В «Дие» снова стали доступны услуги по перерегистрации авто и обмену водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба приложения.
В «Дие» снова работает услуга перерегистрации авто и обмена водительского удостоверения
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«Сервисы для водителей вернулись в „Дию“, потому что Главный сервисный центр МВД обновил реквизиты для оплаты счетов», — говорится в сообщении.
Сейчас уже можно:
- заказать, оплатить и заменить водительское удостоверение за несколько кликов. А дальше прийти в сервисный центр МВД и забрать удостоверение или оформить доставку;
- купить и продать автомобиль онлайн.
Напомним
«Минфин» писал, что на портале «Дия» теперь можно подать заявление в международный Реестр ущерба о поврежденном или уничтоженном в результате войны имуществе. Ранее такой сервис был доступен только в мобильном приложении.
Источник: Минфин
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