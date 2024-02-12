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12 февраля 2024, 10:13 Читати українською

Сколько криптовалюты задекларировали и потеряли украинские чиновники — Опендатабот

Количество деклараций, в которых упоминается криптовалюта, растет из года в год. Более 1,4 тысячи таких деклараций было подано за 2022 год. Bitcoin, Ethereum и Tether пользуются наибольшим спросом среди украинских чиновников. Так, в 2022 году один из украинских депутатов задекларировал 121 биткоин на сумму более 195 млн грн. Об этом говорится в данных Опендатабот.

Количество деклараций, в которых упоминается криптовалюта, растет из года в год.

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Криптовалютные миллиардеры

1428 деклараций по криптовалютным активам подали украинские чиновники за 2022 год. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году: тогда крипта фигурировала в 788 декларациях.

В декларациях за 2021 год самыми популярными криптовалютами среди украинских чиновников были Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP). В 2022 году топ-позиции радикально не изменились: спросом также пользовались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), также к тройке лидеров добавился Tether (USDT).

Кто из украинских чиновников задекларировал больше всего криптовалюты

Прежде всего, стоит отметить, что декларанты представляют свои активы как в гривневом эквиваленте, так и просто указывая количество единиц криптовалюты в собственности.

Биткоин

В 2021 году наибольшую сумму за биткоины задекларировала директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова — 53 млн грн. Через год первенство перенял заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Карпенко. В его собственности находятся биткоины в эквиваленте 41 млн грн.

Наибольшее количество биткоинов за 2022 год — 121 BTC — задекларировал депутат Одесского облсовета Кузькевич Никита Дмитриевич. В гривневом эквиваленте на момент публикации текста это более 195 млн грн.

Эфириум

Чиновник из Днепропетровщины Сергей Карпенко, задекларировавший наибольшее количество биткоинов, два года подряд также является рекордсменом по сумме эфириума. В декларациях за 2021 и 2022 годы чиновник отметил, что владеет одинаковой суммой эквивалента за эту криптовалюту — 14,6 млн грн.

Криптодоллары/Tether (USDT)

Больше всего криптодолларов или стейблкоинов за 2021 год задекларировал заместитель начальника департамента Офиса Генерального прокурора Виталий Бровко — 774 500 единиц. Этому же должностному лицу принадлежит рекорд по самой большой сумме в эквиваленте — 20 млн грн.

Чиновник удержал первенство и среди декларантов за 2022 год. Количество криптодолларов в его собственности не изменилось, их стоимость возросла до более чем 29 млн грн.

В то же время, наибольшую сумму за криптодоллары/стейблкоины задекларировал директор департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины Максим Киселев — 25 млн грн.

Наибольшие потери в крипте

Также стоит отметить, что есть несколько чиновников, которые задекларировали свои криптоактивы, однако указали, что потеряли доступ к ним.

380,95 биткоинов — рекордную сумму среди украинских чиновников — в 2021 году отметил и потерял заместитель Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Роман Сарамага. В гривневом эквиваленте на момент публикации текста около 615 млн грн.

Больше эфириума — 1 800 единиц или более 160 млн грн — принадлежит депутату Подольского районного совета Одесской области Игорю Осипову. В 2021 и 2022 годах в своих декларациях чиновник отметил, что потерял доступ к криптовалюте.

«Проанализировав большое количество деклараций, прежде всего, стоит отметить их некачественное заполнение. Создается впечатление, что должностные лица тратят на декларации 5 минут в последний день представления. Несмотря на то, что уже есть специальный раздел, где необходимо указывать состояние в крипте, почти все криптовладения заполнены по-разному, с ошибками и в разных частях деклараций.

В общем, из полученной статистики кажется, что владение таким непрозрачным активом, как криптовалюта, для чиновников не является чем-то рискованным или подозрительным. Ведь количество таких должностных лиц за последние два года выросло почти в 2 раза», — комментирует основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 февраля 2024, 10:20
#
А, ви. народе України, давайте несіть гроши на депо у банки, та купуйте «скріншоти» з фото міст Криму у «Дії», а ми будемо «пакуватись» щоб у любий момент «здриснути» с держави у іншу країну!
Ну дуже патріотично!!!
Мені так цікаво -а скільки ОВГЗ купила «патріот» рожкова, чи галетей, та інши «пройдисвіти» с НБУ?
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+15
nitrolog
nitrolog
12 февраля 2024, 10:57
#
Центральна влада, чиновники, судді, будівельні компанії, великий бізнес тощо ніколи не пов’язував своє життя в Україні, це лише дойна корівка, нащо їм національна валюта
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0
Три літри
Три літри
12 февраля 2024, 11:21
#
Ніхто не забороняє народу купувати ті самі біткоіни.

2024 рік на дворі — а ти досі не купив хочаб пару люменів.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 февраля 2024, 11:34
#
Мне виталик не до «битков»!!! Я днями по твоему «умному» совету каждый день чищу сапоги!
Тебе все понятно?
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0
Три літри
Три літри
12 февраля 2024, 11:43
#
Тоді чого ти скиглиш? Ще раз: біток доступний і пенсіонеру що закуповується у АТБ, і власнику банку, і прокурору. Купувати ОВГЗ чи біток — це кожний вирішує сам.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 февраля 2024, 12:10
#
А почему ты опять Хамишь?
И что значит — скиглити?
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