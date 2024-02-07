Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10449 об усилении мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации
Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10449 об усилении мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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«За» проголосовали 243 нардепа. Железняк отметил, что законопроект принят без предложений Комитета.
Впереди второе чтение
«Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и далее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле», — написал Железняк в Telegram.
Напомним
«Минфин» писал, что в законопроекте № 10449 говорится, что банковские счета военнообязанных, которые будут уклоняться от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда. Но не сразу — законопроект предусматривает несколько этапов до момента блокирования счетов.
30 января Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации и военном учете. Законопроект № 10449 заменил предыдущий правительственный законопроект № 10378, который в начале января пришлось отозвать из-за критики.
Комментарии - 10
Реально это высказывание римского историка Публия Корнелия Тацита, который жил примерно через 150 лет после смерти Цицерона и в адрес варварских государств, а не Римской Империи:
«Чем ближе государство к падению, тем более идиотские его законы»
Мало кто ожидал что будет принят вот так поспешно и с кучей глюков. Все депозиты, счета и ценные бумаги в опасности. Первые блокировки счетов по повесткам без всякого сомнения создадут панику населения и массовый отток средств из банков с конвертации наличной гривны в доллар.
Мало сомнения, что следующий шаг Зеленского — запрет на выход в наличную гривну.
Просто в противном случае есть риск краха банковской системы. У юрлиц 200 миллиардов гривен на счетах, они давно в Кипрах сидят, а у физлиц — 1 триллион.
Варианты возможны очень разные. Для начала большой вопрос хватит ли у банков ликвидности для оттока счетов. Скорее всего ответ уже есть — нет. Поэтому вопрос встанет не комиссии, а о лимитах на снятия налички.
Далее мужики сейчас перебросят деньги на счета жен. Будет лаг пока военкомы одной извилиной додумаются, что имущество в браке совместное и жена отвечает по обязательствам мужа. Начнут их блочить.
Поэтому вероятно скоро у банков появится новый продукт «счета любимых бабушек» :)
Думаю в Конгрессе США будут спрашивать зачем делать транши на пенсии в Украину, если Украина страна бабушек-миллионеров
Но юмор-юмором, но по факту бабушки не помогут тоже. Тренд на захапать имущество тех кто не хочет на мобилизацию идти понятный, поэтому далее «бешенный принтер» Рады начнет печатать законы уже против бабушек, которые имели финансовые отношения с внучками-ухилянтами
Тут очень важный момент наличный кеш даже в случае депозита на бабушку — разорвать цепочку безналичных переводов. Как говорил мой знакомый адвокат:
«Это с чего это вы решили, что у бабушки деньги от внука? Это же наличные деньги были. Они что подписаны, помечены или надкушены? Да бабушка всю жизнь копила под матрасом!»