Брак онлайн: в «Дии» запустили бета-тест услуги

Детали

«Уже скоро украинцы просто в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Для этого не нужно будет никуда ходить — хватит Дии. Услуга будет суперактуальной для пар на расстоянии, а также для военных.»

Система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не раньше, чем за пять дней до. Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в «Дии», а физический документ пара может заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении Укрпочты", — пояснил министр.

По его словам, к бета-тесту могут присоединиться пары, которые отвечают следующим критериям:

совершеннолетние граждане Украины;

имеют идентификационный код;

ID-карту или биометрический загранпаспорт в «Дии»;

холостые или официально разведенные.

«Такой услуги онлайн-брака нет нигде в мире», — заявил Федоров.

Записаться на бета-тест можно по ссылке.