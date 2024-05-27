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27 мая 2024, 15:20 Читати українською

В Украине в тестовом режиме запустили 5G — детали

В Украине впервые в тестовом режиме был запущен 5G. Это сделал международный мобильный оператор Vodafone. Об этом сообщил министр цифровой информации Михаил Федоров.

В Украине впервые в тестовом режиме был запущен 5G.
Фото: freepik.com

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Что известно

Инновационный центр «Промприбор» в Ивано-Франковске, офис Vodafone в Киеве, а также офис Nokia в Хельсинки созвонились с помощью 5G и проверили качество связи.

«Все работает», — написал Михаил Федоров.

Читайте: Федоров рассказал, когда в Украине может появиться связь 5G

Отметим, что сейчас 5G работает более чем в 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных путей к 2025 году.

Новые возможности с 5G

Самое ощутимое преимущество нового поколения связи — это скорость передачи данных. Ожидается, что она может достигнуть 10 Гбит/с. Кроме того, 5G обещает практически до нуля свести задержку сигнала.

По данным аналитической компании Opensignal, в Саудовской Аравии, Южной Корее, Швейцарии, Кувейте, Австралии, Испании и Великобритании скорость загрузки в сетях 5G уже стала выше, чем в Wi-Fi.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
27 мая 2024, 15:22
#
Івано-Франківськ рулить!:)
+
0
orest frank
orest frank
27 мая 2024, 17:34
#
Ясен пень!😾
+
0
TattiReuven
TattiReuven
27 мая 2024, 18:35
#
5g nsa or 5g sa?
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