определяется стоимость авто для налогообложения

Здесь интересно. Потому что фактическая цена, по которой вы купили автомобиль, не имеет никакого значения.

Определяющей является стоимость такой модели, которую налогоплательщик не считает самостоятельно. Производится расчет по Методике определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, утвержденной постановлением Кабинета Министров.

Для того, чтобы получить ориентир стоимости авто для целей налогообложения транспортным налогом, можно воспользоваться калькулятором на сайте Минэкономики. Почему получить ориентир? Потому что именно список является главным критерием. Поэтому, если автомобиль включен в Перечень, налог нужно платить.

Что касается калькулятора — это удобный инструмент для того, чтобы понять, насколько стоимость вашего авто отклоняется от порогового значения к налогообложению, потому что Перечень стоимости не содержит.

Каков размер налога

Ставка налога фиксирована — 25 тыс. грн в год за каждое подлежащее налогообложению авто.

Потому размер транспортного налога никак не зависит от стоимости автомобиля. Но есть нюанс, платить нужно к началу месяца, наступающего за месяцем, в котором автомобилю исполняется 5 лет.

Поэтому, в случае истечения пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января текущего года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) 5 лет.

А если вы купили автомобиль посреди года, то налог уплачивается пропорционально только за месяцы, когда автомобиль был в вашей собственности, начиная с месяца, в котором возникло право собственности.

Какие сроки для уплаты налога

До 1 июля физлицам, у которых есть соответствующие автомобили в собственности, должны разослать налоговые уведомления-решения по уплате 25 000 грн налога. Сроки уплаты транспортного налога — в течение 60 дней после получения уведомления-решения.

Основанием для уплаты считается врученное налоговое уведомление-решение. Реквизиты по уплате налога будут указаны в сообщении.

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А здесь, собственно, подробный перечень моделей авто, подпадающих под «налог на роскошь» в 2024 году.