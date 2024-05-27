В Украине в тестовом режиме запустили 5G — детали

Что известно

Инновационный центр «Промприбор» в Ивано-Франковске, офис Vodafone в Киеве, а также офис Nokia в Хельсинки созвонились с помощью 5G и проверили качество связи.

«Все работает», — написал Михаил Федоров.

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Отметим, что сейчас 5G работает более чем в 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных путей к 2025 году.

Новые возможности с 5G

Самое ощутимое преимущество нового поколения связи — это скорость передачи данных. Ожидается, что она может достигнуть 10 Гбит/с. Кроме того, 5G обещает практически до нуля свести задержку сигнала.

По данным аналитической компании Opensignal, в Саудовской Аравии, Южной Корее, Швейцарии, Кувейте, Австралии, Испании и Великобритании скорость загрузки в сетях 5G уже стала выше, чем в Wi-Fi.