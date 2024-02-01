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1 февраля 2024, 12:41 Читати українською

ЕС согласовал финансирование на 50 миллиардов евро для Украины

Лидеры ЕС в четверг достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом объявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Лидеры ЕС в четверг достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
Фото:depositphotos

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Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

«Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что стоит на кону», — подчеркнул Мишель.

Мы имели дело. #Unity

Все 27 лидеров подключены к дополнительному €50 billion support Package для Украины с государственным бюджетом.

Эти locks в steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine .

EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…

— Charles Michel (@CharlesMichel) 1 января 2024

«Благодарен Президенту Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам государств-членов ЕС за непреклонную поддержку. Каждый ваш голос — это весомый вклад в нашу общую победу», — написал Денис Шмыгаль.

Читайте также: 50 миллиардов евро для Украины: в Европарламенте призвали лидеров ЕС поддержать помощь

Что известно о программе

Ukraine Facility — это четырехлетняя программа общим объемом 50 млрд евро. Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита.

Еще один компонент программы предполагает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах. Он позволит привлечь дополнительные денежные средства на инвестиции.

ЕС должен помочь покрыть потребности Украины на 2024−2027 годы, с помощью 33 миллиардов евро дешевых кредитов и 17 миллиардов грантов из бюджета ЕС, чтобы предоставить Киеву стабильное финансирование во время борьбы с вторжением россии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 23

+
+9
uxui
uxui
1 февраля 2024, 13:01
#
Где секта па 28? Уже празднует?
+
+10
Робин Гуд
Робин Гуд
1 февраля 2024, 13:12
#
Видимо с большими потугами, но убедили Орбана и утвердили. Наверное пришлось ему чего-то пообещать :)

А вообще даже 50 млрд. евро — из них предусмотрено непосредственно на выделение Украине около 33 млрд. евро на 4 года, т. е. примерно по 8 млрд. евро в год, что не так много — но посмотрим какие по факту будут транши сделаны.

Это явно не то, на что рассчитывает украинская власть + пока нет решения от США, так как на 2024 год дыра в 40 млрд. долларов примерно. Поэтому будет ли девальвация — увидим, время покажет, но что-то мне подсказывает что по-тихоньку на лето/осень уже есть смысл учитывать вероятный «печатный станок».

Всё увидим.
+
+43
neverice
neverice
1 февраля 2024, 13:19
#
ЄС прийняв рівно той закон, який обіцяв. Як би місцеві зрадофіли не нагнітали останній місяць.
Якщо б ви уважніше читали, то 33 млрд євро — це дешеві позики, а інші 17 млрд — це взагалі гранти.
Тому, це гарантовані 50 млрд євро на 4 роки тільки від ЄС. І таке як без додаткових умов від Орбана. Я навіть не знаю, що можна було б очікувати ще краще.
+
+30
Ivesticus
Ivesticus
1 февраля 2024, 14:10
#
Ну на деле ЕС просто спасло Украину, если бы сейчас отвалился и ЕС, то начался бы жесткий финансовый кризис. В части США есть хорошие новости тоже. Джонсон встречался с Прибалтами и сказал им, что возможно отделит помощь Украине от крайне токсичного вопроса охраны границ США. Правда когда журналисты Hill переспросили его, то он с коллегой сказал, что это было «гипотетическое» рассуждение, т.к. вряд ли демократы согласятся тогда решать проблему границ. Тем не менее, хотя бы риторика у Джонсона смягчилась.

На мой взгляд сейчас основной финансовый риск даже не отсутствие траншей, а дурацкий закон по мобилизации. Сейчас население держит в банках около 1 триллиона гривен, а бизнес около 250 миллиардов, если не ошибаюсь. Поскольку около 90% населения как минимум в восточной Украине мобилизоваться не хочет, что речь может идти о снятии со счетов до 500 миллиардов и конвертации их в доллары. Cегодня верно написал Флеш в Телеграм, даже с точки зрения военных это плохой закон, т.к. ушатает страну:

Я тільки хочу звернути увагу, що все працездатне чоловіче населення яке бігає від ТЦК, миттєво забере всі гроші з банків і вимагатимуть від роботодавців повернутися до чорних зарплат.

