Украинцам продолжают поступать мошеннические сообщения о возможных денежных выплатах. В киберполиции призывали быть осмотрительными и проверять информацию на официальных ресурсах.
«Получите выплату от польских партнеров»: киберполиция предостерегла от мошенников
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Обычно злоумышленники используют фишинговые сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.
Так, на днях в одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.
Для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг.
Как не стать жертвой мошенников
Чтобы не стать жертвами аферистов, не передавайте посторонним лицам свои личные данные, не вводите в анкетах и на подозрительных сайтах:
- трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);
- пин-код от карты;
- логин и пароль для входа в интернет-банкинг;
- коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.
Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь.
«Если вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции по ссылке «, — отметили правоохранители.
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