ЕС согласовал финансирование на 50 миллиардов евро для Украины

Лидеры ЕС в четверг достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро . Об этом объявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

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Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

«Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что стоит на кону», — подчеркнул Мишель.

Мы имели дело. #Unity



Все 27 лидеров подключены к дополнительному €50 billion support Package для Украины с государственным бюджетом.



Эти locks в steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine .



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is… — Charles Michel (@CharlesMichel) 1 января 2024

«Благодарен Президенту Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам государств-членов ЕС за непреклонную поддержку. Каждый ваш голос — это весомый вклад в нашу общую победу», — написал Денис Шмыгаль.

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Что известно о программе

Ukraine Facility — это четырехлетняя программа общим объемом 50 млрд евро. Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита.

Еще один компонент программы предполагает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах. Он позволит привлечь дополнительные денежные средства на инвестиции.

ЕС должен помочь покрыть потребности Украины на 2024−2027 годы, с помощью 33 миллиардов евро дешевых кредитов и 17 миллиардов грантов из бюджета ЕС, чтобы предоставить Киеву стабильное финансирование во время борьбы с вторжением россии.