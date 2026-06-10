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10 июня 2026, 12:23 Читати українською

Рада приняла «налог на OLX»: что скрыто в новом законе

Верховная Рада поддержала автоматический обмен данными о доходах с цифровых платформ. Речь идет о законопроекте 15111-д. Закон вводит очень обширное определение цифровой платформы. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Верховная Рада поддержала автоматический обмен данными о доходах с цифровых платформ.
Фото: sud.ua

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Что скрыто в законе

При подготовке ко второму чтению в проект попали нормы, прямо не относящиеся к цифровым платформам.

Так, введена вывозная пошлина на некоторые виды камня. Таможенная пошлина вводится на вывоз (экспорт) гранита необработанного, начерно обработанного, распиленного на блоки или плиты, а также других камней, используемых для памятников или строительства.

Читайте: Рада приняла закон о «налоге на OLX»

Устанавливается фиксированная ставка в размере 0,3 евро за килограмм фактического веса товара. Эти ставки внедряются на длительный период — 10 лет.

Норма пошлины на камень начнет действовать через 45 дней со дня, следующего за днем опубликования этого закона. В пояснениях к поправкам указано, что вывозная пошлина вводится как мера по защите существенных интересов безопасности Украины в соответствии с нормами ГАТТ 1994

Кроме того, предусмотрено, что поставщики электронных коммуникаций обязаны по решению суда или распоряжению НЦУ ограничивать доступ к платформам, которые не зарегистрированы должным образом или осуществляют незаконную продажу подакцизных товаров.

Законопроект фактически выстраивает новую вертикаль контроля онлайн-продаж подакцизных товаров (алкоголь, пиво, табак, электронные сигареты и жидкости к ним).

Так, электронная торговля алкоголем и табаком разрешается только при условии выполнения требований. Продавец должен иметь действующую лицензию на соответствующий вид деятельности.

Создается специальный государственный реестр, куда лицензиаты обязаны внести адреса своих вебсайтов, URL-адреса, доменные имена и даже названия мобильных приложений, по которым осуществляется продажа.

Если ГНС обнаружит сайт или приложение, продающее алкоголь или табак, но отсутствует в этом Реестре, это основание для принятия решения об ограничении доступа к такому ресурсу.

Закон запрещает продажу без предварительной идентификации возраста покупателя. Это должно происходить через получение данных из е-паспорта или е-удостоверение водителя через портал «Дия», либо использование технологий распознавания лица или привлечение оператора для удаленной идентификации в режиме реального времени.

Процедура ограничения доступа к сайтам-нарушителям должна быть оперативной. ГНС принимает решение об ограничении доступа. Национальный центр оперативно-технического управления в течение 3 рабочих дней выдает распоряжение провайдерам. Поставщики электронных коммуникаций обязаны выполнить блокировку в течение 3 рабочих дней.

За невыполнение обязанности по ограничению доступа к сайтам, определенным ГНС, устанавливается штраф в размере 2000 не облагаемых налогом минимумов (34 000 грн), а за повторное нарушение в течение года — 4000 минимумов (68 000 грн).

Продажа подакцизных товаров через незарегистрированные платформы влечет аннулирование лицензий и блокирование ресурсов. Решения регулятора о санкциях являются обязательными, а их обжалование не останавливает исполнение (если другое не решит суд).

Напомним

9 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ, который назвали «налогом на OLX». Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других.

«Минфин» писал, что 8 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
10 июня 2026, 12:38
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«Крім того, передбачено, що постачальники електронних комунікацій зобов’язані за рішенням суду або розпорядженням НЦУ обмежувати доступ до платформ, які не зареєстровані належним чином або здійснюють незаконний продаж підакцизних товарів.»

Ясно, як же щоб ми і не повторили за рашкою. Скоро бан ТГ та VPN
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