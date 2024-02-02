Арест на все средства и запрет на вождение: правительство предлагает новые санкции для уклонистов

Электронные повестки, арест на средства и другие ценности физического лица, ограничения в праве управления транспортными средствами — и это далеко не весь перечень, уготованный для тех, кто будет пытаться уклониться от мобилизации. Что же подготовило правительство на этот раз, и какие новые вопросы могут возникнуть к этой законодательной инициативе, Mind рассказал партнер Адвокатского объединения «Овчаров и Партнеры» Денис Овчаров. «Минфин» выбрал главное.

Мы получили от КМУ новый законопроект, по которому исполнительная власть получит настоящий «кнут» — невиданные до этого полномочия для стимулирования военнообязанных становиться на учет.

Речь идет о проекте Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» № 10449 от 30.01.2024.

Цифровизация в действии

«Цифровая трансформация нашей страны — это, в первую очередь, удобство для граждан. Это антикоррупция. Это возможность обеспечить равный доступ для всех украинцев к ресурсам. Это также изменение, упрощение, преобразование и часто ликвидация определенных отраслей и направлений. Поэтому важно построить эффективный менеджмент на уровне всего государства. Когда мы это выполним, мы получим государство, как удобный сервис», — заявил Михаил Федоров.

Это было 17 мая 2021 года, команда Минцифры представила более 10 новых услуг в «Дії». Среди них — изменение места регистрации, уплата налогов, замена водительского удостоверения, регистрация бизнеса, цифровая подпись и электронные петиции — все это онлайн, в несколько кликов.

Через три года уже государство в законопроекте обязывает гражданина регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

Для тех людей, которые не зарегистрированы в электронном кабинете, предусмотрен порядок уведомления в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с требованием об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом.

Следствием исполнения этой процедуры является признание государством факта надлежащего уведомления/осведомленности лица о вызове в центр комплектования.

Это все, что было необходимо для того, чтобы «убрать» представителей ЦК и СП с улиц с повестками для явки военнообязанных в центры военного учета.

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Суд в помощь

Одним из самых сильных аргументов правозащитников против законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» № 10378 от 2023 года была чрезмерная концентрация неприсущих полномочий у руководителя ТЦК и СП при внесении сведений в Реестр должников и т. д.

Теперь, в случае неявки гражданина в ТЦК и СП в течение 10 дней (или он находится за границей), актуальный законопроект предусматривает право ТЦК и СП обращаться в суд в порядке, установленном законом, в части:

временного ограничения такого гражданина в праве выезда за пределы Украины — на срок до выполнения обязательств по такому требованию; временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортными средствами — на срок до выполнения обязательств по такому требованию; арест средств и других ценностей гражданина — на срок до выполнения обязательств по такому требованию.

Так, именно суд по сокращенной процедуре будет принимать решение об ограничении права на выезд (что уже фактически ограничено), вождении авто и право на распоряжение принадлежащими гражданину средствами. А теперь, внимание!

В изменениях в ст. 272 КАСУ предусмотрено, что судебные решения по результатам рассмотрения судами первой инстанции дел, определенных статьями 273, 275−277, 280, 282, пунктами 5 и 6 ч. 1 ст. 283, статьями 283−1, 283−2, статьями 286−288 настоящего Кодекса, вступают в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, а в случае их апелляционного обжалования — с момента оглашения судебного решения суда апелляционной инстанции.

В то же время, законопроектом в частях 7−9 ст. 283 КАСУ вступление в законную силу решения суда ускорено: решения суда по делам, определенным настоящей статьей, подлежат немедленному исполнению в порядке, установленном законом. Подача апелляционной жалобы на решение суда по делам, определенным настоящей статьей, не препятствует его исполнению.

Возникает вполне логичный вопрос: а почему предлагается ограничение гражданина в праве управления транспортными средствами? Никаких объяснений или обоснований со стороны авторов не приведено. Есть немало других прав, которых также/вместо можно временно ограничить.

