OpenAI за $250 миллионов купила доступ к материалам известных изданий для обучения ИИ

Компания OpenAI заключила соглашение с медиакомпанией News Corp, владеющей The Wall Street Journal, New York Post, The Daily Telegraph и другими изданиями. Доступ к большим объемам данных может помочь улучшить контент, который создает ChatGPT. Об этом сообщает пресс-служба OpenAI.

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В рамках соглашения OpenAI получит доступ к архивным и актуальным публикациям изданий News Corp, в том числе Barron's, MarketWatch, Investor's Business Daily, FN, Sunday Times, The Sun, The Australian и других.

Эти материалы будут использоваться для обучения искусственному интеллекту (ШИ) и ответам на вопросы пользователей ChatGPT.

В OpenAI не раскрывают финансовые детали соглашения, однако по данным The Wall Street Journal, ее стоимость может составить более $250 млн в течение пяти лет «в виде средств и кредитов за использование технологий OpenAI».

В издании добавили, что соглашение также гарантирует, что контент не будет доступен на ChatGPT сразу после его публикации на новостных сайтах.

Ранее OpenAI заключила аналогичные соглашения с другими изданиями: Associated Press, Financial Times, с издателем Dotdash Meredith (владеет журналом People), с концерном Axel Springer (владеет Politico).

Напомним

«Минфин» писал, что OpenAI заключает соглашение о переносе данных социальной сети Reddit в ChatGPT.