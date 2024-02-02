Госдолг Украины обновил антирекорд: стоит ли паниковать

На этой неделе вышли данные о состоянии госдолга Украины. По итогам прошлого года он вырос примерно на треть и достиг исторического максимума в 5,5 трлн грн. Что означает эта цифра и насколько кртитична она для госфинансов и экономики в целом, рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Вышла официальная статистика по госдолгу на конец 2023 года, — и понеслась очередная измена, что у нас там государственный долг по ВВП или чему-то там еще вырос в космос. Мол, как мы будем его возвращать, придется людям свои почки и печени продавать и так далее. Но давайте не сокрушаться, потому что как-то же те американцы живут с долгом, который превышает 100% ВВП. А живут они потому, что у них этот долг не нужно возвращать уже завтра. У них возврат долга растягивается на десятки лет.

Вот и у нас, наконец, идет к тому же. Действительно, соотношение долга к ВВП у нас выросло с 51% на конец 2021 года до 85% на конец 2023 года (это если в гривне все брать). Но эту разницу в 34% мы не будем платить уже завтра. Если мы этот долг к ВВП будем брать не весь на сегодняшний день, а распределим его по годам погашения, то картина у нас не такая уж и страшная получится.

Более или менее правдоподобный график погашения всех государственных долгов, которые мы накопили на конец 2023 года (см. пунктирную линию), на ближайшее будущее мало чем отличается от того, какой у нас был на конец 2021 года, то есть до большой войны (черная линия). Что-то не могу припомнить, чтобы тогда все сокрушались, что у нас какой-то непомерный долг или тяжелые долговые выплаты.

Еще раз: в ближайшие пять лет график погашения государственного долга (к ВВП в прошлом году) практически не отличается от довоенного, когда у нас того долга было в два раза меньше. А заметная разница появляется уже где-то так с шестого года. Это все потому, что за два года войны наши западные партнеры дают нам долгие долги — с погашением от пятого до тридцать пятого годов. Да и благодарим Нацбанк, который, хоть и неохотно, но одолжил правительству в позапрошлом году на 11−30 лет. Ну, и еще за то, что МВФ нам разрешил еще раз перенести выплаты по еврооблигациям (осталось только об этом договориться с их держателями).

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Да, в будущем мы будем возвращать больше долгов, но ни о каких непомерных платежах по погашению долга речь (пока) не идет. Да, в будущем нам нужно будет говорить о том, что это агрессор (а не мы) должен возвращать те долги. Да, в этом году нам снова придется привлекать очень много долга, но и этот долг (надеемся) в основном будет долгим и не потребует возвращения уже завтра.

Другое дело — что у нас с каждым днем растут процентные платежи по долгу. Но это же не новость.