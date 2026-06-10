Рада приняла «налог на OLX»: что скрыто в новом законе

Верховная Рада поддержала автоматический обмен данными о доходах с цифровых платформ. Речь идет о законопроекте 15111-д. Закон вводит очень обширное определение цифровой платформы. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что скрыто в законе

При подготовке ко второму чтению в проект попали нормы, прямо не относящиеся к цифровым платформам.

Так, введена вывозная пошлина на некоторые виды камня. Таможенная пошлина вводится на вывоз (экспорт) гранита необработанного, начерно обработанного, распиленного на блоки или плиты, а также других камней, используемых для памятников или строительства.

Читайте: Рада приняла закон о «налоге на OLX»

Устанавливается фиксированная ставка в размере 0,3 евро за килограмм фактического веса товара. Эти ставки внедряются на длительный период — 10 лет.

Норма пошлины на камень начнет действовать через 45 дней со дня, следующего за днем опубликования этого закона. В пояснениях к поправкам указано, что вывозная пошлина вводится как мера по защите существенных интересов безопасности Украины в соответствии с нормами ГАТТ 1994

Кроме того, предусмотрено, что поставщики электронных коммуникаций обязаны по решению суда или распоряжению НЦУ ограничивать доступ к платформам, которые не зарегистрированы должным образом или осуществляют незаконную продажу подакцизных товаров.

Законопроект фактически выстраивает новую вертикаль контроля онлайн-продаж подакцизных товаров (алкоголь, пиво, табак, электронные сигареты и жидкости к ним).

Так, электронная торговля алкоголем и табаком разрешается только при условии выполнения требований. Продавец должен иметь действующую лицензию на соответствующий вид деятельности.

Создается специальный государственный реестр, куда лицензиаты обязаны внести адреса своих вебсайтов, URL-адреса, доменные имена и даже названия мобильных приложений, по которым осуществляется продажа.

Если ГНС обнаружит сайт или приложение, продающее алкоголь или табак, но отсутствует в этом Реестре, это основание для принятия решения об ограничении доступа к такому ресурсу.

Закон запрещает продажу без предварительной идентификации возраста покупателя. Это должно происходить через получение данных из е-паспорта или е-удостоверение водителя через портал «Дия», либо использование технологий распознавания лица или привлечение оператора для удаленной идентификации в режиме реального времени.

Процедура ограничения доступа к сайтам-нарушителям должна быть оперативной. ГНС принимает решение об ограничении доступа. Национальный центр оперативно-технического управления в течение 3 рабочих дней выдает распоряжение провайдерам. Поставщики электронных коммуникаций обязаны выполнить блокировку в течение 3 рабочих дней.

За невыполнение обязанности по ограничению доступа к сайтам, определенным ГНС, устанавливается штраф в размере 2000 не облагаемых налогом минимумов (34 000 грн), а за повторное нарушение в течение года — 4000 минимумов (68 000 грн).

Продажа подакцизных товаров через незарегистрированные платформы влечет аннулирование лицензий и блокирование ресурсов. Решения регулятора о санкциях являются обязательными, а их обжалование не останавливает исполнение (если другое не решит суд).

Напомним

9 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ, который назвали «налогом на OLX». Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других.

«Минфин» писал, что 8 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ.