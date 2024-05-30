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30 мая 2024, 8:37 Читати українською

Брак онлайн: в «Дии» запустили бета-тест услуги

В «Дии» запустили бета-тест новой услуги, с помощью которой украинцы в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Об этом сообщил в телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В «Дии» запустили бета-тест новой услуги, с помощью которой украинцы в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его.
Фото:lb.ua

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Детали

«Уже скоро украинцы просто в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Для этого не нужно будет никуда ходить — хватит Дии. Услуга будет суперактуальной для пар на расстоянии, а также для военных.»

Система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не раньше, чем за пять дней до. Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в «Дии», а физический документ пара может заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении Укрпочты", — пояснил министр.

По его словам, к бета-тесту могут присоединиться пары, которые отвечают следующим критериям:

  • совершеннолетние граждане Украины;
  • имеют идентификационный код;
  • ID-карту или биометрический загранпаспорт в «Дии»;
  • холостые или официально разведенные.

«Такой услуги онлайн-брака нет нигде в мире», — заявил Федоров.

Записаться на бета-тест можно по ссылке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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