Например, среди них:

запрет на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и устройств для потребления табачных изделий без их сгорания. Закон Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» от 19.12.1995;

запрет на посещение культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других массовых мероприятий; заведений общепита, торгово-развлекательных центров, других развлекательных, спортивных, культурных заведений (по аналогии предотвращения распространения коронавируса);

ограничения, по аналогии ограничений во время комендантского часа: находиться на улице и в общественных местах, перемещаться транспортом без военно-учетного документа или пешком в промежуток времени, например, после 00:00.

Арест на все

Действительно, законопроект в редакции ст. 283−2 КАСУ предусматривает наложение судом ареста на:

средства и другие ценности физического лица, которые находятся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских предоставителей платежных услуг;

электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег,

ценные бумаги в депозитарных учреждениях — на срок до выполнения таким человеком требования ТЦК и СП об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом.

То есть суд применяет арест на все средства физического лица — без ограничений по сумме, количества арестованных счетов и формы денег.

Другая особенность — это порядок исполнения решения суда и отсутствие гарантий отмены наложенного ареста. Так, изменениями в ст. 5 Закона Украины «Об исполнительном производстве» такие решения суда добавлены в перечень решений, принудительное исполнение по которым осуществляет государственный исполнитель.

Право на отзыв исполнительного документа о принудительном исполнении обязанности (обязанностей) призывником, военнообязанным, резервистом принадлежит исключительно ТЦК и СП.

Однако, предложенная процедура окончания исполнительного производства по ст. 39 Закона Украины «Об исполнительном производстве» скрывает неприятный сюрприз — исполнительный сбор. Это сбор, взимаемый по всей территории Украины за принудительное исполнение решения органами государственной исполнительной службы. Исполнительный сбор взимается с должника в Государственный бюджет Украины. За принудительное исполнение решения неимущественного характера исполнительный сбор взимается в размере двух минимальных размеров заработной платы с должника — физического лица, и в размере четырех минимальных размеров заработной платы с должника — юридического лица.

Для тех, кто продолжает верить в святость банковской тайны, есть также неприятные новости, что объясняет источники получения информации об открытых физическим лицом счетах в банках.

Так, п. 6 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» предусматривает, что информация о юридических и физических лицах, которая является банковской тайной, раскрывается банками органам государственной исполнительной службы:

по их запросам по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению, в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве»,

в отношении банковских счетов/электронных кошельков клиентов и операций, проведенных в пользу или по поручению клиента, а именно сведения на конкретно определенную дату или за конкретный промежуток времени, и в отношении конкретного юридического или физического лица, физического лица — предпринимателя: наличие счетов/электронных кошельков, номера счетов/электронных кошельков, остаток средств/электронных денег на счетах/электронных кошельках, операции списания со счетов/электронных кошельков и/или зачисление на счета/электронные кошельки, назначение платежа, а также по договорам должника о хранении ценностей или предоставлении должнику в имущественный наем (аренду) индивидуального банковского сейфа, охраняемого банком.

Как и, главное, зачем было нарушать ст. 41 Конституции Украины, авторы законопроекта оставили без внимания. Напомним, каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности. Право частной собственности приобретается в порядке, определяемом законом. Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности непоколебимо.

То есть законопроект предусматривает целую систему мер воздействия и ограничения прав граждан, которые не выполняют обязанности, предусмотренные законом во время мобилизации. Но есть и стимул для граждан, которые самостоятельно прибыли в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Для них время явки в ТЦК и СП устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения военно-врачебной комиссии.

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Кто среди неприкосновенных

Законопроект содержит положения, которые фактически выводят из круга лиц, подлежащих мобилизации в военное время, представителей всех трех ветвей государственной власти.

Во-первых, отдельно от ЦК и СП военный учет (со всеми персональными данными) ведут Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган Министерства обороны Украины. Этот порядок фактически выводит служащих указанных структур из виду центров комплектования.

Во-вторых, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации такие военнообязанные из числа государственного аппарата:

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, председатель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины, учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел Украины.

В-третьих, бронированию подлежат (объемы дополнительно определяет КМУ) военнообязанные, которые работают или проходят службу:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления на должностях: государственной службы категории «А», председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских председателей — все военнообязанные; государственной службы категории «Б», «В», в органах местного самоуправления — до 50% количества военнообязанных;

в Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Службе судебной охраны, в судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах за исключением военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части.

