Илон Маск — друг или враг: что он сделал для Украины хорошего и плохого

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск снова оказался в центре внимания. В этот раз из-за обещания американскому журналисту Такеру Карлсону не блокировать видео с интервью президента россии владимира путина.

Такер Карлсон известный тем, что давно испытывает симпатию к российскому президенту, в то время, как об украинском не единожды высказывался весьма нелицеприятно. Издание The Washington Post считает, что интервью Карлсона с путиным может стать самым эффективным и токсичным пропагандистским роликом, который когда-либо был. Маск же, обеспечивая его трансляцию, способствует пропаганде рф.

Бизнесмен, который горячо поддерживал Украину в начале полномасштабного российского вторжения, сегодня удивляет своими неоднозначными заявлениями и действиями. Как менялись риторика и поступки Илона Маска относительно войны в Украине, рассказал Тheukrainianreview. «Минфин» выбрал главное.

Помощь со Starlink и пророссийские заявления Маска

В начале полномасштабной войны между россией и Украиной Илон Маск выразил поддержку Украине и отправил 15 000 спутников Starlink. Этот «космический» интернет стал глазами и ушами украинских военных, помогая наносить точные удары на поле боя. В настоящее время он служит быстрым и безопасным методом связи для военных, критически важной инфраструктуры и государственных учреждений.

Однако, несмотря на оказание помощи и поддержки Украине, Илон Маск делал антиукраинские заявления. В октябре 2022 года Маск опубликовал свой «мирный план» и провел опрос относительно проведения выборов на оккупированных территориях, признания Крыма российским и объявления нейтралитета Украины.

Илон Маск также заявил, что передача Никитой Хрущевым Крыма Украине была большой ошибкой. Бизнесмен назвал Революцию достоинства «государственным переворотом», обвинил Викторию Нуланд (американский дипломат и политическая активистка, в администрации Байдена она является заместителем госсекретаря США по политическим вопросам) в разжигании войны, раскритиковал контрнаступление, заявив «Столько потерь за такую ​​маленькую прибыль», и высмеял Владимира Зеленского за то, что он попросил помощи для Украины.

В сентябре 2022 года Илон Маск отключил Starlink для украинских военных, опасаясь нападения на российский Черноморский флот. Он был обеспокоен тем, что русские ответят применением ядерного оружия. В тот же период Маск заявил, что понес значительные расходы в Украине из-за Starlink, и попросил Пентагон взять их на себя.

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Starlink и ядерное оружие

В реальности 85% этих систем в Украине финансировались США и другими союзниками, а также волонтерскими организациями. Они также покрывают часть абонентской платы. Сами украинцы платят за Starlink больше, чем вся Европа.

«Перед нападением украинских военных на Черноморский флот Илон Маск позвонил послу россии в США: «По словам Айзексона (биографа Илона), Илон Маск недавно разговаривал с послом россии в Вашингтоне, который предупредил его, что любое нападение на Крым приведет к ядерному конфликту. Маск намекнул нескольким людям (хотя позже он это отрицал), что примерно в то же время он разговаривал с путиным. И что произошло дальше? Ядерной войны не было.

Несмотря на опасения Маска, то есть опасения, которые ему внушил российский посол, а возможно, и сам путин, Третья мировая война не началась из-за этого успешного нападения на крымский порт. Вместо этого, российское военное командование настолько испугалось нападения, что следующие несколько недель боялось выводить корабли из севастопольской гавани", — говорит Владислав Миронович, журналист Speka.Media.

Илон Маск опасается ядерной войны и возможной эскалации, ведущей к Третьей мировой войне. «Но если мы хотим удержать русских от применения ядерного оружия, у нас есть другие способы сделать это. Наше собственное ядерное оружие и наши превосходящие вооруженные силы являются мощными сдерживающими факторами: большинство аналитиков полагают, что это объясняет, почему россия намеренно не наносила удары по какой-либо территории НАТО. Четкие намеки Китая и Индии на то, что ядерная эскалация будет ужасной ошибкой, а также заявления G20, ООН и других организаций против ядерной войны также помогают россии», — считает Владислав Миронович.

«Русских провоцирует не сопротивление, а его отсутствие и слабость», — добавляет Ярема Дух, украинский блогер и эксперт по коммуникациям.

Блокировка военного контента

Войну в Украине часто называют самой хорошо документированной войной в интернете и крупнейшей онлайн-войной. В то же время, многие украинцы сталкиваются с ограничениями на контент, связанный с российским вторжением, особенно в Facebook и Instagram.

12 апреля 2022 года украинские правозащитные организации обратились к «Meta» с предложениями по модерации контента в условиях вооруженных конфликтов, однако, контент продолжает блокироваться.

