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29 марта 2023, 14:29 Читати українською

На сайте Пенсионного фонда можно купить страховой стаж. Как это сделать

Пенсионный фонд в среду, 29 марта, запустил на своем портале механизм добровольных страховых взносов, позволяющий покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличивать ее размер. Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская, пишет Лига.

Пенсионный фонд в среду, 29 марта, запустил на своем портале механизм добровольных страховых взносов, позволяющий покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличивать ее размер.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Сегодня на портале Пенсионного фонда появился очень простой инструмент, позволяющий за несколько кликов внести страховой взнос», — рассказала она.

По ее словам, механизм может быть интересен нескольким категориям лиц:

  • людям, которые сейчас зарабатывают за границей, но хотели бы получать пенсию в Украине;
  • лицам предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;
  • работникам с низкими официальными доходами, которые путём добровольных взносов могут увеличить будущую пенсию.

Как принять участие

Для добровольного страхования нужно заключить типовой договор с Пенсионным фондом с помощью электронной подписи, Дия. Подписи или системы GOV.ID.

Человек самостоятельно может определить продолжительность, периодичность и размер страховых взносов.

Информация об уплате взносов не требует никаких отчетов.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором деньги попали на счет Пенсионного фонда Украины. Для незастрахованных лиц этот месяц будет отнесен к страховому стажу, для застрахованных — будет увеличена зарплата для исчисления пенсии.

«Если по договору за определенный месяц уплачено, например, 2 000 гривен, то для застрахованного лица месячный заработок, который будет учтен при исчислении пенсии, увеличится более чем на 9 000 гривен. Фактически каждые 100 гривен добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату, которая будет учтена для назначения пенсии, почти на 455 гривен», — заявил фонд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+111
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
29 марта 2023, 14:36
#
Лутше уж долларов на все…
+
+26
xapyga
xapyga
29 марта 2023, 16:29
#

Cheff spakuxa Kiev
17 февраля 2023, 22:48
#
Сегодня занёс в обменник гривны… Все что были в доме…купил 8,500 у.е… по 39.80. ждать по 37… Не буду…
+
+70
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 марта 2023, 14:57
#
Эти рогатые черти надеются,что какой-то нездоровый продаст квартиру и купит стаж,чтобы получать 3к,которых хватит разве что на подножный корм?
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 марта 2023, 15:29
#
Пацан к успеху шёл. https://antikor.com.ua/ru/amp/articles/618685-moshennik_na_pochte_v_kremenchuge_menjal_dorogie_telefony_na_majonez_i_otpravljal_obratno_prodavtsam
+
+56
Danconia
Danconia
29 марта 2023, 16:09
#
Та скільки не закидуй на рахунок в ПФ якщо ти не чиновник чи військовий, пенсія по ітогу буде мінімальна чи близька до мінімалки

варто один раз крутанути інфляцію і всі внески нічого не варті,

а згідно даних мінфіну в нас за 10 років набігає 300% базової інфляції https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/basic/ хоча воини починають вимір із 100% то може десь 200% але то були спокійе 10 річчя зараз буде турбулентність то к 2032 побачимо десь х3 замість х2


+
+26
bonv
bonv
29 марта 2023, 17:38
#
Ще треба дожити до пенсії:)))
+
+41
Studen3
Studen3
29 марта 2023, 18:20
#
Кто в данной теме профи? Интересно, или есть такой дебелизм в др странах. Чего только стоит фраза :«работникам с низкими официальными доходами, которые путём добровольных взносов могут увеличить будущую пенсию» Эти уроды залезли в карман каждой семье, на несколько поколений , через замствования от зарубежных партнеров. Налог на недвижимость, уже и землю, в разы завышены коммунальные услуги. Светило Гетьманцев прикрываясь МВФ, трындит о невозможности снизить налоги, типа так решили. Кто и с кем??? В странах , вокруг нас налоги в сумме меньньше от 1,5раза. Даже Р Ф снижает налоги у себя.
+
+26
Bookkeeper
Bookkeeper
29 марта 2023, 19:22
#
Покупать стаж в пенсионном фонде, в надежде что потом будешь получать 50−80 долларов?
Вы серьезно?

Как по мне, вкладывать в организацию у которой отрицательный баланс в 200 млрд. гривен (на 2022 г.) сомнительное мероприятие.

+
+15
xsw341
xsw341
29 марта 2023, 20:08
#
Пенсионный фонд все время в долгах как в шелках, убыточный. Лучше вложиться в недвижку сдавая потом в аренду или акций зарубежных прикупить, да на худой конец просто тупа $ взять
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