На мою думку, це погана ідея. Тому я пишу цей пост не для захисту ухилянтів, а через ризики для банківської системи.

https://t.me/serhii_flash/2130
+
+15
Ivesticus
Ivesticus
1 февраля 2024, 14:45
#
Хех. Читаю Guardian.

Короче говоря, хитрый жук Орбан свое получил.

В конце года будет голосование по тому как Украина потратила деньги ЕС, поэтому с «яйцами» в расходах финансирование на 2025 год для Украины могут пересмотреть.

Орбан по факту заставил Урсулу отказаться от претензий по «верховенству права». Иными словами, Урсула фактически заплатила Орбану откат 20 ярдов как он и хотел. Просто Орбану нужно поимитировать деятельность, чтобы Урсулу не сожрали с дерьмом либералы в Европарламенте

Правда в Еврокомиссии и такое празднуют как победу. Как понимаю, угроза была полный блок
+
0
Arround
Arround
1 февраля 2024, 14:54
#
Когда было временное проседание курса не ты ли недавно тут рассказывал про доллар по 40 уже этой зимой? Ну как там?
+
0
Ivesticus
Ivesticus
1 февраля 2024, 15:00
#
Вы бы пока не радовались. Если примут закон о мобилизации и понесут 500 ярдов в обменники на доллары, то потребуется где-то еще раздобыть около $15 миллиардов долларов и буквально за 1−2 месяца или курс по 40 вам покажется уже сказкой.

Также бюджетный дефицит от закона по мобилизации резко вырастет, т.к. начнутся зарплаты в конвертах и упадут поступления налогов на которые уже рассчитывали
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
1 февраля 2024, 15:13
#
Если я такое рассказывал — то процитируйте, не припоминаю такого. Зимой по факту был 40 временно на наличном рынке. У меня был основной прогноз что если не примут помощь, то уже летом/осенью скорее всего будет девальвация.
+
0
Ivesticus
Ivesticus
1 февраля 2024, 15:18
#
Курс 40 и выше вполне возможен, если будет принят закон о мобилизации «как есть» и военкомы бросятся его рьяно исполнять (а они хотят).

В этом случае будет двойной удар по гривне. У населения денег больше в банках в 4 раза больше, чем у бизнеса. Сняв гривны, для защиты от инфляции оно их понесет менять на наличную валюту.

Начнется массовый переход на ЗП в конвертах и продажа товаров за нал. И то и другое сразу уводит от уплаты налогов. Резко увеличится бюджетный дефицит, а если траншей на внеплановый дефицит нет, то придется печатать гривну.

По угрозе гривне я бы поставил на 1е место именно риски закона о мобилизации, а не транши, т.к. закон о мобилизации кумулятивно может создать давление около $20 миллиардов долларов на межбанк в этом году в худшем сценарии
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
1 февраля 2024, 13:22
#
Це дуже добре, але це не спасінння. Чекаємо США!
+
0
Ivesticus
Ivesticus
1 февраля 2024, 14:27
#
Джонсон смягчил риторику. Правда за этим малым нужно следить не что он болтает, а что делает. Он очень часто делал «pro-Ukraine statements», но на деле поддержал только первый пакет помощи Украины, по всем остальным голосовал против. Основной причиной называет коррупцию правительства Зеленского и без решения этой проблемы выделять денег не хочет.

https://gopforukraine.com/legislator/mike-johnson/

Pro-Ukraine:
Voted in favor of The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022, which allowed the lending/lease of American defense materiel to Ukraine.

