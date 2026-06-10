Верховная Рада окончательно приняла изменения в Госбюджет-2026

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 15224 , который предусматривает существенное увеличение расходов бюджета в текущем году. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Что известно о голосовании

Несмотря на принятие документа, голосование прошло в напряженной атмосфере. Многие народные избранники выразили откровенное разочарование тем, что в итоговой редакции закона не нашлось места для повышения денежного довольствия военнослужащим.

Вопрос финансирования армейских зарплат по-прежнему остается «внутренним делом» Министерства обороны — покрывать эти расходы планируют за счет перераспределения существующих ресурсов ведомства, а не через дополнительные государственные вливания, на которые рассчитывали многие в сессионном зале.

Общий объем средств, которые были выделены дополнительно сверх первоначальных бюджетных планов, составил 1,64 трлн грн. Подавляющее большинство этих денег направлено на закупку вооружения, техники, подготовку регионов к зимнему периоду и создания Резервного фонда «для оперативного реагирования на вызовы военного времени»

Что изменил комитет

Ранее «Минфин» писал, что члены профильного комитета детально проанализировали правительственные предложения и рекомендовали парламенту внести ряд изменений в действующий закон о госбюджете.

В частности, предлагалось:

рассчитывать должностные оклады сотрудников НАБУ на основе прожиточного минимума в 3328 гривен (вместо ранее предлагавшихся 3028 гривен), но в пределах общего задекларированного бюджета Агентства;

обязать Кабмин возобновить работу Государственного дорожного фонда в 2027 году в размере 25% от поступлений;

перераспределить 10 миллионов гривен на нужды аппарата Госрыбагентства (эти средства будут направлены на хозяйственные нужды, а не на заработные платы) без увеличения общего финансирования ведомства;

выделить дополнительно 559,1 миллиона гривен на аппарат Минэнерго за счет средств Резервного фонда;

направить из Резервного фонда 127,5 миллиона гривен на программы по ликвидации неработающих шахт;

добавить 46,1 миллиона гривен на обеспечение деятельности Госэнергонадзора также за счет Резервного фонда;

выделить Государственному агентству по управлению зоной отчуждения дополнительно 599,1 миллиона гривен, из которых львиная доля (525,1 миллиона гривен) пойдет на обслуживание объекта «Укрытие»;

перераспределить 95 миллионов гривен в пользу Национального комитета спорта инвалидов, не превышая общий объем расходов Минмолодежьспорта.

Также народные депутаты отдельно проголосовали за выделение дополнительных 1,4 миллиарда гривен, которые пойдут на выплаты денежного довольствия для сотрудников Службы судебной охраны.