Более продвинутый ИИ: Apple планирует усовершенствовать Siri

Apple планирует усовершенствовать своего виртуального ассистента Siri с помощью более развитого искусственного интеллекта (ИИ), что позволит пользователям управлять отдельными функциями приложений с помощью голоса. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам источников, новая система позволит Siri впервые управлять всеми функциями внутри приложений.

Чтобы этого достичь потребовалось усовершенствование основного программного обеспечения Siri с использованием больших языковых моделей — основной технологии генеративного искусственного интеллекта. Это будет одним из ключевых моментов обновленного подхода Apple к искусственному интеллекту.

Обновление Siri является частью большей стратегии компании по искусственному интеллекту, которая будет представлена ​​на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 10 июня.

Apple готовит несколько функций, включая расшифровку голосовых заметок, быстрые обзоры веб-сайтов и уведомлений, автоматические ответы на сообщения, расширенные редактирования фотографий и эмодзы, созданные искусственным интеллектом.

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Отмечается, что более базовые задачи ИИ будут обрабатываться непосредственно на устройствах, в то время как более продвинутые возможности будут обрабатываться с помощью облачных вычислений.

«Яблочная» компания также заключает соглашение с OpenAI по интеграции чат-бота и других технологий стартапа в операционную систему iOS и ведет переговоры с материнской компанией Google, Alphabet Inc., касательно использования ее программного обеспечения Gemini в будущем.

Руководитель программного обеспечения Apple, Крейг Федериги, поручил своим командам разработать как можно больше новых функций ИИ для обновлений операционной системы.

Siri станет ключевым фокусом на WWDC. Новая система позволит ассистенту управлять iPhone или iPad с большей точностью. Это включает возможность открывать отдельные документы, перемещать заметку в другую папку, отправлять или удалять электронную почту, открывать определенную публикацию в Apple News, отправлять ссылки на веб-страницу по электронной почте или даже просить устройство предоставить краткое содержание статьи.

Напомним

«Минфин» писал, что Apple и OpenAI завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в iOS 18, следующей операционной системе iPhone.