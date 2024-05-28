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28 мая 2024, 13:32 Читати українською

В «Дие» снова работает услуга перерегистрации авто и обмена водительского удостоверения

В «Дие» снова стали доступны услуги по перерегистрации авто и обмену водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба приложения.

В «Дие» снова стали доступны услуги по перерегистрации авто и обмену водительских удостоверений.
Фото: Дия

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«Сервисы для водителей вернулись в „Дию“, потому что Главный сервисный центр МВД обновил реквизиты для оплаты счетов», — говорится в сообщении.

Сейчас уже можно:

  • заказать, оплатить и заменить водительское удостоверение за несколько кликов. А дальше прийти в сервисный центр МВД и забрать удостоверение или оформить доставку;
  • купить и продать автомобиль онлайн.

Напомним

«Минфин» писал, что на портале «Дия» теперь можно подать заявление в международный Реестр ущерба о поврежденном или уничтоженном в результате войны имуществе. Ранее такой сервис был доступен только в мобильном приложении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
28 мая 2024, 14:00
#
То працює то не працює… То легітимний то прострочений…
+
0
Три літри
Три літри
28 мая 2024, 14:32
#
Та невже? Ну то терміново відправляйте цих розробників доопрацьовувати «згівнатапалок+», може за 4 місяці теж встигнуть довести його до нормального стану.
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