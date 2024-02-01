Лидеры ЕС в четверг достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом объявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
ЕС согласовал финансирование на 50 миллиардов евро для Украины
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Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.
«Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что стоит на кону», — подчеркнул Мишель.
Мы имели дело. #Unity— Charles Michel (@CharlesMichel) 1 января 2024
Все 27 лидеров подключены к дополнительному €50 billion support Package для Украины с государственным бюджетом.
Эти locks в steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine .
EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…
«Благодарен Президенту Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам государств-членов ЕС за непреклонную поддержку. Каждый ваш голос — это весомый вклад в нашу общую победу», — написал Денис Шмыгаль.
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Что известно о программе
Ukraine Facility — это четырехлетняя программа общим объемом 50 млрд евро. Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита.
Еще один компонент программы предполагает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах. Он позволит привлечь дополнительные денежные средства на инвестиции.
ЕС должен помочь покрыть потребности Украины на 2024−2027 годы, с помощью 33 миллиардов евро дешевых кредитов и 17 миллиардов грантов из бюджета ЕС, чтобы предоставить Киеву стабильное финансирование во время борьбы с вторжением россии.
Комментарии - 23
А вообще даже 50 млрд. евро — из них предусмотрено непосредственно на выделение Украине около 33 млрд. евро на 4 года, т. е. примерно по 8 млрд. евро в год, что не так много — но посмотрим какие по факту будут транши сделаны.
Это явно не то, на что рассчитывает украинская власть + пока нет решения от США, так как на 2024 год дыра в 40 млрд. долларов примерно. Поэтому будет ли девальвация — увидим, время покажет, но что-то мне подсказывает что по-тихоньку на лето/осень уже есть смысл учитывать вероятный «печатный станок».
Всё увидим.
Якщо б ви уважніше читали, то 33 млрд євро — це дешеві позики, а інші 17 млрд — це взагалі гранти.
Тому, це гарантовані 50 млрд євро на 4 роки тільки від ЄС. І таке як без додаткових умов від Орбана. Я навіть не знаю, що можна було б очікувати ще краще.
На мой взгляд сейчас основной финансовый риск даже не отсутствие траншей, а дурацкий закон по мобилизации. Сейчас население держит в банках около 1 триллиона гривен, а бизнес около 250 миллиардов, если не ошибаюсь. Поскольку около 90% населения как минимум в восточной Украине мобилизоваться не хочет, что речь может идти о снятии со счетов до 500 миллиардов и конвертации их в доллары. Cегодня верно написал Флеш в Телеграм, даже с точки зрения военных это плохой закон, т.к. ушатает страну:
Я тільки хочу звернути увагу, що все працездатне чоловіче населення яке бігає від ТЦК, миттєво забере всі гроші з банків і вимагатимуть від роботодавців повернутися до чорних зарплат.
На мою думку, це погана ідея. Тому я пишу цей пост не для захисту ухилянтів, а через ризики для банківської системи.
https://t.me/serhii_flash/2130
Короче говоря, хитрый жук Орбан свое получил.
В конце года будет голосование по тому как Украина потратила деньги ЕС, поэтому с «яйцами» в расходах финансирование на 2025 год для Украины могут пересмотреть.
Орбан по факту заставил Урсулу отказаться от претензий по «верховенству права». Иными словами, Урсула фактически заплатила Орбану откат 20 ярдов как он и хотел. Просто Орбану нужно поимитировать деятельность, чтобы Урсулу не сожрали с дерьмом либералы в Европарламенте
Правда в Еврокомиссии и такое празднуют как победу. Как понимаю, угроза была полный блок
Также бюджетный дефицит от закона по мобилизации резко вырастет, т.к. начнутся зарплаты в конвертах и упадут поступления налогов на которые уже рассчитывали
В этом случае будет двойной удар по гривне. У населения денег больше в банках в 4 раза больше, чем у бизнеса. Сняв гривны, для защиты от инфляции оно их понесет менять на наличную валюту.
Начнется массовый переход на ЗП в конвертах и продажа товаров за нал. И то и другое сразу уводит от уплаты налогов. Резко увеличится бюджетный дефицит, а если траншей на внеплановый дефицит нет, то придется печатать гривну.
По угрозе гривне я бы поставил на 1е место именно риски закона о мобилизации, а не транши, т.к. закон о мобилизации кумулятивно может создать давление около $20 миллиардов долларов на межбанк в этом году в худшем сценарии
https://gopforukraine.com/legislator/mike-johnson/
Pro-Ukraine:
Voted in favor of The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022, which allowed the lending/lease of American defense materiel to Ukraine.
Anti-Ukraine:
Voted against the 2022 Ukraine Supplemental Appropriation
Voted in favor of Amendment 21 to H.R. 2670, the National Defense Authorization Act, which would have stricken $300 million of assistance for Ukraine.
Voted in favor of Amendment 22 to H.R. 2670, the National Defense Authorization Act, which would have prohibited all security assistance for Ukraine.
Voted in favor of Amendment 25 to H.R. 2670, the National Defense Authorization Act, which would have removed the extension of lend-lease authority to Ukraine.
Voted against H.R. 5692: Ukraine Security Assistance and Oversight Supplemental Appropriations Act of 2023.
https://thehill.com/policy/international/4440281-johnson-ukraine-aid-border-likely-split/
До того ж, розподілення коштів невідомо наразі. Скоріш за все в перші 2 роки буде трохи більше, далі - трохи менше. Тобто, лише ця допомога ЄС фактично гарантує, що масштабного дефіциту коштів у нас уже не трапиться. Але ж є ще МВФ, ЄБРР, допомога окремих країн, може США нарешті заворушаться.
Плюс, ця допомога відкриває шлях іншим вливанням і дається просто так. Які тут взагалі можуть бути мінуси?