В «Дии» запустили бета-тест новой услуги, с помощью которой украинцы в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Об этом сообщил в телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Брак онлайн: в «Дии» запустили бета-тест услуги
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Детали
«Уже скоро украинцы просто в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Для этого не нужно будет никуда ходить — хватит Дии. Услуга будет суперактуальной для пар на расстоянии, а также для военных.»
Система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не раньше, чем за пять дней до. Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в «Дии», а физический документ пара может заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении Укрпочты", — пояснил министр.
По его словам, к бета-тесту могут присоединиться пары, которые отвечают следующим критериям:
- совершеннолетние граждане Украины;
- имеют идентификационный код;
- ID-карту или биометрический загранпаспорт в «Дии»;
- холостые или официально разведенные.
«Такой услуги онлайн-брака нет нигде в мире», — заявил Федоров.
Записаться на бета-тест можно по ссылке.
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