Укрпочта представила лимитированный выпуск марок (фото)

Укрпочта представила лимитированный выпуск почтового набора «Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу» по проекту «Собственная марка».

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Детали

Новинка выпущена к 10-летию со дня создания «Азова».

«10 лет от мотивированных добровольцев без военного опыта в элитное подразделение украинской армии, в котором и сегодня — только добровольцы. 10 лет верности своим принципам. 10 лет бесшабашной борьбы», — пишет Укрпочта.

Набор доступен 23 мая в День героев Украины в филателистическом магазине на ул. Крещатик, 22 и в онлайн-магазине.

В комплект входят лист с 9 марками и художественный конверт со спецпогашением. Его стоимость — 600 грн.

Также отдельно можно приобрести маркированный конверт со спецпогашением. Его стоимость — 40 грн.

«Тираж — 900 комплектов. Именно 900 бойцов „Азова“ до сих пор во вражеском плену», — добавляют в Укрпочте.