Пенсия не ниже 30% средней зарплаты в течение жизни: Шмыгаль рассказал о запланированной реформе

В следующем году правительство запускает пенсионную реформу, а также во второй раз за время войны проведет индексацию пенсий. Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл детали обновления пенсионной системы.

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Основная цель

Во время заседания правительства 22 сентября Шмыгаль подчеркнул, что основная цель обновления пенсионной системы — обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни.

Он добавил, что вместе с накопительной составляющей, которую правительство планирует запустить в 2025 году, пенсия будет составлять не менее 50% от средней заработной платы в течение жизни.

«С 1 марта 2024 года уже во второй раз во время войны мы проведем индексацию пенсий. В следующем году планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему более справедливой, понятной и прозрачной», — отметил Денис Шмигаль.

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Бальная система

В начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты выходившим на пенсию пенсионерам ранее подтянутся до современного уровня.

«Ежемесячно трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет перечислен в баллы согласно соотношению между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, получаете 10 баллов. Выше средней по стране получаете, например, 12 или больше баллов, меньше средней — 8 баллов», — отметил глава правительства.

Затем эти баллы каждый год будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой. По словам премьер-министра, это сделает солидарную пенсионную систему защищенной от инфляции и девальвации.