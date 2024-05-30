Самая большая операция против ботнетов: в Украине задержаны участники группы международных хакеров

Европейское полицейское управление (Европол) задержало троих киберпреступников в Украине и еще одного в Армении в рамках международной операции EndGame, которая стала крупнейшей в истории операцией против ботнетов. Об этом сообщает пресс-служба Европола.

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С помощью вирусов хакеры похищали чувствительные данные известных компаний, затем шифровали их и шантажировали обнародованием этих данных в случае неуплаты выкупа.

В СБУ отметили, что в результате совместных действий разоблачены более 30 участников транснациональных хакерских группировок, занимавшихся разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения, среди которого ботнет «Pikabot», модулирующий банковский троян «IcedID» и криптор «AlexCrypt».

По материалам международного расследования, злоумышленники «взламывали» сети известных компаний, а затем продавали доступ к этим сетям другим хакерам. Среди них и российские группировки BlackBasta, Revil и Conti. Все эти злонамеренные сервисы помогли им атаковать десятки западных компаний, в том числе медицинские учреждения и «выручить» более $10 млн.

Кроме четырех арестованных, еще восьмерых киберпреступников-беглецов внесут в список самых разыскиваемых в Европе, добавили в Европоле.

Обыски в Украине

В рамках операции было проведено 16 полицейских обысков в четырех странах, из которых 11 — в Украине. Как выяснили в Национальной полиции Украины, обыски проходили по местам жительства разработчиков, администраторов и организаторов функционирования Pikabot, IcedID и AlexCrypt.

Во время обысков в Украине, по месту жительства одного из организаторов группировки, обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, а также серверное оборудование с поличным.

Правоохранители провели обыски также в помещениях других фигурантов Киевской и Запорожье.

Параллельно в 8 странах Евросоюза и Северной Америки стражи порядка изъяли более 90 серверов и заблокировали более 1000 доменов, которые использовали хакеры.

В настоящее время продолжаются комплексные меры СБУ и ее западных партнеров по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к киберпреступлениям.