Anti-Ukraine:
Voted against the 2022 Ukraine Supplemental Appropriation
Voted in favor of Amendment 21 to H.R. 2670, the National Defense Authorization Act, which would have stricken $300 million of assistance for Ukraine.
Voted in favor of Amendment 22 to H.R. 2670, the National Defense Authorization Act, which would have prohibited all security assistance for Ukraine.
Voted in favor of Amendment 25 to H.R. 2670, the National Defense Authorization Act, which would have removed the extension of lend-lease authority to Ukraine.
Voted against H.R. 5692: Ukraine Security Assistance and Oversight Supplemental Appropriations Act of 2023.

https://thehill.com/policy/international/4440281-johnson-ukraine-aid-border-likely-split/
+
+10
Moonlighter
Moonlighter
1 февраля 2024, 13:46
#
0.8−1 млрд в месяц при необходимых 4. А разговоров-то было.
+
+45
neverice
neverice
1 февраля 2024, 13:53
#
Типу гарантовані $1 млрд щомісяця, протягом 4 років — це таке, ні про що, на дорозі валяється. Зажрались ви, батенька.
До того ж, розподілення коштів невідомо наразі. Скоріш за все в перші 2 роки буде трохи більше, далі - трохи менше. Тобто, лише ця допомога ЄС фактично гарантує, що масштабного дефіциту коштів у нас уже не трапиться. Але ж є ще МВФ, ЄБРР, допомога окремих країн, може США нарешті заворушаться.
+
+5
Moonlighter
Moonlighter
1 февраля 2024, 14:22
#
Не зажрался, а просто надоело слушать нытиков в комментах и форуме, где столько про это писали, мол это наш спасательный круг на 2024 год. Такое впечатление что тут одни бюджетники и пенсионеры сидят, которые бояться за свои пенсии.
+
0
neverice
neverice
1 февраля 2024, 14:51
#
Омг, та ми все життя побирались, вибиваючи кредити на $2−3 млрд в рік. Для України така допомога — це просто неймовірно. З яких 17 млрд взагалі подарунок, а не кредит. Так, це не вирішує абсолютно всіх наших проблем. Та і з чого б це? Але бути настільки нездатним бачити плюси — це треба вміти.
Плюс, ця допомога відкриває шлях іншим вливанням і дається просто так. Які тут взагалі можуть бути мінуси?
+
+5
Ivesticus
Ivesticus
1 февраля 2024, 14:35
#
Да, это только 1/3 суммы. Еще 1/3 должна быть от США. Еще 1/3 от МВФ и связанных с ним институций. Вопрос в том, что программа МВФ требует, чтобы ЕС и США сначала сами заплатили. Поэтому если США не платит, то МВФ с компаний скорее всего тоже.
+
+13
Игорь УА
Игорь УА
1 февраля 2024, 13:50
#
Это где-то по 2500 ойро на брата. Куда подойти за своей доляхой?
+
+78
Антон Куминов
Антон Куминов
1 февраля 2024, 13:54
#
В Авдеевку, Бахмут…
+
0
Ivesticus
Ivesticus
1 февраля 2024, 14:21
#
Боюсь их скорее можно будет найти вместе со «слугами» в Дубае и Канарах
+
0
matroskin
matroskin
1 февраля 2024, 15:21
#
Вот если б не боялись, то пошли в ВСУ там 2500 ойро ежемесячная з/п, а так сидите за пару сотен баксов тут сутками зрадофилией занимаетесь.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
1 февраля 2024, 14:26
#
Добре, али цим навіть бюджетний дефіцит не закриєш. Я вже не кажу про закупки військової техніки у великих кількостях.
+
0
neverice
neverice
1 февраля 2024, 14:39
#
Читаю коментарі і дивуюсь. Мабудь забули, як Яник продав фактично незалежність за кредит від росії у $3 млрд. А тут одних лише грантів на 17 млрд євро. І ніяких політичних умов. А недовольства, наче ЄС мав дати нам хоча б мільярдів 300, просто так, за гарні очі.
+
0
Ivesticus
Ivesticus
1 февраля 2024, 14:55
#
Там условия есть, ежегодное review, но что там в нем пока ясно. Правда Гардиан пишет, что голосование по компромиссу 1 раз в 2 года, а не ежегодно. Поэтому гарантируется 50% от суммы, а вторая потребует выполнения каких-то условий, которые еще не озвучены, но догадаться легко — решение проблемы коррупции. Вопрос в том, что уже мало кто верит, что в Украине возможна власть без коррупции.
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