В «Дие» снова работает услуга перерегистрации авто и обмена водительского удостоверения

В «Дие» снова стали доступны услуги по перерегистрации авто и обмену водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба приложения.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Сервисы для водителей вернулись в „Дию“, потому что Главный сервисный центр МВД обновил реквизиты для оплаты счетов», — говорится в сообщении.

Сейчас уже можно:

заказать, оплатить и заменить водительское удостоверение за несколько кликов. А дальше прийти в сервисный центр МВД и забрать удостоверение или оформить доставку;

купить и продать автомобиль онлайн.

Напомним

«Минфин» писал, что на портале «Дия» теперь можно подать заявление в международный Реестр ущерба о поврежденном или уничтоженном в результате войны имуществе. Ранее такой сервис был доступен только в мобильном приложении.