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23 сентября 2023, 9:41 Читати українською

Пенсия не ниже 30% средней зарплаты в течение жизни: Шмыгаль рассказал о запланированной реформе

В следующем году правительство запускает пенсионную реформу, а также во второй раз за время войны проведет индексацию пенсий. Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл детали обновления пенсионной системы.

В следующем году правительство запускает пенсионную реформу, а также во второй раз за время войны проведет индексацию пенсий.
Фото: pixabay.com

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Основная цель

Во время заседания правительства 22 сентября Шмыгаль подчеркнул, что основная цель обновления пенсионной системы — обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни.

Он добавил, что вместе с накопительной составляющей, которую правительство планирует запустить в 2025 году, пенсия будет составлять не менее 50% от средней заработной платы в течение жизни.

«С 1 марта 2024 года уже во второй раз во время войны мы проведем индексацию пенсий. В следующем году планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему более справедливой, понятной и прозрачной», — отметил Денис Шмигаль.

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Бальная система

В начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты выходившим на пенсию пенсионерам ранее подтянутся до современного уровня.

«Ежемесячно трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет перечислен в баллы согласно соотношению между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, получаете 10 баллов. Выше средней по стране получаете, например, 12 или больше баллов, меньше средней — 8 баллов», — отметил глава правительства.

Затем эти баллы каждый год будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой. По словам премьер-министра, это сделает солидарную пенсионную систему защищенной от инфляции и девальвации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Qwerty1999
Qwerty1999
23 сентября 2023, 10:28
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Даже тем, кто ни дня не работал…
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stas12345
stas12345
23 сентября 2023, 10:31
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Балы это хорошо, а где деньги будем брать на пенсии? Правильно, возьмём кредитов
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Lolik1837
Lolik1837
23 сентября 2023, 11:05
#
«Даже тем, кто ни дня не работал…»

Тем кто ни дня не работал пенсия не положена. Для таких есть какое то там пособие от государства, которое меньше минимальной пенсии. Лень «гуглить» , но сейчас его размер чуть больше тысячи гривен в месяц .

А по нынешней пенсионной реформе — даже это пособие можно будет получать при достижении 65 лет.
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