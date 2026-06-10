В каталоге InvestMarket от «Минфин» появилось новое инвестиционное предложение — от фонда S1 Plaza Позняки. Вы можете стать совладельцем торгового центра в Киеве и получать до 10,4% годовых в долларах.
Новый участник InvestMarket от «Минфин» — фонд S1 Plaza Позняки
Фонд S1 Plaza Позняки — это недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд, инвестирующий в недвижимость, корпоративные права и ценные бумаги. Прибыль фонда формируется за счет увеличения стоимости его активов (капитализации) в течение срока строительства, а также за счет операций с ценными бумагами.
Что предлагает S1 Plaza Позняки
S1 Plaza Позняки предлагает частным инвесторам стать совладельцами торгового центра на Позняках в Киеве и получать ежемесячный доход с привязкой к валюте. При этом инвестору не нужно самостоятельно управлять объектом — это делает профессиональная команда.
Торговый центр находится на этапе строительства. Он возводится в густонаселенном жилом районе с высоким трафиком — рядом со станцией метро «Позняки».
На сегодняшний день уже более 60% площадей торгового центра забронировано ведущими международными и украинскими сетями.
S1 Plaza Позняки — это билет в мир инвестиций для людей, ранее не имевших достаточно капитала или опыта, чтобы начать зарабатывать на доходной недвижимости.
Условия для инвестора
Благодаря низкому порогу входа присоединиться к проекту могут как инвесторы со сформированным портфелем, так и начинающие инвесторы.
Какие условия предлагает фонд:
✔️ минимальная сумма инвестиции — от 1 000 грн, последующие вклады — от 100 грн;
✔️ прогнозируемая доходность — 10,4% годовых в долларах;
✔️ регулярные ежемесячные выплаты в валюте;
✔️ управление активом осуществляет профессиональная команда.
В случае, если вы захотите выйти из инвестиции, фонд S1 REIT может выкупить вашу долю в доходной недвижимости в тот же день по рыночной стоимости и без комиссии. Также предусмотрена возможность самостоятельной продажи сертификатов на вторичном рынке.
Порядок действий для инвестора
Чтобы стать совладельцем торгового центра на Позняках через фонд S1 REIT:
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Заполните заявку онлайн или через менеджера
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Выберите количество сертификатов
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Пройдите верификацию аккаунта
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Подпишите документы удобным способом
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Пополните счет и начинайте получать доход
Узнайте больше об условиях входа и выясните важные для вас детали направления у представителей фонда — оставьте заявку на бесплатную консультацию.
В каталоге InvestMarket от «Минфин» есть также другие инвестиционные предложения от фонда S1 REIT: инвестирование в доходные дома — Standard One Obolon и Standard One ВДНХ, первый Build-to-Rent объект S1. Перейдите на сайт, чтобы узнать больше об условиях инвестирования в эти проекты.
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