«Во-первых, Маск, вероятно, не очень внимательно следит за темой, поскольку о последствиях российских обстрелов уже достаточно много говорится. Но, кроме этого, необходимо отметить, что контента было бы гораздо больше, если бы съемка и постинг, в том числе последствий попаданий, не были запрещены. За это предусмотрена уголовная ответственность, поскольку считается, что такая информация может помочь противнику скорректировать огонь.

В Израиле такой проблемы нет: насколько я знаю, нет запрета на распространение видео с последствиями попаданий для мирного населения. Более того, сама атака ХАМАСа произошла во многом «вживую», а видео были выложены, в том числе, самими террористами. В Украине такого нет, поскольку обстрелы гражданской инфраструктуры россияне осуществляют дистанционно", — комментирует Вадим Володарский, юрист.

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Критика контрнаступления

За 5 месяцев контрнаступления Украина продвинулась на 17 км и не добилась значительных прорывов. Однако, важно понимать условия, в которых украинским солдатам приходится сражаться: российские военные укрепились, потратив месяцы на строительство оборонительных сооружений, включая бункеры, противотанковые ловушки и минные поля. Также там большое количество российских солдат.

«Если мы уничтожим часть — 100 солдат — на следующий день они приведут другую. А через день еще одну», — рассказывает подполковник 108-й бригады территориальной обороны Украины Алексей Телегин.

Журналисты The Washington Post также отмечают, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный решил спасти больше жизней украинских солдат.

«Вместо того, чтобы пытаться прорвать российскую оборону массированной механизированной атакой при поддержке артиллерийского огня, как советовали американские коллеги, Залужный решил, что украинские солдаты будут идти пешком небольшими группами по 10 человек — такой подход позволит сохранить технику и жизни, но будет гораздо медленнее», — пишет издание.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак говорит, что «война вновь перешла в „сложную“ фазу из-за преимущества россии в вооружении и военной силе».

«Революция Достоинства была государственным переворотом»

В Украине не было государственного переворота. Согласно статье 109 Уголовного кодекса Украины, государственный переворот является уголовным правонарушением, совершение которого установлено судом. Украинский суд не принял соответствующего решения.

«Основными признаками государственного переворота являются его неконституционность, насильственный характер, малое количество организаторов и участников, главная цель — захват власти. Последствиями государственного переворота являются отсутствие демократических выборов, преследование оппозиции, подавление институтов гражданского общества, узурпация власти.

События ноября 2013 — февраля 2014 года не подпадают под определение государственного переворота ни по одному из признаков. С точки зрения современных социальных дисциплин, данные мероприятия представляют собой революцию в современном понимании этого термина, направленную на защиту демократического управления, прав и свобод граждан, демократизацию общества. Эта революция была, в основном, ненасильственной, массовой и получила поддержку демократического мира", — поясняют в Национальном мемориальном комплексе героев Небесной сотни — Музее Революции Достоинства.

Революция Достоинства стала ответом общества на пророссийскую политику тогдашнего президента Виктора Януковича, который, среди прочего, отказался подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Откуда такая риторика?

«На Илона влияет то, что он читает в Твиттере. Летом Дэвид Рэнсием подписался на все страницы, на которые подписан Маск. Оказалось, что многие из них являются ультраправыми сторонниками россии (в том числе, например, Такер Карлсон, и Илон поддержал его после увольнения). Он часто комментирует посты Дэвида Сакса, который распространяет чушь о войне в Украине. Единственные положительные комментарии об Украине принадлежат Госдепу США и Грете Тунберг.

Илон Маск также любит читать различных теоретиков заговора. Он хочет быть человеком, который не верит всему на 100% и не принимает общепринятых мнений. Однако, на самом деле, он копает не глубже нескольких твитов и у него поверхностные знания о том, о чем он говорит. Круг общения соответствующий. Об окружении и друзьях Маска известно из биографии Уолтера Айзексона. Среди них есть сторонники Трампа и пророссийски настроенные люди", — объясняет Ярема Дух, украинский блогер и эксперт по коммуникациям.

После того, как Маск купил Twitter, политика сети стала, возможно, самой пророссийской в ​​истории. Массовая российская пропаганда больше не модерируется. Более того, Илон Маск отказался ограничить аккаунты российских госструктур в Твиттере и удалить твит бывшего президента россии Дмитрия Медведева со словами «Украина исчезнет… потому что она никому не нужна».

«Он играет за две команды — за Украину и за россию, но, в итоге, играет за третью — за себя», — резюмирует Ярема Дух.

Илон Маск служит примером того, насколько опасной может быть дезинформация и ошибочное влияние в руках выдающихся личностей. Людям, следящим за словами и действиями миллиардера, крайне важно проявлять критическое мышление и фильтровать предоставляемую информацию.