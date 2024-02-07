Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10449 об усилении мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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«За» проголосовали 243 нардепа. Железняк отметил, что законопроект принят без предложений Комитета.

Впереди второе чтение

«Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и далее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле», — написал Железняк в Telegram.

Напомним

«Минфин» писал, что в законопроекте № 10449 говорится, что банковские счета военнообязанных, которые будут уклоняться от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда. Но не сразу — законопроект предусматривает несколько этапов до момента блокирования счетов.

30 января Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации и военном учете. Законопроект № 10449 заменил предыдущий правительственный законопроект № 10378, который в начале января пришлось отозвать из-за критики.