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29 мая 2024, 10:09 Читати українською

«Получите выплату от польских партнеров»: киберполиция предостерегла от мошенников

Украинцам продолжают поступать мошеннические сообщения о возможных денежных выплатах. В киберполиции призывали быть осмотрительными и проверять информацию на официальных ресурсах.

Украинцам продолжают поступать мошеннические сообщения о возможных денежных выплатах.
Фото: freepik.com

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Обычно злоумышленники используют фишинговые сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.

Так, на днях в одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.

Для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг.

Как не стать жертвой мошенников

Чтобы не стать жертвами аферистов, не передавайте посторонним лицам свои личные данные, не вводите в анкетах и на подозрительных сайтах:

  • ⁠трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);
  • ⁠пин-код от карты;
  • ⁠логин и пароль для входа в интернет-банкинг;
  • ⁠коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.

Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь.

«Если вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции по ссылке «, — отметили правоохранители.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
29 мая 2024, 11:06
#
Дурнів життя не вчить.
+
0
innapcholko
innapcholko
29 мая 2024, 13:14
#
Жертвы тик-тока… и фейсбука
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