Наконец, авторы законопроекта вспомнили о малочисленной, но очень важной категории граждан, которые имеют право на бронирование на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это конечные бенефициарные владельцы указанных предприятий.

В законопроекте отсутствуют положения, как учитывают сумму (объем) донатов/налогов, уплаченных физическими/юридическими лицами в пользу ВСУ в течение вооруженной агрессии, уровень активности и самопожертвования волонтеров, количество и форму благодарностей и наград гражданам от защитников. Все это и многое другое осталось в прошлом и без внимания КМУ, который внедряет все с чистого листа, ограничивая гражданские права и защищая интересы государственных служащих.

Уверены, что Комитеты ВРУ обратят внимание на очевидные нарушения ст. 17 Конституции Украины, где указано, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа. Оборона Украины, защита суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности возлагаются на Вооруженные Силы Украины. Обеспечение государственной безопасности и защита государственной границы Украины возлагаются на соответствующие воинские формирования и правоохранительные органы государства, организация и порядок деятельности которых определяются законом.

Одним — все, другим — ничего

Что касается запроса военных об определении порядка ротации, авторы законопроекта остались в формуле «Срок службы 36 или указ». Значение короткой формулы увольнения с военной службы касается оснований для демобилизации подавляющего большинства военнослужащих, которые добровольно ушли в ряды ВСУ с первых дней военного положения. Часть из них подписала контракт. Демобилизация происходит при наступлении одного из событий: отмена военного положения или 36 месяцев службы. Авторы законопроекта оставили сегодня этот запрос военных без ответа, чтобы через некоторое время к этому вернуться. Но будет ли у защитников это время?

Базовая военная служба — до 5 месяцев в мирное время и до 3 лет во время действия военного положения.

Ожидаемо уменьшен возраст пребывания на военном учете призывников — до 25 лет. Но предоставлено право выбирать время, когда проходить базовую военную службу (до 24 лет).

Введена дискуссионная норма о мобилизации на особый период осужденных лиц. Так, на особый период могут быть призваны по желанию осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытательным сроком, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402−406, 408−411, 426 −433, 437−442 Уголовного кодекса Украины.

Для тех, кто увлекался съемками видеопроцесса общения с полицейскими, пограничниками, представителями ЦК и СП, предусмотрена обязанность граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые состоят на военном учете или снятые (исключенные) с военного учета, иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного (городского) ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Поскольку международное право не содержит процедуры принуждения военнообязанных, находящихся за границей, стать на военный учет или вернуться в Украину, считается, что введенные ограничения будут действенными в случае необходимости в консульских процедурах (обмен или выдача загранпаспорта).

Сегодня весь аппарат государства, должностные лица и руководители обязаны содействовать, выполнять, отчитываться, информировать и состоять на учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, которые:

образуются в областях, городах, районах, районах в городах;

действуют на основании Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного постановлением КМУ от 23.02.2022 № 154;

№ 154; подчиняются оперативному командованию, в зоне ответственности которого они находятся;

районные ЦК и СП являются обособленными подразделениями соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки Автономной Республики Крым, областей, Киева и Севастополя;

назначения на должности и освобождения от должностей руководителей и других военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществляются, в соответствии с номенклатурой должностей для назначения военнослужащих.

ЦК и СП уберут с улиц, но какой ценой

Отметим, что исследуемый законопроект, как и большинство законопроектов от КМУ — системные, качественно проработанные, с продуманными алгоритмами действий, эффективны для достижения поставленной цели исполнительной властью государства, а не в интересах гражданина.

Таким образом, в ЦК и СП сосредоточен невиданный до сих пор объем полномочий и информации. Для выполнения их функций подстроены все государственные структуры, персональный состав которых подсчитан и учтен. Однако, дальнейшее сосредоточение власти, исключительных полномочий и неурегулированного механизма контроля/ответственности/противовесов для военнослужащих ЦК и СП — ядро непредвиденных рисков в будущем.