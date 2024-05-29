«Получите выплату от польских партнеров»: киберполиция предостерегла от мошенников

Украинцам продолжают поступать мошеннические сообщения о возможных денежных выплатах. В киберполиции призывали быть осмотрительными и проверять информацию на официальных ресурсах.

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Обычно злоумышленники используют фишинговые сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.

Так, на днях в одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.

Для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг.

Как не стать жертвой мошенников

Чтобы не стать жертвами аферистов, не передавайте посторонним лицам свои личные данные, не вводите в анкетах и на подозрительных сайтах:

⁠трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);

⁠пин-код от карты;

⁠логин и пароль для входа в интернет-банкинг;

⁠коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.

Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь.

«Если вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции по ссылке «, — отметили правоохранители.