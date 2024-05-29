«Минфин» запустил чат-бот для инвесторов — что в нем можно делать и чем он полезен

Возложить сбережения на депозит — хорошая идея для тех, кто хочет стабильного приумножения дохода без лишних рисков. Получить приятный плюс к процентам можно вместе с программой «Бонус к депозиту» от «Минфин». Как это сделать, какие нюансы следует учесть, как выбрать наиболее выгодные условия для депозита — на эти и многие другие вопросы теперь можно найти ответы в новом чат-боте.

Что такое чат-бот от «Минфина»?

Это полезный инструмент для ищущих безопасные пути для инвестирования. Начать работать с ним достаточно просто. Для этого достаточно сделать несколько простых шагов:

Шаг 1. Перейдите по ссылке.

Шаг 2. Нажмите «Начать».

Шаг 3. Узнайте больше о финансовых и инвестиционных лайфхаках.

В чат-боте пользователи могут найти всю необходимую информацию о программе «Бонус от Минфин». Подписавшись на обновление чат-бота, вы будете первыми получать уникальные предложения по программе и свежие обзоры депозитных ставок.

К тому же в чат-боте доступна информация о банках, в которых можно разместить вклад и на которые распространяются условия акции. А если у вас остались вопросы или понадобилась более детальная консультация по участию в «Бонусе», есть возможность воспользоваться помощью менеджера в живом чате.

Что нужно знать о программе «Бонус к депозиту»?

Благодаря этому предложению вкладчики смогут получить дополнительный процент к своему депозиту. То есть бонусные проценты в дополнение к ставке.

Выплату этих процентов производит сайт «Минфин». Получить такой бонус можно раз за каждый заключенный договор в течение 32 дней после этого. Однако важно проверить, распространяются ли условия акции на выбранный вами банк.

Поскольку желающих поучаствовать в акции все больше, «Минфин» прислушался к пожеланиям вкладчиков и расширил пул банков, чтобы размещать депозиты на выгодных условиях. На примере банков, недавно присоединившихся к программе «Бонус от Минфин», поясним, какие проценты можно получить):

Unex Bank (годовая ставка + бонус до 14,5% + до 0,6% бонуса от сайта Минфин)

МТБ Банк (годовая ставка + бонус до 14,7% + до 1,25% бонуса от сайта Минфин)

RwS bank (годовая ставка + бонус до 15,5% + до 0,35% бонуса от сайта Минфин)

Оформить депозит можно в гривне, долларе или евро. Но бонусные проценты начисляются только в гривне.

Чтобы приобщиться к выгодной акции, нужно:

Разместить заявку на участие в программе «Бонус к депозиту». Открыть депозит в выбранном банке-участнике. Заполнить подтверждение вклада в период действия заявки (30 дней). Получить бонус от «Минфина» в течение 32 дней.

Попытайтесь лично и убедитесь, что вклады вместе с программой «Бонус к депозиту» не только безопасно, но и выгодно!