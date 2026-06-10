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10 июня 2026, 12:46 Читати українською

Новый участник InvestMarket от «Минфин» — фонд S1 Plaza Позняки

В каталоге InvestMarket от «Минфин» появилось новое инвестиционное предложение — от фонда S1 Plaza Позняки. Вы можете стать совладельцем торгового центра в Киеве и получать до 10,4% годовых в долларах.

В каталоге InvestMarket от «Минфин» появилось новое инвестиционное предложение — от фонда S1 Plaza Позняки.

Фонд S1 Plaza Позняки — это недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд, инвестирующий в недвижимость, корпоративные права и ценные бумаги. Прибыль фонда формируется за счет увеличения стоимости его активов (капитализации) в течение срока строительства, а также за счет операций с ценными бумагами.

Что предлагает S1 Plaza Позняки

S1 Plaza Позняки предлагает частным инвесторам стать совладельцами торгового центра на Позняках в Киеве и получать ежемесячный доход с привязкой к валюте. При этом инвестору не нужно самостоятельно управлять объектом — это делает профессиональная команда.

Торговый центр находится на этапе строительства. Он возводится в густонаселенном жилом районе с высоким трафиком — рядом со станцией метро «Позняки».

На сегодняшний день уже более 60% площадей торгового центра забронировано ведущими международными и украинскими сетями.

S1 Plaza Позняки — это билет в мир инвестиций для людей, ранее не имевших достаточно капитала или опыта, чтобы начать зарабатывать на доходной недвижимости.

Условия для инвестора

Благодаря низкому порогу входа присоединиться к проекту могут как инвесторы со сформированным портфелем, так и начинающие инвесторы.

Какие условия предлагает фонд:

✔️ минимальная сумма инвестиции — от 1 000 грн, последующие вклады — от 100 грн;

✔️ прогнозируемая доходность — 10,4% годовых в долларах;

✔️ регулярные ежемесячные выплаты в валюте;

✔️ управление активом осуществляет профессиональная команда.

В случае, если вы захотите выйти из инвестиции, фонд S1 REIT может выкупить вашу долю в доходной недвижимости в тот же день по рыночной стоимости и без комиссии. Также предусмотрена возможность самостоятельной продажи сертификатов на вторичном рынке.

Порядок действий для инвестора

Чтобы стать совладельцем торгового центра на Позняках через фонд S1 REIT:

  1. Заполните заявку онлайн или через менеджера

  2. Выберите количество сертификатов

  3. Пройдите верификацию аккаунта

  4. Подпишите документы удобным способом

  5. Пополните счет и начинайте получать доход

Узнайте больше об условиях входа и выясните важные для вас детали направления у представителей фонда — оставьте заявку на бесплатную консультацию.

📲 ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

В каталоге InvestMarket от «Минфин» есть также другие инвестиционные предложения от фонда S1 REIT: инвестирование в доходные дома — Standard One Obolon и Standard One ВДНХ, первый Build-to-Rent объект S1. Перейдите на сайт, чтобы узнать больше об условиях инвестирования в эти проекты.

Источник: Минфин
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