ЕС согласовал финансирование на 50 миллиардов евро для Украины

Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

«Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что стоит на кону», — подчеркнул Мишель.

