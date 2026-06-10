Circle выпустила «обернутый» биткоин cirBTC в Ethereum, токен Sahara AI обвалился на 60%: что нового

Эмитент USDC запустил «обернутый» биткоин cirBTC в сети Ethereum

Компания Circle, известная как эмитент стейблкоина USDC, объявила запуск cirBTC — собственной версии «обернутого» биткоина на базе блокчейна Ethereum. Новый цифровой актив разработан прежде всего как инструмент для институциональных инвесторов, позволяющий расширить функционал первой криптовалюты.

Эмиссия и выкуп токенов cirBTC будут осуществляться через платформу Circle Mint в пропорции 1:1 к базовому активу. Все выступающие обеспечением биткоины компания Circle будет держать на изолированных счетах отдельно от собственного корпоративного капитала. Непрерывный мониторинг и проверку наличия резервов обеспечит технология Proof of Reserve от оракула Chainlink.

Благодаря cirBTC крупные капиталодержатели смогут интегрироваться в экосистему децентрализованных финансов (DeFi), сохраняя позиции в биткоине. Создатели проекта отмечают, что новинка является не просто очередным синтетическим токеном, а точкой доступа к корпоративной инфраструктуре Circle для организаций, занимающихся маркетмейкингом и кредитованием.

На старте токен будет функционировать исключительно в сети Ethereum, однако впоследствии Circle планирует развернуть его поддержку в собственном блокчейне первого уровня Arc.

Этим шагом Circle открыто вступает в гонку за лидерство в сегменте токкенизированного биткоина, где ей придется конкурировать с cbBTC от биржи Coinbase и WBTC от компании BitGo. Ранее связанная с BitGo структура BiT Global пыталась обжаловать в суде делистинг WBTC с площадки Coinbase, но впоследствии отозвала свои судебные претензии.

Токен Sahara AI обвалился на 60% в час: разработчики отрицают ливень, но у аналитиков есть вопросы

Криптоактив SAHARA продемонстрировал стремительное падение, потеряв более 60% своей стоимости всего за один час. Команда проекта Sahara AI заявила, что уже мониторит ситуацию, однако уверяет, что никаких проблем с безопасностью продуктов или смартконтрактов токена не обнаружено. В настоящее время идет внутреннее расследование причин такого скачка цены.

Чтобы успокоить сообщество, представители Sahara AI отметили, что ончейн-данные подтверждают неприкосновенность токенов команды и ранних инвесторов — ни один из этих активов не был перемещен или продан.

Стремительное движение 600 млн SAHARA, которое заметили пользователи, разработчики назвали плановым техническим шагом: средства перевели на мостовой контракт Chainlink CCIP для обеспечения ликвидности нового кросчейн-моста. Более того, для стабилизации работы моста команда планирует дополнительно выделить еще 150 млн. SAHARA.

Несмотря на уверения разработчиков, этот инцидент серьезно встряхнул рынок. По данным аналитического сервиса CoinGlass, внезапный обвал курса спровоцировал волну принудительных ликвидаций на рынке криптофьючерсов на общую сумму $23 млн.

В то же время эксперты по ончейн-анализу Evening Trader Group имеют другое видение ситуации. Они связывают падение курса с внутренними транзакциями проекта. По их наблюдениям, обвал цены странным образом совпал с разблокировкой токенов для команды и первых инвесторов.

Аналитики подчеркивают, что непосредственно перед паникой на рынке был зафиксирован связанный с проектом внутренний перевод на 150 млн. SAHARA, что и могло стать триггером для массовой распродажи со стороны других участников рынка.

Разработчики Zcash утвердили обновление Ironwood для защиты от инфляционных уязвимостей

Команда разработчиков конфиденциальной криптовалюты Zcash согласовала параметры будущего обновления под названием Ironwood. Главная цель апгрейда — запуск нового защищенного пула и жесткое ограничение эмиссии ZEC после недавно обнаруженного бага в пуле Orchard. Об этом сообщил ведущий разработчик проекта Шон Боу.

Согласно новым правилам для предварительного пула ликвидности введут специальный маркер. После активации Ironwood новые пользователи не могут взаимодействовать со старой версией Orchard, хотя функция публикации логов с обновлениями для нее сохранится.

Криптокошельки автоматически перестанут принимать входящие транзакции в старом Orchard и будут перенаправлять все активы на новые адреса в системе Ironwood. По словам Боу, это заблокирует возможность несанкционированного выпуска лишних монет и будет гарантировать, что в обращении не появится больше ZEC, чем предусмотрено алгоритмом.

Запуск Ironwood намечен на июль. В исследовательской лаборатории Zcash Open Development Lab заверили, что для обычных владельцев монет переход будет максимально комфортным: кошельки с поддержкой Orchard позволят перевести средства в новый безопасный пул буквально в один клик. Кроме того, финальный код обновления пройдет серию независимых аудитов безопасности.

Апгрейд Ironwood стал реакцией на критическую уязвимость в Orchard, обнаруженную в конце мая, которая теоретически позволяла злоумышленникам совершать безграничную фальшивую эмиссию ZEC (хотя в организации Shielded Labs заметили, что реальных случаев эксплуатации бага, вероятнее всего, не было).

Напомним, тогда проблему решали в два этапа: сначала в начале июня с помощью софтфорка транзакции в Orchard временно заблокировали, а впоследствии из-за хардфорка работу пула возобновили в безопасном режиме.

Напомним, анонимная криптовалюта Zcash (ZEC) претерпела стремительное падение, потеряв более половины своей стоимости за сутки. В пятницу утром, 5 июня, цена актива в данный момент опустилась до $272, хотя еще 4 июня была на уровне $602.

К моменту написания новости цена ZEC составляет $435, за сутки монета потеряла 6,7%.

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Японский SBI Shinsei Bank будет начислять клиентам бонусы в криптовалюте за депозиты

Входящее в структуру SBI Group японское финансовое учреждение SBI Shinsei Bank готовится к запуску уникального сервиса для своих вкладчиков. Начиная с осени 2026 года клиенты банка смогут получать дополнительное вознаграждение в цифровых активах, сообщает местное издание Nikkei.

В рамках этой программы вкладчикам кроме стандартных процентов в фиатной валюте будут выдавать специальные цифровые ваучеры. Их размер будет равен сумме, эквивалентной 20% от начисленного депозитного дохода. Журналисты отмечают, что внедрение такой механики на постоянной основе является редким прецедентом традиционного банковского сектора.

Полученные ваучеры пользователи смогут конвертировать в биткоин, Ethereum или XRP по рыночному курсу на момент обмена. Главное условие для участия в программе — наличие счета в SBI VC Trade (криптоподразделении материнской группы SBI Holdings). Таким образом, группа рассчитывает привлечь новую аудиторию к своему криптобизнесу и популяризировать использование цифровых активов среди консервативных вкладчиков.

По информации CoinPost, полноценному релизу предшествует трехмесячный пилотный проект, который стартует уже сегодня, 10 июня 2026 года. К тестированию допускаются держатели обычных счетов, а также срочных вкладов сроком от 3 месяцев до 5 лет.

Например:

За депозит в 300 000 иен ($1 870) банк выплатит бонусный ваучер на сумму около 500 иен ($3).

Для больших вкладов от 30 млн иен ($187 000) номинал ваучера составит ориентировочно 20 000 иен ($124).

Окончательные коммерческие параметры и лимиты постоянной услуги SBI Shinsei Bank утвердят уже после анализа результатов этого летнего пилота.