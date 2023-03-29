На сайте Пенсионного фонда можно купить страховой стаж. Как это сделать

Пенсионный фонд в среду, 29 марта, запустил на своем портале механизм добровольных страховых взносов, позволяющий покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличивать ее размер. Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская, пишет Лига.

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«Сегодня на портале Пенсионного фонда появился очень простой инструмент, позволяющий за несколько кликов внести страховой взнос», — рассказала она.

По ее словам, механизм может быть интересен нескольким категориям лиц:

людям, которые сейчас зарабатывают за границей, но хотели бы получать пенсию в Украине;

лицам предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;

работникам с низкими официальными доходами, которые путём добровольных взносов могут увеличить будущую пенсию.

Как принять участие

Для добровольного страхования нужно заключить типовой договор с Пенсионным фондом с помощью электронной подписи, Дия. Подписи или системы GOV.ID.

Человек самостоятельно может определить продолжительность, периодичность и размер страховых взносов.

Информация об уплате взносов не требует никаких отчетов.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором деньги попали на счет Пенсионного фонда Украины. Для незастрахованных лиц этот месяц будет отнесен к страховому стажу, для застрахованных — будет увеличена зарплата для исчисления пенсии.

«Если по договору за определенный месяц уплачено, например, 2 000 гривен, то для застрахованного лица месячный заработок, который будет учтен при исчислении пенсии, увеличится более чем на 9 000 гривен. Фактически каждые 100 гривен добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату, которая будет учтена для назначения пенсии, почти на 455 гривен», — заявил фонд.